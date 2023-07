Tom reagerte: – Så vidt det strøk over øya

LISTA FLYSTASJON (TV 2): Det stjålne mikroflyets ferd var så spesiell at det fikk Tom Gordon Andersen til å ta fram kameraet.

Tom Gordon Andersen observerte flyet som onsdag styrtet utenfor Lyngdal mens det fortsatt var i lufta.

Måten det fløy på var såpass spesiell at han valgte å ta fram telefonen for å knipse et bilde.

– Det var helt uvanlig. Jeg er vant til å se småfly fra Lista, men dette var noe helt annet, sier han.

Ifølge Andersen kom flyet lavt og ustabilt inn mot Langøya ved Farsund.

– Flyet som så lavt at jeg ikke trodde det var lov å fly så lavt. Det var så vidt det strøk over øya.

– Skalv hele veien ut

En av flyets eiere ønsker å være anonym, men sier til TV 2 at han synes styrten er forferdelig.

– Det er et sjeldent fly, og mitt første. Det er trist å bare ha hatt det siden november, sier han.

EIER: Flyets eier forteller at han skalv da han var på vei for å sjekke om det var hans fly som styrtet. Foto: Elias Håvarstein/TV 2

Etter nyheten håpet han på det lengste at det ikke skulle være hans fly. Nervene var i spenn da han dro ut til Farsund Lufthavn for å sjekke.

– Jeg skalv hele veien ut, sier han.

– Du får ikke det flyet igjen, da må du vente et par år å se om det dukker opp igjen på bruktmarkedet.



– Ufattelig

Det stjålne mikroflyet styrtet i et skogsområde. Andersen er glad for at det ikke traff noe annet.

– I verste fall kunne det truffet en hytte. Da er det menneskeliv det er snakk om.

TRANSPONDER: Eieren hadde med seg flyets transponder da han møtte TV 2 torsdag. Foto: Elias Håvarstein/TV 2

Andersen legger til at han synes de to om bord har vært heldige.

– Det er ufattelig at de har stjålet et fly midt på dagen, sier han.

– Stusset veldig

Bjørn Pedersen, skolesjef i Farsund luftsportsklubb, så også flyet over hustaket sitt onsdag.

– Jeg stusset veldig på at det var et fly i luften den dagen, fordi det var mye vind. Det var værforhold som tilsa at ingen av våre fly skulle være ute.

Ifølge Pedersen fløy flyet lavt og vinglete, mens gassen gikk av og på.

– Det var mye som ikke stemte, slår han fast.

Inspiserer gjerdet

Ifølge flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen blir gjerdet rundt flyplassen på Lista inspisert og reparert med jevne mellomrom.

– Men det er jo sånn her i livet, at hvis folk vil inn en plass, så kommer de seg inn, sier han.

I tillegg blir flyplassens område inspisert en til to ganger om dagen, selv om det ikke først og fremst er flytyver de ser etter.

– Det sier egentlig seg selv. Hvis det kommer et fly, og folk forviller seg inn på området, så kan det føre til uheldige hendelser.