HHC er kommet til Norge. Det bekrefter Tolletaten overfor TV 2.

– Gjennom fritekstsøk har vi fått ut at det totalt er gjort 31 beslag av dette siden november 2021. 29 av disse beslagene ble gjort i mars og april i år.

Det sier Bård Ynnesdal, områdeleder vest i Grensedivisjonen.

Offentlige instanser har ikke avklart om HHC faller under legemiddelloven eller narkotikalovgivningen i Norge.

NARKOTIKA: I flere av beslagene Tolletaten har gjort av HHC, har det vist seg å være andre stoffer som er omfattet av narkotikalovgivningen. Foto: Mark Purnell

Hasjlignende stoff

HHC blir solgt som et «lovlig» alternativ til cannabis flere steder i Europa. I Danmark har substansen fått navnet «lovlig hasj», og der har det inntil nylig blitt solgt åpenlyst i kiosker og nettbutikker.

Nå er danskene en av de første i Europa til å forby HHC.

– Når det kommer nye stoffer på markedet som viser seg å være farlige, må vi reagere. Og det gjør vi nå, sier Sofie Løhde, helseminister i Danmark, til danske TV 2.

Den danske regjeringen skriver at HHC ligner på det av cannabis, og at det kan forårsake de samme effektene.

– Skadevirkningene av HHC, på bakgrunn av dagens kunnskap, antas å være de samme som man ser ved inntak av cannabis, skriver de.

Ikke regulert som narkotika

Legemiddelverket forklarer at stoffet per i dag faller under legemiddeldefinisjonen i Norge – altså er det ikke regulert som et narkotisk stoff.

LEGEMIDDEL: Legemiddelverket forklarer at HHC går under legemiddeldefinisjonen i Norge. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Norge vil vurdere om dette er noe som bør foreslås oppført nasjonalt, og dette vil i så fall kreve en offentlig høring, forklarer seniorrådgiver Anne Cathrine Vestrheim.

Etter det TV 2 erfarer, er det sannsynlig at Norge vil følge danskene, og flytte HHC over på narkotikalisten.

Tollens beslag

Hexahydrocannabinol, som er det fulle navnet på stoffet, ble først oppdaget i Europa i mai 2022, sier Ynnesdal fra Tolletaten.

– HHC ble første gang syntetisert i laboratorium på 1950-tallet, men det er først nå substansen har blitt markedsført.

EUROPATREND: Bård Ynnesdal, områdeleder vest i Grensedivisjonen, sier at HHC er utbredt flere steder i Europa. Foto: Tolletaten

HHC blir ofte solgt i form av e-sigarettvæske, ulike typer edibles, resin og som toppskudd. Toppskuddene er gjerne toppskudd med lavt innhold av THC som har blitt sprayet med HHC.

– Det har blitt gjort beslag av HHC i de aller fleste landene i Europa. Ved analyse er det funnet at HHC-produktene også har inneholdt substanser som er regulert av narkotikalovgivningen, sier Ynnesdal.

Han forklarer at laboratoriet til Tollen av den grunn ønsker å gjøre analyser av HHC-beslag i Norge, siden det som blir beslaglagt kan inneholde andre stoffer som allerede er oppført på narkotikalisten.

Smugling

– Hvilke konsekvenser får forsøkt smugling av dette rusmiddelet, ettersom HHC er blitt solgt åpenlyst i Danmark?

– Tolletaten anmelder innførsel av HHC som brudd på legemiddellovgivningen eller narkotikalovgivningen avhengig av hvilke substanser som blir detektert i den respektive analyse, sier Ynnesdal i tolletaten.

Det er opp til politiet å avgjøre hvilken potensiell straffereaksjon hver konkret sak skal møtes med.