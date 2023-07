Tok pant i huset til demente Geir (73): — Det er utrolig belastende

FAR OG SØNN: Etter at Geir Austestad ble pleietrengende, har sønnen Hans Martin måttet ta mye ansvar for sin far. Nå fortviler sønnen over samarbeidet med Bjørnafjorden kommune. Foto: Privat

Mens Geir var på behandlingssenter for demens, tok Bjørnafjorden kommune heftelser i boligen hans for ubetalte regninger.

Demente Geir Austestad (73) måtte i fjor flytte inn på Fusa bu- og behandlingssenter i Bjørnafjorden kommune, etter at han ble pleietrengende.

Regningen for sykehjemsoppholdet ble sendt til Geirs postkasse, ved boligen han ikke lenger bodde i.

Da sønnen Hans Martin Austestad skulle få verdisatt farens hus, oppdaget han at namsfogden hadde tatt pant på over 25.000 kroner i boligen.

– Min far ble veldig urolig, ville sette seg opp i sengen og klarte ikke å legge det fra seg. Han ble veldig oppskaket over at kommunen hadde noe å utsette på betalingen. Det er vondt å fortelle ham slike nyheter.



– Har vært et mareritt

Siden faren ble pleietrengende, har Hans Martin og søsknene Anna, Tomas og Benjamin bedt om legevurdering for vergemål, for å blant annet kunne holde oversikt over farens økonomi

Langvarige problemer med få på plass en varig fastlege har forlenget prosessen med å få orden på vergemålet.

– Vi har trodd at trekkene skulle gå av seg selv fra pensjonen hans. Vi har jo ikke lov å logge inn på banken hans eller lignende, sier Hans Martin.

POST: Selv om Geir Austestad har flyttet inn på sykehjem, fikk han regning for sykehjemsoppholdet i postkassen sin. Sønnen Hans Martin Austestad kjemper samtidig for å bli farens verge. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Frem til vergemålet er i orden går post og regninger fremdeles til far Geir.

Flere ganger har familien oppdaget legeinnkallelser på telefonen og uåpnede brev på rommet i sykehjemmet.

– Det er utrolig belastende. Det er i utgangspunktet vanskelig nok at far trenger helsehjelp og ikke kan be om ting selv. Vi har måttet slippe alt i hendene flere ganger når ting har oppstått. Det har egentlig bare vært et mareritt, fortviler Hans Martin.

Sønnen reagerer på kommunikasjonen med kommunen, som han sier står til stryk.

– Når vi har ringt kommunen og bedt om hjelp, har vi blitt møtt med arroganse. Vi fikk beskjed om at det bare er sånn systemet er, og at sånn er livet, sier Hans Martin.

VANSKELIG: Etter at Geir Austestad (73) ble demenssyk, flyttet sønnen Hans Martin til Bergen fra Østlandet for å være nærmere sin far. Foto: Privat

Hans Martin understreker at familien er takknemlig for oppfølgingen faren har fått fra de ansatte på sykehjemmet.



– Sender faktura etter rutine

I juni sendte Hans Martin et varsel til kommunen om problemene med pantsettingen, vergemålet og mangelen på kommunikasjon.



TV 2 har sett korrespondansen mellom Hans Martin og Bjørnafjorden kommune.

Kommunedirektør i Bjørnafjorden, Christian Fotland, sier kommunen har fulgt sine rutiner i dette tilfellet.

– I alle saker om betaling på sykehjemsopphold, sender vi faktura etter rutine. Når regninger ikke blir betalt, så går det purringer. Hvis den ikke blir betalt, er det neste steg, altså inkasso og namsfogden.

HJEMME: Huset til Geir Austestad har stått ubrukt siden han flyttet inn på pleiehjem. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hadde det ikke vært lurt å kontakte pårørende i slike tilfeller, når man vet at regningen som ikke er betalt gjelder opphold på et sykehjem?

– Det er jo kolossale mengder med faktura som sendes ut månedlig, så jeg tviler på at det lar seg gjøre ressursmessig.



Kommer med lovnad

Fotland er likevel åpen om at det er vanskelig å plutselig få et pleietrengende familiemedlem i Norge, også i Bjørnafjorden kommune.

Han sier det en kjensgjerning at fastlegeproblematikken har vært krevende i Bjørnafjorden, spesielt på Fusa-siden.

– Kommunikasjonen til pårørende hører jeg vi er nødt til å jobbe med og bli bedre på, og det lover jeg ta videre. Som han påpeker, er det mye å sette seg inn i. Det har jeg erfaring med selv, sier Fotland.



PÅ BESØK: Geir Austestads sønn besøker ofte sin far på sykehjemmet. Nå håper han at andre skal slippe å slite med å få vergemål i havn for sine nærmeste. Foto: Privat

Kommunen opplyser at de har bedt Hans Martin til et samarbeidsmøte der de vil diskutere problemene.

I mai fikk Hans Martin sendt inn søknad om vergemål til statsforvalteren for faren Geir, med ventetid på 16 uker.



– Det som er mest bekymringsfullt er hva de skal gjøre for dem som ikke har pårørende, understreker Hans Martin.



Geir Austestad er kjent med, og samtykker til, at TV 2 omtaler hans situasjon.