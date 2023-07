De siste månedene har Amalie Kofoed-Steen (17) og hennes medelever vært med på et prosjekt med menstruasjonssyklus i fokus.

Prosjektet har blitt gjennomført ved Wang Romerike, og initiativet kommer fra trener Anikken Alnæs og Gina Flugstad Øistuen, som forsker på hvordan ulike perioder i menstruasjonssyklusen påvirker utholdenhetsprestasjon.

Kofoed-Steen går i andreklasse på toppidrett langrenn og forteller at for henne har prosjektet vært veldig lærerikt.

– Jeg har lært enda mer om forskningen bak hvordan man kan legge opp treningen etter syklus. Jeg forstår også mye mer av hvorfor jeg blir mer sliten etter noen økter enn andre økter, som i utgangspunktet kanskje er hardere, sier Kofoed-Steen.

– Trenere må ta ansvar

Trener Anikken Alnæs, som selv er en aktiv langrennsløper, forteller at det er viktig å sette fokus på at syklus og menstruasjon påvirker treningen, og at det må snakkes mer om.

Alnæs har selv slitt med mensensmerter og andre symptomer. Hun forteller at hun slet med å finne flyten på når hun presterte best.

– Syklusen påvirker oss i alt vi gjør. Hadde jeg visst bedre i en tidligere alder, kunne jeg utviklet meg fortere. Både i treningssammenheng, men også i andre sammenhenger i hverdagen. Det lønner seg uansett å kjenne sin egen kropp, sier Alnæs.



VIL LÆRE BORT: Trener Anikken Alnæs vil lære bort kunnskap om hvordan syklusen påvirker kvinnelige idrettsutøvere til elevene sine. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Derfor mener hun at jenter allerede på videregående må få tilgang til denne kunnskapen.

– Det finnes toppidrettsutøvere som sliter med dette, men som ikke snakker høyt om det. Da er det viktig at unge jenter får vite at det er flere som sliter med smerter og symptomer, men som også kan prestere bra i sin idrett.

– Hvorfor skal ikke vi som trenere ta den ballen og stille de riktige spørsmålene og lære bort ting vi vet om menstruasjonssyklus til elevene? spør Alnæs.

Gina Flugstad Øistuen har forsket på hvordan de ulike fasene av menstruasjonssyklusen påvirker egenskaper som er viktig for utholdenhetsprestasjon.

– Menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon er noe som påvirker kvinner i større eller mindre grad, og det er særlig unge kvinner som er plaget med symptomer.



FORSKER: Gina Flugstad Øistuen har blant annet skrevet masteroppgave om hvordan menstruasjonssyklusen kan påvirke trening. Foto: Norges idrettshøgskole

– Derfor synes jeg det er viktig å informere kvinner om hvordan menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon fungerer. For at unge idrettsutøvere skal utvikle seg er det ekstremt viktig å bli kjent med egen kropp.



Øistuen forteller at målet med hele prosjektet var at elevene skulle få økt forståelse for egen kropp så de kan få økt treningsglede, utvikle seg, ivareta egen helse og potensielt få bedre prestasjoner på sikt.

Slik gikk de frem: Prosjektet var tredelt og gikk ut på: 1. Å øke kunnskapen om kvinnekroppen. 2. Bli kjent med egen kvinnekropp. 3. Evaluere. Det startet med at Øistuen holdt et foredrag for elevene om hva menstruasjonssyklus og prevensjonsmiddel er, hvordan det påvirker kropp, trening og prestasjon, samt hvordan hver enkelt kan bli bedre kjent med sin egen kvinnekropp. Deretter skulle elevene kartlegg sin egen menstruasjonssyklus/prevensjonsmiddel i 3 måneder. Siste delen bestod av en evalueringstime med Øistuen og trenerne. Her gikk de gjennom hva elevene hadde funnet og snakket om hvordan de kan bruke de dataene fremover.

Dette fant de ut

Trener Alnæs forteller at prosjektet har vært ekstremt vellykket og at elevene har fått god oversikt over hvordan de selv fungerer i de ulike fasene av syklus.

– Noe av det viktigste vi har funnet ut i oppgaven er søvnen; den er veldig forskjellig fra periode til periode. Noen må sove mer på grunn av syklus og har funnet ut at kroppen trenger mer hvile i ulike perioder. Elevene har blitt mer bevisste på dette, og derfor tar de nå gode valg i hverdagen.

AKTIV: Trener Anikken Alnæs, som også selv er en aktiv utøver, vil lære bort kunnskap om hvordan syklusen påvirker kvinnelige idrettsutøvere til elevene sine. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Hun trekker også frem at funnene i oppgavene er med på å øke forståelse, spesielt for mannlige trenere.

– Dette er noe de ikke har opplevd selv, så det er utrolig nyttig at de kan bli bedre kjent med elevene, og det blir lettere for mannlige trenere å ta hensyn til de symptomene og funnene som elevene skriver om.

Det er Alnæs som leser oppgavene, så viderefører hun informasjonen til de andre trenerne.

For Amalie Kofoed-Steen har prosessen gjort henne mer oppmerksom på hvordan hennes kropp fungerer.



– Jeg har lært mer om hvordan kroppen oppfører seg i de ulike fasene av syklusen min, og vet nå hvordan jeg får mest ut av treningen.



– Jeg opplever at det er veldig forskjellig fra person til person. Jeg kan for eksempel fungere kjempebra de første dagene av syklus, mens andre kanskje må ta det roligere da.

KONKURRERER: Amalie Kofoed-Steen går ofte konkurrerende skirenn. Foto: Privat

Hun har også lagt merke til at hun presterer bedre under eggløsning og i starten av lutealfasen.

– Jeg føler meg mer pigg på øktene og har mentalt overskudd til å klare å være fokusert og følge med på at jeg går bra teknisk. Jeg føler også at jeg får tatt ut alt potensialet og kan bli så sliten som mulig.

Men det er ikke all treningen hun har kontroll over selv.

– Vi har mye samlinger, og da kan man ikke alltid bare følge egen syklus, for da går man glipp av mye gode økter sammen. Så jeg kan ikke alltid følge det hundre prosent.

Hun tror likevel at hun kommer til å ta med seg erfaringene fra prosjektet videre.

– Jeg tror ikke jeg skal kartlegge så detaljert som vi har gjort nå, men jeg kommer til å fortsette å prøve å bruke periodene av syklus i treningen. Det kan være en god pekepinn som jeg vil prøve å følge.