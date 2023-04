Toppforsker ut mot FHI: – Opplever at sykdommen dysses ned

Det er november 2022, og FHI har hastverk.

De har fått i oppdrag å lage en hurtigoversikt over long covid, «der arbeidet skal skje fort og der ressursbruken skal begrenses». Arbeidet skal være ferdig mot slutten av året, skrev FHI i en epost.

Arne Søraas er infeksjonsmedisiner og prosjektleder bak koronastudien, som forsker på covid-19 og ettervirkningene.

Når han fikk innsyn i metoden til FHI i forkant av publisering, forsøker han å protestere.

– Jeg mener at det vil være en feil om dere fortsetter dette arbeidet nå på tross av bekymringene jeg har formidlet, skrev Søraas til instituttet i midten av november.

De gjentatte, skriftlige advarslene han sendte førte ingen vei. Det får Søraas til å frykte for konsekvensene.

– Misvisende

FHI publiserte sin nyeste hurtigoppsummering i slutten av desember.

Søraas mener den har flere store svakheter.

For det første tar hurtigoppsummeringen bare utgangspunkt i studier som har fulgt deltakere i seks måneder eller lenger. I tillegg satte FHI det som et krav at studiene måtte omfatte 500 deltakere eller flere.

En del studier ble også kuttet ut, ifølge Søraas. Han mener dette har ført til at mye viktig forskning falt utenfor oppsummeringen.

– Under hele pandemien har det hastet å få mer viten og flere svar. Satt forskere med viktige resultater etter tre måneder, så ventet de ikke til de hadde seks måneder eller mer før de gikk ut med resultatene – da ble det raskest mulig sendt inn, sier han.

De strenge kriteriene førte til at både forskning fra den norske koronastudien og fra et ledende forskningsmiljø i Bergen falt utenfor kunnskapsoppsummering til FHI.

– Ved å kreve at studiene skulle omfatte så mange deltakere og ha så lang oppfølgingstid, mistet de masse viktig kunnskap. Det gir en stor fare for et misvisende resultat, sier han.

Opplever at sykdommen dysses ned

Trolig har flere enn 400.000 voksne merket ettervirkninger etter korona, mens anslagsvis 40.000 har blitt alvorlig syke.

Behandlingstilbudet til pasientgruppen er foreløpig svært begrenset, og det finnes heller ingen kur.

– Vi trenger en skarpere diagnose av long covid, og så må vi lage et bedre behandlingstilbud. Norge må mer på banen, og det må legges mer penger på bordet til forskning. Det er ingen grunn til at denne pasientgruppen skal falle utenfor, sier han.

Ettersom det er så store kunnskapshull når det gjelder long covid, mener Søraas det er særlig viktig at kunnskapen som faktisk finnes legges til grunn.

– FHI har kommet med tre rapporter, som etter min mening er langt under par av det som kreves i en så alvorlig situasjon, hvor så mange er rammet. Det er alvorlig når jeg som forsker snakker med pasienter som tror at FHI har bestemt seg for å dysse ned long covid, sier han.

– Alvorlig

Det Søraas mener er mest misvisende i den tredje rapporten, gjelder det store flertallet av pasienter som ikke har vært lagt inn på sykehus.

Der skriver FHI at «pasienter som har hatt mild eller moderat koronasykdom rapporterer om noen symptomer som varer i mer enn seks måneder etter infeksjon oftere enn personer som ikke har vært smittet».

Deretter skriver de at «omfanget av langtidseffektene av covid-19 på livskvaliteten i den generelle befolkningen fortsatt er usikker».

– Her holder de døren åpen for at symptomene er såpass milde at det ikke egentlig påvirker livskvaliteten til pasientene på tross av at de anerkjenner at pasientene faktisk opplever symptomer, sier han.

Søraas viser til at FHIs oppsummering er med på å danne kunnskapsgrunnlaget som brukes av helseplanleggere, politikere og media i Norge.

– Den ligger til grunn for beslutningene som tas, og da er det alvorlig at den ikke reflekterer kunnskapen som finnes. Det blir mangel på samsvar mellom det pasientene opplever og det myndigheten sier og setter inn av ressurser, sier han.

Dette svarer FHI

FHI argumenterer i sine epostsvar til Søraas at fastsettelse av inkluderings- og eksklusjonskriterier alltid vil føre til at forskning faller utenfor.

– Vi er klar over at strenge inklusjonskriterier kan føre til at relevante studier ikke inkluderes, men vi vurderer at dette er nødvendig for å kunne levere innenfor de definerte tids- og ressursrammene.

TV 2 har forelagt kritikken fra Søraas til FHI. Seniorrådgiver Jan Peter William Himmels sier at det er standard prosedyre å definere inklusjonskriterier for å sette i gang en systematisk oversikt.

– Kravet om at studien skal inneholde kontrollgruppe var i praksis et mer avgrensende kriterium. Det var mange studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriet om at oppfølgingstiden var seks måneder eller mer.

Himmels er ikke enig i at rapportene kan gi et inntrykk av at FHI dysser ned long covid.



– Vi prioriterer arbeidet med senfølger etter covid-19. Vi har etablert en egen gruppe som følger med på resultater av ny forskning, og det er publisert oppdaterte kunnskapsoversikter jevnlig om tematikken siden januar 2021, sier han.

Når det kommer til pasienter med long covid som ikke har vært innlagt på sykehus, mener seniorrådgiveren at det er få kontrollerte studier som samler inn standardiserte indikatorer for livskvalitet.

– Dette gjør det vanskelig å komme til en konklusjon i hvilken grad livskvaliteten er redusert hos personer som ikke var innlagt for covid-19.



Krever full analyse

Søraas mener det er så store spørsmålstegn ved om «hurtigmetoden» FHI har brukt er egnet i en pandemi, at han mener den ikke kan brukes.

– Hvis man begynner å plukke ut artikler etter eget forgodtbefinnende ved å begrense etter type artikkel, antallet deltakere eller oppfølgingstid, så ender det med et resultat man ikke kan stole på slik som her. Da blir det unødvendig kritikk, friksjon og misnøye blant pasientene slik som nå.

Forskeren er klar på hva han mener FHI burde ha gjort. Han viser til at det finnes regler for å lage kunnskapsoppsummeringer, blant annet at man baserer seg på all publisert kunnskap.



– FHI bør ta seg bedre tid og gjøre en skikkelig analyse, slik at all relevant forskning blir inkludert. Ellers er det bedre å lese noe som andre har laget, sier han.

Himmels i FHI svarer at de gjennomfører systematiske søk for å identifisere relevante studier. Basert på deres siste søk er det mye mer enn 20.000 studier publisert om emnet.

– Det er umulig å oppsummere mer enn 20.000 artikler på en meningsfull måte. Å identifisere studier av høyeste kvalitet og pålitelighet er standard prosedyre, for å gjøre det må noen kriterier defineres, sier han.