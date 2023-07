Tomas (37) må forberede seg mentalt: – Av og til kommer vi for sent

Mens folk flest har logget litt av i sommerferien, er ikke det mulig for Tomas Muribø (37).

I jobben som redningsleder i Norsk Folkehjelp Follo kan alarmen gå når som helst. Når han nyter en kaffekopp på morgenen, eller når han sover i sengen om natten. Og når alarmen går, teller hvert minutt.

Hendelsene han rykker ut på registreres ofte bare som en Twitter-melding fra politiet eller en liten notis i lokalavisen. I realiteten er oppdragene ofte dramatiske og involverer svært sårbare mennesker.

– Vi må forberede oss mentalt når vi drar ut på oppdrag. Det er dessverre sånn at vi av og til kommer for sent, sier Muribø.

UTSTYR: Norsk Folkehjelp bruker blant annet utrykningskjøretøy, nødnett, GPS, lysutstyr og drone i søkene etter personer. Foto: Norsk Folkehjelp / Facebook

Mange oppdrag

Muribø og de andre frivillige i Norsk Folkehjelp Follo har hatt en travel forsommer.

Siden 1. mai har det frivillige lokallaget deltatt i 14 redningsaksjoner etter savnede personer. Nasjonalt er tallet oppe i 180 aksjoner fra årsskiftet til og med juni.

Behovet blir ikke mindre med årene. De siste fire årene har oppdragsmengden ligget på et stabilt høyt nivå, viser rapporten fra 2022.

OPPDRAG: I 2022 deltok Norsk Folkehjelp i 405 søk og redningsaksjoner nasjonalt. Foto: Norsk Folkehjelp

– Det er en litt spesiell hobby. Samtidig er det veldig givende og meningsfullt. Det handler om å finne en balanse, sier han.



I tillegg til å være redningsleder, er Muribø beredskapsleder i Øst politidistrikt.

Han driver også et tømrer- og elektrikerfirma, er gift på 12. året og har to barn.

– Barna synes bare det er morsomt at pappa skal på leteaksjon. Det er ikke alltid like populært hos kona. Samtidig setter hun veldig pris på jobben jeg gjør, så det er vanskelig for henne å si nei også.

Oppdragene Muribø blir kalt ut på kan være ganske forskjellige.

– Men at den vanlige mannen i gata har gått seg bort, er det ikke så mange av. Det er særlig to kategorier som går igjen, sier han.

AKTIV: Som beredskapsleder koordinerer Tomas Muribø rundt 60 søk og redningsoppdrag i året. I tillegg deltar han i søket på rundt 25 av dem. Foto: Ida Kroksæter / Norsk Folkehjelp

Når alarmen går

Politidistriktene rundt i landet håndterer daglig søk og redningsoppdrag. Det er først når oppdragene er av en viss størrelse eller alvorlighetsgrad, at frivillige organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors blir koblet på.

– Da trykker de på den røde knappen og varsler oss. Da er det om å gjøre å kalle ut mannskaper og komme seg til oppmøtestedet så raskt som mulig, sier Muribø.

Politiet forteller at de er helt avhengig av den frivillige innsatsen.

FOTSPOR: Slik kan det ser ut på pilotens skjerm, når frivillige bruker drone i søket. Bildet viser fotsporene tydelig. Foto: Norsk Folkehjelp / Facebook

– Dette kan være veldig omfattende og ressurskrevende oppdrag som kan gå over flere timer og dager. Det er derfor en utrolig viktig ressurs for oss at frivillige mannskaper kan stille opp på kort tid, sier stabssjef Jan-Eivind Myklatun i Øst politidistrikt.

Han viser til at rednings- og beredskapsorganisasjonene besitter viktig og nødvendig kunnskap innen søk, redning og evakuering på og ved sjø, vann, fjell og skog.

Søkene er som oftest etter demente personer, eller mennesker i livskriser med økt fare for selvmord.

Personer med demenssykdommer har vanskelig for å finne veien hjem igjen hvis de først går seg bort. Dersom de ikke blir funnet i løpet av det første døgnet, viser forskning at så mange som én av fire dør, ifølge Norsk Folkehjelp.

– Rask og effektiv redningsinnsats er derfor helt avgjørende, sier Muribø.



ADRENALIN: Tomas forteller at han ikke får like mye adrenalin av å delta på oppdragene nå, som det han gjorde i starten. – Jeg er mer rutinert, og tar nok også noen klokere valg nå sammenlignet med da jeg ble frivillig, sier han. Foto: Ida Kroksæter / Norsk Folkehjelp

Det samme gjelder søk etter mennesker med selvmordstanker, som utgjør cirka 20 prosent av alle oppdrag de håndterer.

– Vi kan gjøre en forskjell, både for de som er savnet og de pårørende. En dag på et oppdrag kan være en dag vi redder liv.

En viktig motivasjon for mannskapene er også at hele syv av ti som reddes fra selvmord, ikke forsøker igjen.



Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Når det går galt

Selv om det er mange solskinnshistorier, hender det også at søket ikke resulterer i et funn raskt nok. Da finner redningsmannskapene den savnede når det allerede er for sent.

– Det vi tenker på som en trøst, er at når folk først har bestemt seg for å ta livet sitt, så er vi allerede for sent ute. Da er det bra at det er vi som gjør funnet av personen, i stedet for at vanlige folk på tur gjør det. Da skjer det i hvert fall så skånsomt som mulig.

Selv for en erfaren redningsleder, med over åtte års erfaring, kan oppdragene fortsatt gjøre inntrykk.

SØK: Fra venstre: Silje Fjell, Tomas Muribø og Vidar Nøkleby under en øvelse i søk og redning. Foto: Ida Kroksæter / Norsk Folkehjelp

– Det er fortsatt tøft å være med på de tøffeste oppdragene. Derfor forsøker jeg å ikke huske oppdragene for lenge, sier Muribø.

Selv om Muribø årlig kan delta på rundt 25 søk- og redningsoppdrag, og siden karrierens start trolig har deltatt på nærmere 300, er det ett oppdrag han aldri vil glemme.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Tilbake i 2015 hadde han jobbet i organisasjonen i ett års tid.

– Da gjorde jeg mitt første funn av en omkommet person. Selv etter så mange år, er det et oppdrag jeg fortsatt tenker på, sier han.

Ifølge Muribø er det veldig individuelt hvordan de frivillige håndterer første gangen de gjør et slikt funn.

– Alle reagerer første gang, og alle reaksjoner er greit. Da er det veldig viktig at vi tar vare på hverandre internt.

Han beskriver samholdet blant de frivillige i lokallaget som veldig godt.

SØK: Mange ressurser settes i sving i søket etter savnede personer. Her fra en aksjon i Gressvik i Fredrikstad mai. Foto: Norsk Folkehjelp Follo / Facebook

– Vi en god gjeng, men vi trenger stadig vekk flere mannskaper, som vil bruke tiden sin på søk og redning. Folk som blir gode og som holder på over tid, er mangelvare, sier Muribø.