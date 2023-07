Tilbake i 2020 gjorde skuespilleren Tom Cruise det han selv omtaler som «det største stuntet i filmhistorien», da han med motorsykkel kjørte utfor fjellet Helsetkopen i Hellesylt.

Dette prøver det norske reiselivet å utnytte på best mulig måte.

– Mission Impossible-scenen med Tom Cruise er en gavepakke for oss. Den har gått sin rundgang på sosiale medier, og den melker vi så godt vi kan, forteller Katrine Mosfjeld, digital markedsføringssjef i VisitNorway.



Reiselivsekspert er skeptisk til effekten det vil få og tror markedsføringen kom for sent.

Kritiserer næringen

OVERRASKET: Odd Roar Lange skal se etter skilt og andre ting som minner om at Tom Cruise har vært på norsk jord, når han denne sommeren skal kjøre gjennom Geiranger og Hellesylt. Foto: Privat

Odd Roar Lange, kjent som «The Travel Inspector», er en selvutnevnt reiselivsekspert og mener at markedsføringen rundt filmen «Mission: Impossible – Dead Reckoning» kom for sent og at reiselivsnæringen har vært sløve og slappe.

– Reiselivet burde kjørt ut kampanjene før jul, samtidig som Paramount begynte med sine bakomfilmer.



Lange mener at reiselivet svikter, og at de begikk samme tabbe da James Bond-filmen ble spilt inn på Vestlandet.

Se stuntet her:

– Norsk reiseliv er generelt dårlig på å utnytte mulighetene av den effekten som de selv mener er veldig stor. Sporadiske småslipp og kampanjer her og der utgjør ikke noen forskjell, sier han.



Han tror ikke Norge vil merke noe til Tom Cruise-effekten før neste sommer, men er likevel skeptisk til hvor stor effekten kommer til å være.

– Folk har ikke så god hukommelse at de husker ett år tilbake. Men det kommer en ny sjanse med del to av filmen, sier Lange.

– Hollywood til Hellesylt



Helge Kvam Karbø fra Hellesylt jobbet med sikkerheten rundt vann under innspillingen. Han kan fortelle at hjemstedet sto helt på hodet da filmstjernen var på besøk.

POSITIV: Helge Kvam Karbø forteller om rekordomsetning i juni, men ikke på grunn av Tom Cruise. Foto: Simon Sjøkvist

– Hollywood flyttet til Hellesylt. Det gjør noe med et lite lokalsamfunn.



Karbø driver guidede turer for 62 Nord Adventure i Hellesylt og omegn. Blant annet guider han turister opp til Helsetkopen.

Han ser positivt på fremtiden med tanke på turisme og effektene av filminnspillinger, men deler Lange sin oppfatning.

– Vi forventer at det blir en stor økning fremover, men kanskje ikke umiddelbart denne sommeren, men i de kommende årene, sier Karbø og legger til:



– Flere andre filmselskaper har tatt kontakt og spurt om vi kan hjelpe dem med å finne lokasjoner til filminnspillinger.

Rekordmange overnattinger

Monica Mjelva driver Hotel Union i Geiranger sammen med sin mann som fjerde generasjons vertskap. Geiranger ligger litt over en time unna Hellesylt.

SMILER: Monica Mjelva sier folk er hjertelige velkommen til dem hos Hotel Union Geiranger. Foto: TOMMY ANDERSSON PHOTOGRAPHY

Hun merker en stor pågang av utenlandske turister. Spesielt amerikanere er det mange av. Men hun merker også en endring fra tidligere år.

– Vi ser en endret økning blant turister fra Midtøsten og fra India.

– Har dere merket noe til at turister kommer hit på grunn av Tom Cruise-stuntet?



– Nei, det har jeg ikke merket noe til, men det kommer nok. Han var jo innom her under innspillingen, forteller Mjelva.



Filmen «Bølgen» trekker turistene

Heller ikke kollega og konkurrent Jørgen Tveiterås, direktør ved Havila Hotel Geiranger, kan påstå at Tom Cruise-effekten har gitt noe utslag for denne sommeren.

MIKS: Jørgen Tveiterås tror økningen av turister skyldes en svak krone og mye varme i Europa. Foto: Privat

– Jeg har ikke merket noe til at folk kommer på grunn av Tom Cruise, men etter at filmen «Bølgen» ble sluppet på Netflix i fjor, så har det kommet en del amerikanere hit, forteller han.



Tveiterås kan likevel melde om en svært god sommer med mange utenlandske turister og en økning i omsetning på 24 prosent i juni sammenlignet med fjoråret.

– Vi kommer til å levere bedre tall i år sammenlignet med 2019. I juli er vi helt fulle, og september i år ser ut som august i fjor med tanke på bestillinger, forteller han.