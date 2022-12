Tomt for pengar – sjukehuset blir delt i to

HØGT PRESS: Dei tillitsvalde ved Stavanger universitetssjukehus, Gunn Elin Rossland og Matias Nikolai Petersen Hella seier det er ei utfordring for dei tilsette at arbeidsoppgåvene berre blir fleire og fleire. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– 30 år? Det er gjerne lenge etter mi tid, kven veit.

Gunn Elin Rossland er tillitsvald i Norsk Sykepleierforbund. Ho sukkar over korleis framtida ser ut for både dei som jobbar og dei som blir behandla ved Stavanger universitetssjukehus.

– Det seier jo seg sjølv kva svaret er. At sjukehuset blir drive to plassar samstundes er ikkje gunstig for tilsette, fagmiljø, for ikkje å snakke om pasientane, seier Rossland.

Sjukehuset i Stavanger stod ferdig i 1927, og feirar med det snart 100-årsdagen.

DREG PÅ ÅRA: Stavanger universitetssjukehus har blitt utvida litt etter litt opp gjennom åra. Det same skjer med nye SUS, og det kan ta mange tiår før neste trinn er ferdig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I årevis har det i Stavanger blitt spara til eit flunkande nytt sjukehus. For nokre år sidan tok dåverande Helse -og omsorgsminister Bent Høie endeleg det første spadetaket.

To år seinare la Erna Solberg grunnsteinen til dei massive konstruksjonane på den største byggeplassen i Noreg.

– I denne regionen hadde ein jo vakse ut av sjukehuset, for å seie det sånn, sa Solberg den gong.

Bygginga av det nye sjukehuset er delt i to trinn. Første byggetrinn skulle vere ferdig til 2023, men no er ambisjonen å rekke å ferdigstille første del før 2025.

Deretter er det faktisk ingen som heilt veit kva som skjer for Nye SUS sin del. Byggetrinn to er sett på vent, på ubestemt tid.

Raka fant

– Vi klarer ikkje skape det overskotet vi treng for å finansiere byggetrinn to, seier Tor Albert Ersdal.

Han er økonomidirektør ved SUS og heilt open om dei økonomiske utfordringane til Helse Stavanger. Det er nemleg ikkje småpengar dei manglar.

– Vi låg rundt 200 millionar bak budsjettet for i år, seier Ersdal.

No, med pengane regjeringa har lagt på bordet, er resultatet betre. Men det gjer ikkje at framtida er lysare for Nye SUS.

RAUDE TAL: Det er ikkje lett for eit sjukehus å spare pengar. Ersdal seier det er fleire grunnar til det. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han forklarer at sjukehus-økonomi er ganske likt økonomien min og din.

– Vi må finansiere investeringene vi vil gjere, på same måte du må vise banken at du kan finansiere det om du ska kjøpe et hus, seier Ersdal.

Han veit ikkje endå nøyaktig kor mange av dei om lag 500 millionane til Helse Vest som kjem til Stavanger, men han seier det er rimeleg å rekne ein tredel.

Trass i at det ikkje er småpengar, vil det ikkje hindre at bygginga av det nye sjukehuset blir stansa.

Treng fleire, men har ikkje pengar

– Vi har forståing for at dette er ei kritisk tid. Men i kritiske tider meiner vi det er viktig å satse på dei samfunnskritiske funksjonane, og det meiner vi absolutt helsevesenet er, seier Mathias Nikolai Petersen Hella, tillitsvalgt i Yngre Legers forening.

Sjukehuset har allereie raude tal, og Hella sine kolleger blir bedne om å arbeide meir effektivt.

– Vi veit ikkje korleis framtida blir. Vi treng fleire folk, men får beskjed om at det ikkje skal vere vekst i personal- og lønsutgifter. Dette er utfordrande og vanskeleg, seier han.

Dei tillitsvalde ber regjeringa ta grep.

Modellen er oppe til vurdering

– Eg forstår godt den bekymringa tilsette og pasientar har no, seier Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet til TV 2.

Helse -og omsorgsdepartementet har sett ned eit utval som skal sjå på nettopp dette med nye sjukehusbygg, opplyser Bekeng.

Men inntil vidare må helseforetaka gjere eigne prioriteringar, meiner han.

– Ein velje det som er viktigast. No har regjeringa trykka på bremsene for å prøve å stanse inflasjonen. Desse utfordringane heng saman med krigen i Ukraina og gjeld alle sjukehus i Noreg, seier Bekeng.

STORT PROSJEKT: Inger Karin Skjæveland er ein av fleire prosjektleiarar for det gigantiske byggeprosjektet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Inger Karin Skjæveland er prosjektleiar for samhandling ved Nye SUS. Ho viser TV 2 rundt på det som snart skal bli sjukehuset til fleire hundre tusen nordmenn. Eller halvparten av dei, i det minste.

– På det meste er det oppe i 800 mann som er i sving i dette prosjektet, seier ho.

Dei fleste er underleverandørar, men fleire er òg tilsette i sjølve bedrifta Nye SUS.

FØRSTE TRINN: Første byggetrinn skal stå ferdig siste kvartal i 2024. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det som er ulempen er at vi er ein organisasjon på rundt 80 tilsette i sjølve prosjektet. Det ville jo vore ein fordel å vidareført den organisasjonen til byggetrinn to, seier Skjæveland.

At prosjektet blir lagt på is kostar meir tid og meir pengar, ifølgje Skjæveland.

– For då må ein starte på ny, eigentleg?

– Ja, svarer prosjektleiaren.