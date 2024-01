Tok uvanlig kostholdsgrep: – Utfordrende

21-åringen fra Nordmøre studerer matvarene på butikken nøye. Det er ikke lenger bare å raske med seg det første og beste. Nå må hun være oppmerksom på alle ingredienser.

– Det kan være ganske utfordrende, sier Lerum.

Målet ble satt på nyttårsaften, og to uker inn i det nye året er hun fortsatt optimistisk.

HELNORSK: Lerum har norsk syltetøy, norsk brie og norsk skinke til frokost. Foto: Privat

I handlekurven har hun plukket med seg Biola, blåbær, strandaskinke, spirer, eplemost og laks.

Alle varene har en ting til felles – de er produsert i Norge, med kun norske råvarer.

– Målet er å bli «norsketarianer», sier Lerum.

Nationen har tidligere omtalt Lerums uvanlige nyttårsforsett.

– Mye å lære

Lerum er oppvokst på gård, og er vant til å spise lokal og kortreist mat. Hun har lenge hatt lyst til å utfordre seg selv til å spise enda mer norskproduserte varer.



– 1. januar er jo en dag man starter på nytt, så da bestemte jeg meg for å prøve, sier Lerum.



Dette gjør hun både for å støtte norske bønder, og for å rette fokus på at Norge bør bli mer selvforsynt.

– Vi importerer halvparten av all maten vi spiser, noe som gjør oss sårbare hvis noe skulle skje, sier Lerum som er lektorstudent og fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Møre og Romsdal.



SELVFORSKYNT: Lerum vil teste om det er mulig å leve på norsk mat. Foto: Privat

200.000 visninger

Det har vært mye å sette seg inn i, og Lerum innrømmer at hun har hatt noen blemmer allerede.

– Det går bedre og bedre, men jeg har brukt mye tid på å lese ingredienslister på butikken, sier Lerum.

Hun har valgt å dele oppdateringer rundt matprosjektet på Tiktok.

På under to uker har Lerums videoer og emneknaggen «norsketarianar» fått over 200.000 visninger.

– Det er mange som har engasjert seg og gir meg tips om ulike matvarer jeg burde prøve, sier Lerum.



Gikk på en knekkebrød-smell

Den største utfordringen for Lerum hittil har vært mat som har misvisende eller dårlig merking.

– Jeg synes det er rart at man får sette masse norske flagg på ting som ikke er helt norsk. Det er veldig utfordrende, sier Lerum.



Forrige uke endte hun opp med å kjøpe en pakke knekkebrød som var markedsført som et norsk produkt. Det viste seg imidlertid at produktet inneholdt 9 prosent kokos fra utlandet.

– Jeg innså ikke i farta at kokos selvfølgelig ikke er produsert i Norge, men noen smeller må man gå på, sier Lerum.



Hun mener det burde være bedre produktmerking, som kan gjøre det lettere for forbrukerne å velge helnorske matvarer.

NYE RETTER: Nyttårsforsettet har fått Lerum til å teste ut flere nye matretter. Foto: Privat

– Jeg synes helt ærlig at det er altfor dårlig, sier Lerum.



Savner spesielt én ting

På to uker har Lerum fått smakt mange nye og spennende matvarer.

– Jeg synes det går veldig fint hittil. Mange var bekymret for at jeg ikke kunne spise noen ting, men jeg har egentlig utvidet matrepertoaret mitt, sier Lerum.



Det er likevel én ting hun virkelig savner.

– Sukker, helt klart. Jeg har tenkt på lørdagsgodteri sikkert to ganger i timen hele helgen, sier Lerum.

Hyller prosjektet

Direktør Nina Sundqvist i stiftelsen Norsk Mat hyller Lerums valg.

– Jeg synes det er veldig bra at vi har bevisste og kunnskapsrike unge mennesker som henne, sier Sundqvist.

Sundqvist har fulgt med på Lerums reise hittil, og legger ikke skjul på at det kan bli noen krevende måneder fremover.

FLERE FORDELER: Sundqvist mener det er flere fordeler ved å velge norsk mat. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

– Det krever mer tid på både butikken og kjøkkenet. Det er nok vanskeligst i overgangen mellom senvinter og forsommer, da det finnes lite norsk frukt og grønnsaker, sier Sundquist.

Hun gleder seg til å følge med videre, men synes 21-åringen burde unne seg noen utenlandske goder i ny og ne.



– Det vil ikke være mulig å få tak i norsk sukker eller kaffe. Så jeg synes hun burde unne seg en liten dispensasjon hvis hun vil, sier Sundquist.

Lerum er ikke den eneste som ønsker å spise mer norsk mat. De siste årene har stiftelsen sett at stadig flere nordmenn velger norsk mat.

– I norsk mat får du mer enn bare mat. Du opprettholder norske arbeidsplasser og bidrar til å opprettholde dyre- og plantehelse i verdensklasse, sier Sundquist.



Vil inspirere andre

Dordi Lerum håper at hun kan inspirere andre til å spise mer norsk mat.

– Det finnes utrolig mye bra lokal mat, så jeg håper flere kan velge dette, sier Lerum.



SPARER PENGER: Selv om norsk mat kan være litt dyrere har Lerum hittil spart penger fordi hun har blitt bedre til å planlegge måltider. Foto: Privat

Selv om det kan bli krevende er hun innstilt på å spise mest mulig norsk hele året.

– Jeg tror det skal være mulig, jeg må bare planlegge godt, sier Lerum.