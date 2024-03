Tonje Brenna: Visste at Utøya AS fikk penger hun tildelte

Ap-nestleder Tonje Brenna sier til TV 2 at da hun fikk vite at store deler av pengene hun bevilget Wergelandsenteret gikk til Utøya AS vurderte hun at hennes inhabilitet overfor Utøya AS ikke var relevant.

Da Brenna møtte til høring i kontrollkomiteen i høst forklarte hun at hun «ikke var bevisst» på at samarbeidet mellom Utøya AS og Wergelandsenteret ­«var så tett at det var å anse som økonomisk støtte» og at hun burde vurdert sin habilitet.

Dette skrev Brenna også i sin redegjørelse 27. juni i fjor.

Denne uken har Dagens Næringsliv avslørt at Brenna i et notat fra sitt embetsverk 15. mai 2022 eksplisitt ble orientert om at Utøya AS ville stå for driften av prosjektet og at de søkte om en økning på 1,5 millioner kroner.

– Hva tenkte du da leste dokumentene og så at Utøya AS var omtalt?

– Jeg tenkte at Wergelandsenteret er mottakeren av støtten over statsbudsjettet og at det var det relevante, sier Brenna i dag.

Samarbeidet om pengene

Da Tonje Brenna 22. juni i fjor ble intervjuet av VG svarte hun dette om sin kunnskap om at pengene hun tildelte også gikk til Utøya AS:

– Du skjønte ikke at noe av pengene du og regjeringen ga Wergelandsenteret gikk til Utøya AS? spurte VG.

– Nei, svarte Brenna.

I dette intervjuet med TV 2 sier Brenna at hun allerede i mai 2022 – over ett år før hun erklærte seg inhabil overfor Utøya AS – skjønte at pengene hun tildelte også gikk til Utøya AS.



– Jeg skjønte at de hadde et samarbeid hvor de jobbet sammen på skoleprosjektet 22. juli. Det jeg ikke forsto var at det var å regne som statsstøtte til Utøya AS, når de to organisasjonene samarbeidet så tett, og derfor har jeg gjort de feilene jeg har gjort.

– Men det at penger også ble overført til Utøya AS, skjønte du det?

– Jeg skjønte at det var et samarbeid.

– Men ikke at det var økonomisk?

– Jo. Jeg skjønte at det var et samarbeid. Jeg skjønte at det var et samarbeid som handlet om de pengene som ble bevilget i statsbudsjettet, sier Brenna, og legger til:

– Jeg burde tenkt lenger enn at Wergelandsenteret var mottaker av pengestøtten. Jeg burde også tenkt på min habilitet overfor de organisasjonene som Wergelandsenteret samarbeider med, og det er den feilen jeg har gjort.

Vurderte ikke habilitet

– Hvordan forklarer du at du ikke skjønte at det var å regne som økonomisk støtte?

NESTLEDER: Tonje Brenna (Ap) sier hun forsto at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS dreide seg om pengene som ble bevilget i statsbudsjettet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg trodde helt oppriktig at når Wergelandssentrert var mottaker av støtte så var det der habilitetsvurderingen eventuelt skulle være relevant. Jeg forsto ikke at de organisasjonene Wergelandsentrert samarbeidet med også var relevante i habilitetssammenheng, og det er jeg veldig lei meg for, sier Brenna.

– Hvorfor fortalte du aldri embetsverket at du var inhabil overfor Utøya AS?

– Fordi jeg ikke visste at det var relevant at jeg var inhabil overfor Utøya AS. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg er inhabil ovenfor styremedlemmene i Utøya AS.

Raske brev

Kontrollkomiteen har hasteinnkalt til et ekstraordinært møte fredag klokken 14.30 for å diskutere hvordan de skal håndtere de nye opplysningene.

Fredag morgen, få timer før møtet, sendte Brenna selv og Kunnskapsdepartementet nye brev til kontrollkomiteen. Der gjengir departementet innholdet i flere interne notater som relaterer seg til den økonomiske støtten Brenna bevilget Wergelandsenteret og som altså gikk videre til Utøya AS.

– Nå har det oppstått noe tvil de siste dagene om informasjonen som har kommet frem i pressen, og komiteen har vært opptatt av å få mer informasjon. Da skal de selvfølgelig få det, sier Tonje Brenna til TV 2.

I to dager har Tonje Brenna hevdet at det ikke er kommet nye opplysninger i hennes habilitetssak.

Onsdag avslørte Dagens Næringsliv at Brenna allerede 15. mai 2022 ble skriftlig orientert av embetsverket i Kunnskapsdepartementet om den økonomiske koblingen mellom Utøya AS og Wergelandsenteret, som Brenna som statsråd tildelte flere millioner kroner uten å erklære seg inhabil overfor.

Sier hun burde sendt brev før

Brenna skriver i sitt brev at hun burde ha sendt denne informasjonen til komiteen tidligere. I tillegg til brevet fra Brenna og nåværende kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, oversender regjeringen hele ti dokumenter ekstra til kontrollkomiteen fredag.

– Jeg burde helt sikkert gitt kontrollkomiteen mer informasjon om de interne forberedelsene til statsbudsjettet tidligere, men innholdet i det som nå diskuteres er det samme som det jeg har informert Stortinget om tidligere, sier Brenna.

SENDTE NYE BREV: Statsråd Tonje Brenna og kunnskapsdepartementet sendte fredag nye brev og dokumenter til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Erik Edland / TV 2

– Men disse dokumentene som du nå gir innsyn i har du ikke sendt før?

– De to konkrete dokumentene ble ikke oversendt nei, men innholdet i de ble formidlet til Stortinget allerede i juni i fjor.

Selv om hun erkjenner at brevene hun i dag sendte burde blitt oversendt tidligere, vil Brenna ikke beklage noe.

– Jeg syns det er litt tidlig å beklage en sak som ennå ikke er landet, rett og slett fordi jeg fortsatt bidrar med å opplyse saken, sier Brenna.