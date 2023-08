Tok grep etter aksjehandel, Netflix og Candy Crush i timene

På Fyllingsdalen videregående skole viser rektor Trond Botnen stolt fram sitt nyeste pedagogiske grep.

– Se, her er et av mobilhotellene våre, sier rektoren.



På rekke og rad i klasserommet henger mobiltelefonene. Alle står i flymodus, så det kommer ikke engang det minste pip eller vibrasjon fra dem.

I FLYMODUS: Fyllingsdalen videregående skole har innført mobilhotell. Foto: Eva Frimanslund / TV 2 Les mer I FLYMODUS: Fyllingsdalen videregående skole har innført mobilhotell. Foto: Eva Frimanslund / TV 2 Les mer I FLYMODUS: Fyllingsdalen videregående skole har innført mobilhotell. Foto: Eva Frimanslund / TV 2 Les mer

Hva noens av telefonenes eiere tenker, kan du lese lengre ned i saken.

– Elevene var nok litt skeptiske i starten, men om et halvt år er jeg sikker på at alle vil si at dette var lurt, sier Botnen.



Elsket av lærerne

Han forteller at tilbakemeldingene fra foreldre og lærere har vært spesielt gode.

– Lærerne elsker dette. Nå har de fått ansvaret vekk fra sine skuldre og kan si at det er ledelsen som har bestemt at det skal være slik på denne skolen, forteller rektoren.



Det var Bergensavisen som først omtalte rektorens mobilforbud.

VAR LEI MISBRUK: Lærerne opplevde at elevenes mobilbruk i timene gikk ut over undervisningen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han får tilbakemeldinger fra lærerne om at elevene følger bedre med i timene, og ikke stadig blir avbrutt av at telefonene vibrerer i lommene.

– Tidligere så vi elever gjøre de utroligste ting, som å handle aksjer, spille eller se serier. Ofte blir sidemannen involvert, så flere blir forstyrret forteller rektoren.



Rapport anbefaler forbud

En fersk FN-rapport anbefaler forbud mot smarttelefoner i skolen. Rapporten viser at omfattende mobilbruk reduserer evnen til å lære og at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet negativt.

Rektoren er ikke overrasket.

– Dette trenger man ikke forske mer på. Dette er sunn fornuft. Alle vet at man blir forstyrret av mobilen om den er med i timen. Det finnes ikke et argument som viser noe annet, sier Botnen.



FORBEDRING: Rektor Trond Botnen opplever et bedre læringsmiljø etter at forbudet ble innført. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Rektoren i Bergen mener regjeringen må på banen og etterlyser nasjonale retningslinjer for mobilbruk på alle skoler.

– Jeg mener at det bør innføres mobilforbud i undervisningen over hele landet. Den som gjør det vil alle takke etterpå, mener rektoren.

Får ros av KrF

Rektorens grep får full støtte hos KrF.



– At en lokal rektor prøver ut dette synes jeg er skambra, sier partileder Olaug Vervik Bollestad.

KrF foreslo tidligere i sommer forbud mot bruk av mobiltelefon på landets barne- og ungdomsskoler. Nå vil hun gå enda lenger.

– Jeg mener det må gå an å diskutere om videregående skoler også skal bli en mobilfri sone og ta et nasjonalt vedtak på det, sier Bollestad.

POSITIV: Krf-leder Olaug Bollestad, vil se på om den videregående skolen bør bli mobilfri sone. Foto: Lage Ask / TV 2

Hun viser likevel til at det er mer komplisert å innføre det her siden mange elever er myndige.

– Vi må ta likevel ta diskusjonen om hvordan mobilen skal få mindre makt. Vi vet at den ødelegger konsentrasjonen og skaper utenforskap og mobbing, sier Bollestad.



Forbud i andre land

Hun peker også på at andre land allerede har innført mobilforbud i skolen.

– I Frankrike er det innført på barne- og ungdomsskoler. Nederland jobber med å rulle det ut og i Australia er det en delstat som også har forbud på videregående skole, sier Olaug Vervik Bollestad.



I kunnskapsdepartementet har man liten forståelse for utspillet til KrF.

– Det er interessant at KrF kommer med denne kritikken. Partiet har vært med på å styre skolen i en tid der det har foregått ganske stor grad av digitalisering i et altfor raskt tempo, sier statssekretær Sindre Lyse (Ap).



Ønsker ikke nasjonalt forbud

Han er likevel positiv til at Fyllingsdalen videregående skole har laget egne regler og presiserer at mobiltelefoner ikke har noe i et klasserom å gjøre, med mindre læreren har et undervisningsopplegg som tilsier at den har en plass der.

– Samtidig tenker jeg det ikke er hensiktsmessig med et nasjonalt forbud fordi dette er en del av den pedagogiske diskusjonen på den enkelte skole og det handler om hva som er det beste for elevenes læring.



MOSTANDER: Statssekretær i Kunnskapsdepartemenet, Sindre Lysø, Ap vil ikke ha mobilforbud. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi vet også at det er skoler som tenker litt annerledes og ser god nytte i at mobiltelefonen kan brukes enkelte ganger. Dette må være en vurdering som skjer i lærerfellesskapet på hver enkelt skole, sier statssekretæren.



Delte meninger hos elevene

Elevene på Fyllingsdalen videregående skole ser både fordeler og ulemper med mobilforbudet.

– Det dumme er at mange har jobber eller idretter som man får meldinger fra. Da kan man ikke svare tre timer senere, sier Jonathan Kleppe Trovik (16).



FUNGERER: Jonathan Kleppe Trovik (til venstre) og Lucas Seim Kristoffersen opplever at de fleste elvene synes mobilfurbudet på skolen fungerer greit. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han forteller at han setter pris på at det har blitt mer sosialt på skolen og en mer fokusert skoledag når mobilen ikke er til stede.

– Samtidig er nok folk litt redde for å gå glipp av ting, sier 16-åringen.



Også kameraten Lucas Seim Kristoffersen er rimelig fornøyd med forbudet.

– Jeg synes konsentrasjonen har blitt bedre i timene. Det er lettere å følge med når man ikke kan følge vanen med å plukke den opp, Kristoffersen.



Han mener forbudet bør innføres på andre skoler også.

– Ja, det synes jeg. I hvert fall siden man ikke skal bruke telefonen uansett i timen, så da er det kanskje bedre å ikke ha den på seg for å miste konsentrasjonen, sier Lukas Seim Kristoffersen.



Elevorganisasjonen negativ

Elevorganisasjonen, som representerer 180.000 elever i videregåendeskole og ungdomsskolen, har liten sans for mobilforbudet på skolen i Bergen.

– Jeg synes det er synd. Skolen har et dannelsesoppdrag, og det mener jeg innebærer å lære opp elevene i trygg mobilbruk. Skolen må lære elever hvordan de kan bruke mobilen som et verktøy, både i klasserommet men også sosialt.

MOTSTANDER: Leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, er skuffet over mobilforbudet i Bergen. Foto: Elevorganisasjonen.

– Ved å innføre mobilforbud mister man derfor muligheten til å gi elever trygg digital kompetanse, sier leder Petter Andreas Lona.

Han er sterkt i mot et nasjonalt mobilforbud.

– Et nasjonalt forbud er verken positivt eller hensiktsmessig. Det vil også være en overkjøring av elevdemokratiet. For at et mobilforbud skal ha hensikt må det være forankret hos elevene på den enkelte skole. Skolene bør derfor selv vurdere dette basert på deres behov, sier Petter Andras Lona.