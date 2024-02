Tonje Brenna om guttekrisen: – Handler ikke bare om hvem som har mulighet til å ligge med hvem

– Å oppleve at du er utenfor samfunnet, utenfor fellesskap, er dramatisk. Det må vi ta på alvor, selv om debatten kan bli litt tilspisset, sier Tonje Brenna.

Brenna, som er nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister, advarer mot å la debatten om menn og gutters livsutfordringer spore av.



I helgen ble det storm i sosiale medier etter at FpU-leder Simen Velle gikk ut med sin bekymring for norsk sexkultur og likestillingspolitikk på TV 2. I en videokronikk sa Velle blant annet at «noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst».

Provoserte

Velle beklaget uttalelsene søndag kveld.



– Det er det sosiale medier er designet for: at vi skal bli provoserte på hverandre. Algoritmene spiller oss enda mer opp mot hverandre. Så tror jeg det viktigste vi gjør er å ha en politisk diskusjon som tar på alvor den avmakten menn kan føle på og finne andre løsninger for å gjøre det bedre å være gutt i skolen eller mann i arbeidslivet.

Gutteproblemene kan ikke løses med ett enkelt tiltak, mener Brenna.

– Vi må tørre å snakke om at en del menn opplever avmakt. Det handler ikke bare om hvem som har mulighet til å ligge med hvem. Det handler om grunnleggende ting som: har du en jobb å gå til? Lykkes du på skolen? Unngår du å bli kriminell? Har du noen å prate med hvis du har problemer? Det er grunnleggende for å føle at du har en plass i samfunnet. Den avmakten menn føler på, må vi ta på alvor, sier Brenna.

Må tørre å snakke om alt

Men også menns sexliv er et tema samfunnet må tørre å snakke om, ifølge Ap-nestlederen

– Hva tenker du om at menn blir sittende hjemme alene, ikke har arbeid og ikke får pult?

– Det å føle seg utenfor, ikke ha en jobb å gå til og ikke få gjort det andre mennesker får, er vondt for folk. Enten det handler om å skaffe seg en kjæreste eller ha en vennegjeng å høre til i. Hvis det kommer i tillegg til at du ikke tjener egne penger, ikke er frisk nok til å jobbe, så kan det være dramatisk for den det gjelder, sier Brenna, og legger til:

– Selv om debatten kan bli litt karikert, så er dette helt alvorlige og seriøse problemstillinger som mange menn kjenner seg igjen i. Jeg er for at folk, både menn og kvinner, skal få mulighet til å treffe noen de vil være sammen med, enten det blir kjærlighet eller vennskap ut av det.

– For mange oppleves det ikke enkelt?

– Det å høre til et sted, ha en jobb å gå til og være del av et fellesskap gjør det mer sannsynlig at du treffer en fremtidig partner og mer sannsynlig at du føler at du hører til. Derfor er også regjeringens viktigste oppgave å sørge for at flest mulig kommer seg ut i arbeid, sier arbeidsministeren.

Gjøre menns liv bedre

Brenna mener utfordringene menn møter i livet, fra barneskolen og til voksenlivet, er sammensatte.

– Vi vet at menn og gutter taper på en del områder. Flere gutter enn jenter mistrives i og faller ut av skolen. Vi vet at menn ofte jobber i bransjer der man er mer utsatt for å miste jobben eller i nedgangstider blir arbeidsledig. Menn utsettes oftere for – og begår kriminalitet – oftere enn kvinner. På område etter område er det egentlig litt sånn at gutta taper mer enn jentene. Vi burde være enige om at vi må finne ut hvordan vi kan gjøre menns liv bedre, sier Brenna.