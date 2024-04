Tok initiativ til oppgjør med Se og Hør: – Ødelegger og splitter familier

Årsaken var at han «ikke kunne sitte og se på hvordan bladet drev kampanjejournalistikk som påvirket hele familien til Verrett», sier han.



– Måten Se og Hør holder på, går rett inn og ødelegger og splitter familier, sier Valvik til TV 2.

VG skriver i dag at sjaman Durek Verretts mor er på kontrakt med Se og Hør. TV 2 har ikke sett noen dokumentasjon på dette.

To av søsknene til Verrett sier til VG at de er overbevist om at moren gjør intervjuer med Se og Hør mot betaling.

Valvik er ikke lenger manager for Verrett, men forteller til TV 2 at han tok initiativ til oppgjøret med Se og Hør, og var med på VGs intervju med søsknene Angelina og Brandon Clark i New York for to måneder siden.

TOK INITIATIV: PR-rådgiver Simon Eriksen Valvik er ikke lenger manager for Durek Verrett, men mener oppgjøret med Se og Hør er nødvendig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De anser at uttalelsen hennes om sønnen er å anse som overlagt karakterdrap, og mener hun er blitt betalt for det.

– Hvordan kan en mor gjøre noe sånt? Og hvem kan få en mor til å gjøre noe sånt? sier Angelina til VG, og viser til at moren er 80 år.

De to forteller hvordan de opplever at familien er blitt revet i stykker.

– Det er viktig at dette kommer på bordet, sier Valvik.

– Gufs fra fortiden

Han anklager Se og Hør for å ha drevet en svertekampanje med en rekke ufordelaktige saker om Verrett.

Valvik sammenligner ukebladets metoder i reportasjene om Verrett med metodene det ble avslørt at Se og Hør brukte i tidligere saker om kronprinsesse Mette-Marits fortid.

KRITISK: – Måten Se og Hør holder på, går rett inn og ødelegger og splitter familier, sier Durek Verretts tidligere manager Simon Eriksen Valvik. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han viser til avsløringene om at Se og Hør betalte kronprinsesse Mette-Marits far, Sven O. Høiby, for intervjuer og informasjon. Dette ble avslørt i tidligere Se og Hør-journalist Håvard Melnæs' bok «En helt vanlig dag på jobben» i 2007, og reglene ble strammet kraftig inn.

– Metodene til Se og Hør er dypt urovekkende og skremmende. Det er et gufs fra fortiden. Jeg trodde vi var ferdige etter Sven O. Høiby, sier Valvik.

Verre før

Sjefredaktør Ulf André Andersen sier han ikke kan uttale seg om forhold fra tiden før han ble redaktør i Se og Hør, eller svare for historiske hendelser.

– Som gammel Dagbladet-journalist var jeg med på å avsløre forholdet mellom Märtha og Ari. Jeg har fulgt prinsessen i alle år. Med hånden på hjertet kan jeg nok si at dekningen av kongefamilien var enda mer pågående i gamle dager enn i dag, sier Andersen til TV 2.

– Har Se og Hør betalt Verretts mor?

– Jeg uttaler meg aldri om enkeltsaker. På generelt grunnlag kan jeg si at vi, i likhet med alle andre store medier, sikrer oss eksklusive bilderettigheter. Vi er best på kjendiser og kongelige, og da må vi ha de beste bildene, sier sjefredaktøren.

SJEFREDAKTØR: Ulf André Andersen i Se og Hør uttaler seg kun på generelt grunnlag. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Valvik mener at Se og Hør gjemmer seg bak at de betaler for bildet og ikke for informasjon. Han mener Se og Hør og andre medier driver en massiv dekning av Verrett, utenfor alle proporsjoner.

– Det er et trykk og et press i mediene som det er mot statsråder, der man ønsker et resultat – at noen skal gå av, sier Valvik.



Andersen sier at han har forståelse for at det kan være en belastning å ha medienes søkelys på seg over tid.

– Men både prinsessen og hennes forlovede er nødt til å forholde seg til at både bryllupet deres, næringsvirksomheten og sjaman Dureks oppsiktsvekkende rolle har sterk offentlig interesse, sier Andersen.

BRYLLUP: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett planlegger bryllup på Hotell Union i Geiranger 31. august. Foto: Sara Abraham, PMLkulturformidling / NTB

Under lupen

Oppmerksomheten har tatt av etter at Verrett og prinsesse Märtha Louise kunngjorde sin forlovelse.

De skal gifte seg i Geiranger 31. august.



– Men Durek kan ikke gå av. Han og Märtha har avstått fra alt. Det er bare kjærligheten til hverandre som står igjen. Ingen fortjener å måtte stå i et slikt press, sier Valvik.

– Hvorfor tok du et initiativ til kritikken?

– Jeg kunne ikke stå og se på det som skjedde, og måtte ta et oppgjør med Se og Hør. Det er mitt bidrag til å få fram de problematiske sidene, sier Valvik.

Sjefredaktør Andersen mener Verrett må forstå og akseptere at familieforhold settes under lupen når han som prinsessens kommende ektefelle skal tre inn i den kongelige familien.



– Senest i påsken hadde Se og Hør en god sak der vi viste hvordan Märtha og Durek forsøker å endre historien ved å kreve at Wikipedia skulle omgjøre store deler av omtalen, sier Andersen.