Tor (51) sjokkert over det som møtte ham: – Horribelt

Klokken var ved 15.20-tiden tirsdag denne uken, da Tor Gundersen (51) satt i bilen på vei hjem fra jobb.

Han kjørte i 80-sonen mellom Uskedalen og Dimmelsvik i Kvinnherad kommune, da han plutselig måtte kaste seg på bremsene.

– Jeg satt og tenkte på hva jeg skulle lage til middag, da en politibil plutselig kom kjørende mot meg i mitt kjørefelt, sier han.

MIDDAGSFORBEREDELSER: Tor Gundersen var mentalt langt inne i middagsforberedelsene, da det skjedde noe dramatisk foran ham på veien. Bildet tatt ved en tidligere anledning. Foto: Privat

Filmet situasjonen

Dashboard-kameraet hans fanget hele situasjonen.

I videoen kan du se hvordan Gundersen kjører på den svingete veien, når en politibil plutselig tar en forbikjøring rett foran ham rett etter en sving.

– Jeg føler selv jeg er en relativt erfaren sjåfør, og jeg har 15 år bak meg med langtransport, men dette var ikke en kjekk opplevelse. Rett og slett horribelt, sier han.

Gundersen tør ikke tenke på hva som kunne skjedd dersom han ikke hadde fått bremset så raskt.

– Jeg har opplevd mye i trafikken, og håper og tror at dette ikke er noe som skjer ofte. Samtidig må jeg si at med det fokuset som er med trafikksikkerhet, så synes jeg det er uakseptabelt av politiet å ta en slik forbikjøring ved en blind høyresving, sier han.

I videoen er det ikke mulig å høre at politibilen har på sirene, men blålysene er tydelig på.

– Jeg hadde på relativt høy musikk, så det er mulig de hadde sirene på uten at jeg hørte det, men jeg oppfattet iallefall ingen sirener. Jeg opplevde situasjonen som uansvarlig, uansett ville det være vanskelig å oppfatte sirener på denne svingete veien, sier han.

Små marginer

Politiet i Vest sier at det er vanskelig å si noe om hvilke vurderinger som ble gjort i akkurat den situasjonen vi ser i videoen.

– Her finnes det ingen fasit som sier hvordan kjøringen skal forgå. Dette er en vurdering som må gjøres i hvert enkelt tilfelle av sjåføren, der miljøet en befinner seg i er en del av denne vurderingen, sier Andre Vatle Lilletvedt, seksjonsleder for operativ trening i Vest politidistrikt, til TV 2.

Han viser for eksempel til at en forbikjøring på en bestemt strekning kan fremstå som forsvarlig på tørr asfalt, men ikke på våt/glatt asfalt.

– Videoen viser ikke sjåføren av utrykningskjøretøyets sin synsvinkel, og jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger vedkommende har gjort ut fra dette. Selv om det kan oppleves som en situasjon med små marginer, er det likevel plass nok/ tid nok til å komme seg inn i riktig kjørefelt for utrykningskjøretøyet, sier han.

– Farligste vi gjør

Han er likevel tydelig på at han forstår Gundersens reaksjon.

– Det er forståelig at det kan oppleves som ubehagelig, og at det kan oppleves at det er små marginer i situasjonen, sier han.

Han legger til at det er viktig at annen trafikk senker farten når et utrykningskjøretøy kommer, og at samspillet med andre trafikanter er essensielt når en bil kjører med blålys.

Han understreker at opplæring av politifolk i utrykningssituasjoner er veldig viktig for politietaten. I tillegg til at man som en del av grunnutdanningen ved Politihøgskolen må gjennomgå en grunnutdanning, må sjåfører også få en ny godkjenning hvert 5. år.

– Utrykningskjøring er noe av det farligste vi gjør. En stadig økende trafikkmengde og komplisert trafikkbilde, gjør at det stilles store krav til både kjøreinstruktører og utrykningssjåfører, understreker han.