Tomas (49) advarer andre menn: – Ikke vent for lenge

IGNORERTE: Tomas Moen (49) overså en rekke sykdomsrelaterte plager. Nå oppfordrer han andre menn til å dra raskere til legen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det hele startet med et flåttbitt.

Flåtten var smittsom med borreliose, og Tomas Moen (49) fikk en kraftig antibiotikakur for å ta knekken på sykdommen. Medisinen fungerte godt for trebarnsfaren.

Likevel fortsatte Tomas å hangle utover høsten 2021.

– Jeg tenkte egentlig bare at nå nærmer jeg meg 50 år, og jeg har mye å gjøre på jobben.

FAMILIEN: Kjernefamilien samlet i datter Iben (16) sin konfirmasjon i fjor. Her er Tomas sammen med kona, Hedda, og sønnene Ulrik (21) og Jonas (18) Foto: Privat

Tomas var sjeldent syk, og enda sjeldnere hos legen. De få gangene han oppsøkte fastlegen var det som regel treningsrelaterte skader.



Og hvor farlig kunne det egentlig være å være litt sliten?

Endret avføring

Etter hvert begynte Tomas å merke at også avføringen endret seg. Flere måneder gikk, og 49-åringen tenkte ikke at plagene han kjente på var uvanlige.

SLITEN: Tomas Moen trodde han var sliten fordi han jobbet for mye. Det viste seg å være noe helt annet. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det kunne jo bare være noe jeg hadde spist, ikke sant?

Samtidig som plagene var til stede, fortsatte han å dra på jobb som organisasjonspsykolog i Kongsberg-gruppen.

Han fortsatte også med hans elskede hobby, fallskjermhopping, og kjørte på med de samme treningsøktene og den sunne maten. Han anså seg selv om frisk.

Månedene gikk, men til slutt valgte Tomas å booke en time hos legen.

– Der må jeg egentlig sende en stor takk til kona mi. Fra første stund jeg fortalte om avføringsproblemene, ba hun meg gå til legen, sier han.

TRØST: Hundene Linus og Luna har vært en stor trøst både for Tomas og resten av familien den siste tiden. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Fra dagen han dro til fastlegen, begynte ballen å rulle raskt. Han ble sendt til en rekke helsekontroller, men på koloskopien så han det med sine egne øyne.

Svulsten.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

Kreften hadde allerede spredd seg til lymfen og leveren.

– Jeg har alltid vært redd for kreft, så jeg ble jo veldig redd. Det blir jo en ganske stor, eksistensiell krise. Det var beintøft, sier trebarnsfaren.



KRISE: Psykologen måtte selv oppsøke psykisk helsehjelp da han fikk påvist tarmkreft. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fastlegen spurte ham hvor lenge han hadde hatt blodig og slimete avføring. Flere måneder, svarte Tomas.

Da fikk legen et bekymret uttrykk i ansiktet.

Flere menn får kreft

Tall fra Kreftregisteret viser at menn har 48 prosent større sjanse for å dø av kreft, og 30 prosent større sjanse for å få en kreftdiagnose, enn kvinner.

Derfor har Kreftforeningen startet kampanjen, «Menn gjør noe med det», som vil fokusere på tidlig oppdagelse og diagnostisering av kreft hos menn.

– Vi må se på tiltak som gjør at vi kan gjøre menn mer oppmerksomme på faresignalene for kreft, slik at de tar kontakt med lege og får en tidlig diagnose, sier assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei, til TV 2.

Kreftforeningen vil gjennom kampanjen rette seg mot menn, både på sosiale medier og det de omtaler som «mannlige» arenaer, som for eksempel fotballstadioner.

Opdalshei mener menn må bli mye flinkere på å dra til legen tidligere.

TILTAK: Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen vil at menn skal dra tidligere og oftere til legen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi sier jo at dersom man har symptomer som varer mer enn tre uker, så bør man ta kontakt med sin lege. For det er slik med kreft at jo tidligere den oppdages, jo bedre er prognosen for behandlingen, sier han.

– Ikke vent for lenge

For de som ikke kjenner ham, ser Thomas Moen fortsatt frisk ut. Men sannheten er at verken han eller legene vet om han kommer til å bli helt bra.

– Jeg tar nye CT-bilder hver tredje måned, og legene har sagt at jeg må påberegne at kreften kan komme tilbake.

Da kreften ble oppdaget var den allerede i stadium fire. Etter flere kraftige runder med cellegift, stråling og fjerning av endetarmen har Tomas nå begynt å trene seg opp igjen.

Men usikkerheten er der fortsatt. Ingen vet om han kommer til å overleve.



DRA TIL LEGEN: Thomas Moen sitt klare budskap er at man ikke skal ignorere plagene om man har hatt dem i mer enn tre uker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det krever litt å prosessere og akseptere at det har blitt som det har blitt. At de kreftene jeg en gang hadde ikke er der lenger, fortsetter Tomas.

Han synes det er svært viktig at det nå blir et større fokus på at menn sjekker plagene sine.

– Kanskje andre unngår å gå i samme fella som meg. Ikke vent for lenge.