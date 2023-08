Tonje Brenna om Ask (17): – Han har forandret verden

– Ja, Ask har egentlig forandret verden ved å fortelle sin historie og å fortelle meg hvordan han opplever dette.

Ordene tilhører kunnskapsministerTonje Brenna (Ap).

Hun kjente ikke til problemet før Ask Larsen og familien hans påpekte at vitnemålsvurderingen av dem med Downs syndrom oppleves som uverdig, nedverdigende og nedlatende.

For selv om Ask elsker skolen, er pliktoppfyllende og helt uten fravær, ville han etter 13 års skolegang få et vitnemål med påskriften «Ikke vurdert».

– Hender det at du er borte fra skolen, Ask? spør faren Ronnie.

– Nei.

– Elsker du skolen?

– Jaaa! roper Ask og strekker armene i været.

TOK OPP KAMPEN: Ronnie Larsen har kjempet for sønnens verdighet Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg kjenner ingen barn som har blitt vurdert mer enn Ask. Han har blitt vurdert hele livet, hver eneste dag. Daglig har han med seg en bok hjem der det står beskrevet hvordan dagen har gått, forteller pappa Ronnie Larsen.

– Vi har møter med et apparat der det blir vurdert hva han er flink til, og hva han er mindre flink til. Etter 13 års skolegang er det da paradoksalt at det skal stå «ikke vurdert» på vitnemålet. Det synes vi er uverdig, sier han.

Reagerte

Da moren til Ask, som jobber i skoleverket, oppdaget at Ask og andre som ham fikk den samme påskriften på vitnemålet som unnasluntrere og skulkere, reagerte familien kraftig.

– Når Ask blir satt i samme kategori som de som sluntrer unna og ikke møter opp, da er det nedverdigende og urettferdig. Det er ikke slik det skal være, sier Larsen.

Han satte seg ned og skrev et følelsesladet innlegg på Facebook. Et innlegg som ble lagt merke til av mange.

En av dem som ble gjort oppmerksom på det, var utdanningsminister Tonje Brenna. Dette var nytt for henne.

– Jeg er veldig glad for at de har gjort det de gjorde. Både for at jeg kunne forholde meg til at dette var et problem, og så er jeg opptatt av at et vitnemål er et verdipapir som man skal være stolte av. Da må man så langt som mulig fortelle sannheten om det elevene har vært gjennom. Jeg er veldig glad for at de tok opp denne saken, sier Brenna.

Da hun ble oppmerksom på dette, tok hun kontakt med Utdanningsdirektoratet for å høre hva de kunne gjøre.

– Vi kom frem til at vi kan endre dette slik at det blir bedre for elevene.

– Vi kommer til å endre forskriften slik at det ikke lenger skal stå «ikke vurdert». Det kan for eksempel stå «fullført», men dette skal ut på høring, så jeg er åpen for andre forslag. Målet er at neste gang det skal deles ut vitnemål, det vil si neste sommer, så skal vi dele ut et vitnemål som mer reelt gjenspeiler det elevene har gjort, sier hun.

– Blir veldig rørt



Da nyheten nådde familien Larsen i Tofte i Asker, var det en glad og rørt familiefar som endelig så at kampen for sønnens verdighet var i ferd med å vinne frem.

– Når nå dette ser ut til å komme i mål, så blir jeg veldig rørt av hele prosessen, egentlig. Dette er viktig for mange. For de dette ikke angår, er det kanskje ikke så viktig, men jeg tror også de synes det er meningsløst at som går tretten års skolegang får stempelet «Ikke vurdert». Nå føler jeg at verden er litt mer i balanse, sier han.

– Dere har grunn til å være stolte?

– Ja, vi har grunn til å være stolte. Ikke sant, Ask?

Sønnen nikker og smiler til faren sin.

– Dette er viktig for de som kommer etter oss, og som kan få en litt mer verdig skolegang, rett og slett, sier Larsen.