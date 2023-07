– Toppen av frekkhet

For andre året på rad har fylkespolitiker og familiefar Sven Tore Løksild (Ap) fra Telemark leid en hytte på en øy i Langesundsfjorden sammen med familien.

I år var det krepsefiske som sto for tur, og både store og små gledet seg da turen gikk ut på fjorden for å hente opp teinene.

Men spenning ble rask til skuffelse for familien, og deretter sinne for Løksild. Teinene er og blir borte.

Det var Varden som omtalte saken først.

– Mye spenning

Før årets hytteopphold brukte Løksild og barna mye tid på å lære seg så mye de kunne om hvordan krepsefiske fungerer. Familien gikk i tillegg til innkjøp av seks amatørteiner som de kjøpte på Finn.no.

Teinene ble merket med navn og nummer før de lørdag ettermiddag ble lagt ut i fjorden på 80 meters dyp.

– Så var det mye spenning, forventning og masing fra ungene: «Tror du det har kommet kreps i teinene nå?», sier Løksild til TV 2.

MERKET: Løksild sier utstyret ble merket med navn og nummer før det ble satt ut i fjorden. Foto: Privat

Etter at teinene hadde stått ute i to netter, var det endelig tid for å kjøre ut med båt og hente dem igjen for å se om de hadde klart å fange noen kreps.

– Vi har lett og lett, men fant dem ikke, sier Løksild.

Han forteller at familien trodde teinene kanskje hadde blitt tatt av strømmen. Etter ytterligere research om hva som kunne ha skjedd med krepseteinene, ble det enda en letetur med båten ute på fjorden.

– Blir matt

Også i dag har både barn og voksne lett etter teinene, også langs land i tilfelle de skulle ha drevet i land et godt stykke unna der de ble plassert ut.

– Men vi finner dem ikke. Så da er konklusjonen at noen har vært så frekke og tatt dem, sier Løksild.

Ifølge fylkespolitikeren har han kommet i snakk med flere lokalkjente som mener det ikke er helt uvanlig at teiner og innholdet blir stjålet etter å ha blitt satt ut i fjorden.

– Da blir jeg matt. Her vi er på ferie, og så klarer noen å gjøre seg til kjeltring og ta seks teiner til cirka 1000 kroner.

En oppgitt Løksild sier han har fått spørsmål fra barna om hvorfor noen har tatt krepseteinene dere.

SPENT: Andreas Five-Løksild (snart 4) og Oscar Zacharias Five-Kristiansen (14) var forventningsfulle på vei ut for å lete etter teiner. Foto: Privat

– «Hvorfor gjør folk sånn da, pappa?», hva svarer man på det, sier familiefaren.

Har anmeldt

Krepsefiske skulle være et av feriens høydepunkter som nå har blitt ødelagt. Fylkespolitikeren har også tatt til Facebook for å uttrykke frustrasjonen over tyveriet.

BORTE: De seks amatørteinene som trolig er stjålet. Foto: Privat

Han mener det er toppen av frekkhet å stjele utstyr på denne måten og har to oppfordringer til de som kan se seg skyldige i ugjerningen:

Skjerp dere. Sånt vil vi ikke ha, det går ikke an. Lever teinene til politiet, eller sett dem ut igjen slik at vi kan få dem tilbake og ungene kan være med å dra krepseteiner, sier Løksild.



Han har nå valgt å anmelde tyveriet, men håpet er bare å få igjen teinene slik at hele familien kan gjennomføre krepsefisket de startet.

– Både fordi ungene får lære litt om havet, og det at vi bygde opp en greie rundt det. Vi gjorde det ikke bare på måfå. Og så ender det på en sånn måte. Jeg finner ikke helt ord, sier Løksild.

– Håper noen har dårlig samvittighet

Foreløpig har familien ingen mistenkte i saken, og Løksild synes det er trist at det ikke er mulig å sette ut utstyr i fjorden uten at de har sporer med GPS på.

– Jeg håper det er noen med dårlig samvittighet der ute, om ikke annet.

Hytta familien låner ligger rett utenfor Langesund, og Løksild sier de har mange aktiviteter i planene resten av uka.

– Vi hadde ikke regnet med å mette oss på kreps. Vi har fisket og kost oss veldig, sier han.

HYTTA: På tross av teinetyveriet har familien hatt fine dager på hyttetur. Foto: Privat

Blant annet har familien en rekord på 88 småkrabber som de har som mål å slå i løpet av årets hytteopphold.

Men de stjålne krepseteinene går ikke helt i glemmeboka med det første.

– Vi tar en tur i morgen og sjekker om de har valgt å legge dem ut igjen, sier Løksild.