Tok grep etter kunder i badetøy: – De skjønner poenget

En butikk i Tvedestrand tok et lite oppgjør med lettkledde kunder.

Etter varme og late dager på stranden kan det friste stort med en brus, is eller vannmelon mellom slagene. Om butikken ligger kun et steinkast fra stranden eller badeplassen, er det heller ikke usannsynlig at man løper bort i badetøy.

Nettopp det var tilfelle for Coop Extra-butikken i Tvedestrand.

– Vi så at det var mange som kom rett fra badeparken i kun badetøy, sier assisterende butikksjef Kjersti Åsheim til TV 2.



Tvedestrandsposten omtalte saken først.

Hun forteller at de fikk tilbakemelding fra noen kunder som opplevde de lettkledde kundene som upassende, noe de ansatte i butikken også var enig i.

«Vennligst ha på klær»



Ved inngangen til fellesferien hang de derfor opp en lapp utenfor butikken.

«Vi ber badegjester vennligst ha på seg klær når dere går inn i butikken».



Åsheim forteller at lappen utelukkende har blitt godt mottatt av kundene.

HYGGELIG PÅMINNELSE: Lappen er ikke ment som en streng pekefinger, men heller en vennlig påminner, forteller Åsheim. Foto: Privat

– De fleste syns bare det var morsomt. Det var ment som en hyggelig påminnelse.



– De syns det er fint at vi har sagt i fra på en hyggelig måte, og de skjønner poenget.



Første gang

Men på varme sommerdager er det vel forståelig at man kommer i badetøy om man bare skal en kjapp tur innom butikken?

– Absolutt, det har ikke vært et stort problem heller, sier Åsheim.



Hun forteller at lappen har hjulpet, og at det er færre folk som tropper opp kun iført badetøy nå enn før lappen ble hengt opp.

Dette er første gangen butikken har hengt opp en slik lapp. Åsheim forteller at det var først i år at det ble et «problem». Nøyaktig hvorfor vet hun ikke, men den varme juni-måneden kan være en del av forklaringen.