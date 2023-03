Toppe får slakt: – Det er skammelig

– Dette er utrolig respektløst av barneminister Kjersti Toppe og regjeringen. Det er også umulig å forstå etter at de nettopp har beklaget menneskerettsbruddet på Fosen, sier jurist Gro Hillestad Thune.

Hun satt som medlem i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i en årrekke.

Også barnevernsadvokat Venil Thiis går hardt ut mot Toppe.

– Samenes kamp har demonstrert at regjeringen opptrer arrogant. Myndighetene mangler innsikt i hva menneskeretter egentlig innebærer, skriver hun i en meningsytring.

REFS: Gro Hillestad Thune gir regjeringen det glatte lag for sin håndtering av menneskerettsbruddene mot foreldre og barn. Foto: Olav Wold

Barneminister Kjersti Toppe sier hun lytter til kritikerne og tar dommene mot Norge svært alvorlig. Hun ønsker nå å møte foreldre og barn som Norge har blitt krenket.

Men en unnskyldning fra regjeringen vil hun ikke gi.

Du kan lese svarene hennes nederst i artikkelen.

Advokat Venil Thiis representerer foreldrene, Terje og Merlita.

Sønnen deres ble plassert i fosterhjem som baby og senere besluttet tvangsadoptert.

For tre år siden fastslo Menneskerettsdomstolen i Strasbourg at retten til familieliv ble krenket.

I etterkant har de ikke hørt noe fra de ansvarlige i Norge.

De har fortsatt kun to samvær i året og vet ikke om barnet deres, som nå er i tenårene, har fått beskjed om menneskerettsbruddet da det ble tvangsadoptert.

– Vi føler oss fullstendig oversett. Ingen bryr seg om at vi ble fratatt barnet vårt på sviktende grunnlag og i strid med menneskerettene. Ingen beklager, og ingen sørger for å prøve å rette opp feilene, sier Terje til TV 2.

– Det er skammelig at ofre for slike krenkelser behandles så likegyldig, sier Gro Hillestad Thune.

Hun hevder det offentlige Norge, også media, har gjort store anstrengelser for å dysse ned de mange fellende dommene i barnevernssaker.

– Når denne erkjennelsen sitter så langt inne, ønsker man selvsagt ikke å bidra til mer oppmerksomhet ved å rydde opp, sier hun.

Venil Thiis skriver at Menneskerettsdomstolen forventer at landene som er dømt tar kontakt med foreldre og barn som er krenket, for å beklage og reparere så langt det er mulig.

KRITISERER: Advokat Venil Thiis mener Norge ikke har tatt ansvar for menneskerettsbruddene mot foreldre og barn. Foto: NTB Foto: Gorm Kallestad

– Om staten hadde tatt ansvar for reparasjon, ville de erfart at Terje og Merlita er opptatt av å komme fram til en løsning basert på det som er det beste for sønnen deres. Det er ingenting som forhindrer staten i å ta initiativ til dialog for å videreutvikle kontakten mellom foreldrene og barn, skriver hun.

Gro Hillestad Thune mener barneministeren burde invitert alle de som har vunnet fram med sine saker i EMD og beklaget på vegne av regjeringen.

– Og ikke minst burde hun lyttet til det de har å fortelle. Når myndighetene har misbrukt sin makt i strid med menneskerettene, har de et ansvar for å bidra til å minimalisere de uheldige konsekvensene - både for barna og for foreldrene, sier menneskerettsjuristen.

Hun mener staten heller ikke i tilstrekkelig grad har gått systemet etter i sømmene.

– Nei, det skal være visst. Slik det europeiske menneskerettsystemet har vært praktisert, er det en selvfølge at land som blir domfelt gjør dette for å identifisere de svakheter som har ført til menneskerettsbrudd. Men etter mange domfellelser i barnevernssaker, unnlater norske myndigheter å ta ansvar. I stedet skapes det et inntrykk av at vi i Norge forstår hva som er barns beste, bedre enn dommerne i Strasbourg. Dette blir naturlig nok bemerket langt utenfor Norges grenser, sier Hillestad Thune.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Foto: Gorm Røseth / TV 2

Barneministeren svarer:

– Hvorfor beklager ikke regjeringen til barna og foreldrene som har fått menneskerettene sine krenket i barnevernssaker?

– Sakene er svært forskjellige. Jeg vil gjerne møte dem som har fått medhold i sin sak i EMD. Jeg mener det er alvorlig når domstolen konstaterer krenking av retten til familieliv i en sak og at praksis ikke har vært i samsvar med menneskerettighetene.

– Gro Hillestad Thune kaller det skammelig og respektløst. Hva er din kommentar til kritikken?

– Jeg lytter til det som Gro Hillestad Thune tar frem. Jeg kan bare gjenta at dommene fra EMD har utfordret legitimiteten og tilliten til det norske barnevernsystemet, og det er noe jeg tar svært alvorlig.

– Hva tenker du om det advokat Venil Thiis tar opp i artikkelen om foreldrene som opplevde tvangsadopsjon?

– Sakene går sterkt innpå meg, slik som Venil Thiis beskriver dem. Jeg er den første til å forstå hvor vanskelig dette har vært for familiene dette gjelder.

– Hvorfor er menneskerettsbruddet mot samene i Fosen beklaget, men ikke menneskerettsbruddene mot barn og foreldre?

– Menneskerettighetsbruddet mot samene ble avklart i norsk høyesterett, og regjeringen har på sin måte beklaget. Dommene i EMD gjelder enkeltpersoner, og det er flere saker som fortsatt ikke har fått sin avklaring.

– Både stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserte tidligere barneminister Kjell Ingolf Ropstad, fordi han ikke beklaget bruddene. Hvorfor gjør man ikke noe med dette når begge partiene er i posisjon?

– Viser til svar på forrige spørsmål. Ellers var det Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget som tok initiativ til at det ble satt ned en offentlig utredning om rettsikkerheten i alle deler av barnevernet, som oppfølging av EMD-dommene. Rapportene ble fremlagt nylig, og blir nå sendt på høring. Den tar blant annet opp rettssikkerhet og tiltak for foreldre.

– Hvorfor er ikke de som har fått menneskerettene sine krenket kontaktet av myndighetene?

– Jeg har avtalt et møte med en som har hatt saken sin for EMD og fått dom for at familielivet deres har blitt krenket. På møtet skal jeg få høre mer om erfaringer fra barnevernssaker og hva barnevernstjenestene kan gjøre for å hjelpe situasjonen til barn og foreldre. Det ser jeg frem til.

– Hvorfor har man ikke forsøkt å reparere ved å finne minnelige løsninger for tilbakeføring eller bedre samværsløsninger etter menneskerettsbruddene, slik Venil Thiis skriver om?

– Dette er noe jeg ønsker å lytte til. Mitt inntrykk er at barnevernstjenesten har fulgt opp signalene når det gjelder bedre og individuell vurdering når det gjelder samværsutmåling, og samværsreglene er endret i ny barnevernslov.