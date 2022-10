Tom hadde uflaks på jobb: – Forstod det var noe mer enn bare vanlig vondt

Tom Stølan er selvstendig næringsdrivende trefeller. Da han tirsdag skulle felle noen store trær, gikk det fullstendig galt.

Trærne som skulle felles var store og tunge. De lente seg ut over et vann og noen hytter, og måtte derfor fjernes.

– Jeg skulle fikse vinsjen jeg bruker for å få trærne til fliskutteren. Da hadde jeg fjernkontrollen til fliskutteren i lommen, forteller Stølan.

Det skulle vise seg å få enorme konsekvenser.

Det var Gjengangeren som omtalte saken først.

Gikk galt

Med fjernkontrollen til fliskutteren i lommen, lente Stølan seg over maskinen for å fikse vinsjen.

– Da klarte jeg å trykke på en knapp og maskinen skrudde seg på. Da forsvant fingeren inn i maskinen, forteller han.

Heldigvis gikk maskinen bare en gang, men den går veldig raskt. Og dermed var tuppen på venstre lillefinger slipt vekk.

– Det var grusomt vondt. Jeg bannet så man hørte det lang vei.

OBS: Sterke bilder lenger ned i saken!

PÅ SYKEHUSET: Slik endte arbeidsdagen Foto: Privat

– Jeg forstod at det var noe verre enn bare vanlig vondt. Jeg kan ikke si at det fosset blod, men det piplet frem overalt, forteller Stølen.

Til TV 2 forteller Stølen at han på dette tidspunktet var rundt et kvarter unna bilen sin. Han tok derfor et gammelt kjøkkenhåndkle rundt fingeren og satt kursen mot bilen og legevakten.

VASKES: Fingeren kunne ikke sys og det måtte derfor til en grundig rens av det som var igjen Foto: Privat

Men da han ankom legevakten, ble han raskt sendt videre til sykehuset i Tønsberg etter han hadde fått smertestillende.

– Jeg fikk ikke lov til å kjøre selv på grunn av smertestillende jeg fikk, så det ble en taxi til sykehuset.

– Var ikke noe å sy

Fremme på sykehuset fikk de renset og bandasjert det åpne såret. Men såret må lege seg selv, så nå venter noen uker med daglige besøk på sykehuset for å skifte bandasje.

– Det var ikke noe å sy.

BANDASJE: Det blir noen lange uker med bandasje for Stølen. Han forteller at det er veldig vanskelig å kneppe opp skjortene. Foto: Privat

– Nå må jeg være forsiktig så jeg ikke får noe rusk i det, for da kan det bli betent, og jeg kan miste fingeren, forteller Stølen.

Han sier han er veldig fornøyd med behandlingen han fikk på sykehuset. Men han er ikke like fornøyd med at han nå må sitte mer eller mindre helt i ro i noen uker fremover.

– Jeg har ADHD, så å sitte i ro er helt forferdelig. Men jeg ser mye videoer på YouTube om trefelling for å få tiden til å gå.