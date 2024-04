Tok «hevn» etter eggkasting

Taktfaste trommer og smågutter i uniform. I Bergen er buekorpsene et like sikkert vårtegn som hvitveisen, dekkskift og utepils.

Det er imidlertid ikke alle som setter like stor pris på den høylytte kulturhistorien.

Under Sydnæs Bataljons oppvisning lørdag, ble buekorpset truffet av et egg, midt i Bergen sentrum.

Truffet av egg

– De likte kanskje ikke trommene, så hev de et egg på oss, sier leder Adrian Tokle.

Det var Bergensavisen som omtalte hendelsen først.

Tilsynelatende var det noen tilhørere som ikke satte pris på lørdagsunderholdningen, og kastet ett egg ut gjennom et vindu.

Bataljonsleder Tokle gikk fremst i marsjen lørdag, og fikk ikke umiddelbart med seg hendelsen.

TRUFFET: Sydnæs Bataljon. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Sebastian (9): – Ekkelt

En som imidlertid gjorde det, var ni år gamle Sebastian Natås.

Han marsjerte like foran trommeslagerne.

– Vi ble truffet av egget, forteller niåringen til TV 2.

– Hvor ble du truffet?

– Jeg fikk litt i munnen. Det var ekkelt, fortsetter Natås.

EKKELT: Ni år gamle Sebastian Natås synes det var ekkelt å få egg i munnen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Blør i pappahjertet

Sydnæs Bataljon feiret 160 år i 2023. Buekorpsene har rot i Borgervæpningen på 1800-tallet, da alle våpenføre menn i byen pliktet å holde våpen og delta i byens forsvar.

Lørdagens protest var ikke den første av sitt slag, forteller foreldrene.

– Jeg var sjef i år 2000, og vi opplevde dessverre noe lignende den gangen også, sier «gammelkar» og far, Stig Hugo Klemetsen.

Den gang fikk bataljonen en bøtte med vann kastet etter seg.

Klemetsen har i dag to sønner i bataljonen, og reagerer på lørdagens hendelse.

– Det blør litt i pappahjertet. Du har en gutt på åtte år, og så møter naboen han på denne måten. Det er ikke sånn vi vil ha det her, fortsetter Klemetsen.

VÅRTEGN: Lyden av taktfaste trommer er et sikkert vårtegn i byen mellom de sju fjell. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Tok «hevn»



Det er bataljonsleder Tokle enig i. Da bataljonen egentlig var ferdige med marsjen lørdag, returnerte et par av trommeslagerne til «eggstedet».

Her holdt de en gratiskonsert i om lag 20 minutter.

– Var det en slags hevn?

– Ja det var kanskje det. Vi er jo «tjuagutter», så da gjør vi sånt.

– Vi prøver å ivareta en tradisjon som har vært her i over 160 år. At de hiver egg på oss, og reagerer på den måten, det er jo ikke så gøy. Det er irriterende. Vi blir litt forbannet. Så da gjør vi noe med det, fortsetter Tokle.

Han forstår samtidig at folk som kommer utenbys fra ikke helt forstår tradisjonen, og dermed kan reagerer på det.

– Men buekorps er Bergen. Dey er jo Bergens stolthet. Så de må bare tåle det, tenker jeg da.