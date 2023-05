– Det er kjempealvorlig, og jeg er ganske sjokkert over hvor useriøst det er, utbryter Kjersti Toppe (Sp).



Nesten målløs og tydelig rystet, peker statsråden mot flere aktører i skjønnhetsindustrien. Toppe har nettopp sett TV 2s sak som viser omfattende lovbrudd i bransjen.

SOSIALE MEDIER: Sosiale medier flommer over av ulike reklame for botox, fillers og andre inngrep. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Reagerer

Totalt 40 skjønnhetsklinikker over hele landet er nettopp tatt for lovbrudd. Det handler om ulike former for ulovlig reklame.

To aktører har fått varsel om bot på 800.000 kroner. Det har aldri før blitt gitt til noen i denne bransjen.



STORAKSJON: I to dager satt fagfolk fra Helsetilsynet, Legemiddelverket og Konkurransetilsynet sammen og jaktet på lovbrytere i skjønnhetsbransjen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hva reagerer du mest på?

– Jeg reagerer på omfanget, og så reagerer jeg på at det er direkte ulovlige ting. På tross av at det finnes regler for dette, så bryr en seg ikke om det, konstaterer Toppe.

NÅDELØS: Statsråd Kjersti Toppe (Sp.) vil ta i bruk mer drastiske virkemidler om ikke bransjen skjerper seg. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

På tross av at det finnes regler for dette, så bryr en seg ikke om det. Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Sp.

I norgeshistoriens første landsomfattende aksjon har myndighetene slått knallhardt til for å avdekke ulovlig markedsføring av risikofylt behandling og stoppe reklame som spesielt rammer barn og unge på en uheldig måte.



Kjersti Toppe er godt fornøyd med at flere tilsyn denne gang har samarbeidet.

Skjerper kampen

I lang tid har myndighetene jobbet med å få aktørene i skjønnhetsbransjen til å følge reglene, men fremdeles er det mange som ikke bryr seg.

Vedvarer dette er Toppe krystallklar:

– Da intensiverer vi tilsynet, og vi vil vurdere strengere sanksjoner. Dette er en veldig viktig sak for meg og regjeringen fordi det er så alvorlig.

– Skuffet



Toppe har også en klar melding til aktørene.

– Jeg må jo få si at jeg er jo skuffet over bransjen. Selv om det er vårt ansvar å avdekke ulovligheter, så vil jeg jo likevel be bransjen om å rydde opp i eget hus.

OPPRØRT STATSRÅD: Kjersti Toppe trodde ikke forholdene var så ille som tilsynet nå har avdekket. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Toppe sier avsløringene etter tilsynet er «enormt» dårlig reklame for bransjen. Og hun er overrasket over at ulike type injeksjoner som det reklameres for, nå er blitt så vanlig.

De tre tilsynsetatene, Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet, mener dagens lovverk er tydelig og ikke til å misforstå. Toppe er enig og sier hun er skuffet over at så mange aktører ikke viser større respekt for loven.

– Hvorfor så mange lovbrudd tror du?

– Først og fremst så er det vel manglende vilje. Men vi skal uansett nå ta tak i dette og stramme opp tilsynet og eventuelt lovverket. For vi kan ikke ha det sånn som dette lenger.