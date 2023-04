Til tross for svak krone og dyre ferier, kan sommerferien se ut til å være hellig for folk. – Vi er overrasket, sier Terje Berg i Finn Reise.

Selv om det har vært flere beskjeder fra eksperter som er bekymret for folks forbruk og medieoppslag om at ferien kan bli svindyr som følge av svak krone, bestiller folk charterreiser som aldri før.

Denne uken svekket den norske kronen seg ytterligere. En euro koster nå hele 11,7 kroner.

– Vi er ganske overrasket over hvor bra det fortsatt går og har gått siden nyttår når det gjelder feriebestillinger, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

OVERRASKET: Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Berge sier at de hadde en hypotese om at nordmenn kom til å droppe dyre euro-land og heller velge land som Polen, Albania, Makedonia og Tyrkia.

Men de tok feil.

Også reiseoperatørselskapet Ving har fundert på om mye fokus på svak krone har påvirket folk. Svaret er nei.

– Etterspørselen etter sommerferie har vært høy helt siden romjulen, og nå etter påske er det fortsatt full fart i salget, sier landdirektør for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

En uke for 60.000 kroner

TV 2 har også vært i kontakt med Apollo og TUI. Også de melder om stor etterspørsel etter utenlandsturer i år.



Oppsummert melder de fire selskapene om følgende:

Nordmenns favoritter er Spania og Hellas

Folk reiser helst i fellesferien. Det er også da det er dyrest. Ifølge Finn Reise vil de fleste feriere i to uker.

Det koster mellom 30.000-60.000 kroner for en familie på fire en uke på charterferie i fellesferien, avhengig av hotellstandard. I tillegg kommer mat og andre utgifter.

Det er solgt flere charterturer fra Norge enn Sverige og Danmark, opplyser Apollo.

Det selges mer reiser i år enn i fjor, også mer enn 2019, som er siste normalår før pandemien, opplyser Apollo. Ving melder om 25 prosent flere bestillinger i år sammenlignet med i fjor. TUI sier også de har solgt mer i år enn i fjor.

– Vi har et ordtak i reisebransjen om at sommerferien er hellig for folk. Ferie skal man på, og det ser slik ut i år også, sier Berge i Finn Reise.

HOLDE PÅ HYGGE: Forsker Marit Engeset tror folk vil holde på det som er hyggelig, som kan være en årsak til at nordmenn bestiller reiser som aldri før til tross for høy inflasjon og svak kronekurs. Her fra sørøst i Frankrike. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Flere vil ha all inclusive

Ifølge reiseoperatørene ser det ut til at når folk først bestiller ferie, holdes planen. Samtlige fire reiseoperatørene opplyser at de ikke merker noen økning i avbestillinger.

Apollo sier de heller ser en enorm økning i nye kunder; folk som ikke har bestilt hos dem tidligere.

– Denne trenden begynte vi å merke oss allerede under pandemien. Da bunnet det først og fremst i den unike sikkerheten en pakkereise tilbyr, men nå forteller flere kunder at det også handler om prisnivået og ikke minst muligheten til å delbetale, sier nordisk kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.



Hun sier at sluttsummen kan vente til 35 dager før avreise. Det gjelder også for Ving og TUI.

– I disse dager betyr nok det mye for mange, sier hun.



TUI sier at folk prioriterer ferie til tross for at mange har økonomiske utfordringer.

– Vi ser også en økning i tilvalget «all inclusive», noe som kan skyldes at det hjelper folk med å få kontroll over reisebudsjettet sitt, sier kommunikasjonsrådgiver i TUI, Adam Györki.

HÅP OM RESTPLASS? Finn Reise og Ving melder at restplassene blir revet vekk. Her fra Gran Canaria. Foto: Arill Riise / TV 2

– Ikke vanskelig å forstå

I 2015 forsket professor Marit Engeset ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på hvorfor folk velger pakkereiser fremfor å bestille fly og hotell selv.

I forskningen fant hun at folk som velger å kjøpe pakkereiser, er i større grad opptatt av trygghet.

PROFESSOR: Marit Engeset Foto: USN

Det at blant annet Apollo melder om at de har fått flere nye kunder i år som bestiller pakkereiser, mener Engeset tyder på at flere ønsker forutsigbarhet.

– Det at folk velger pakkereiser, som blant annet gir forutsigbarhet på pris og reduserer risikoen for at noe går galt, er ikke så vanskelig å forstå i den tiden vi lever i. Folk er trygghetssøkende i vanskelige tider, sier Engeset.

Reiselivsforskeren mener at en pandemi, SAS-streik i fjor, Flyr-konkurs i februar og fortsatt krig i Ukraina påvirker mange når folk skal velge hvordan de skal reise.

– Folk vil kose seg

Instituttleder og førstelektor Bjørn Ove Grønseth ved USN tror ikke folk har tatt innover seg hva renteøkning og prisvekst gjør med husholdningsøkonomien.

FØRSTELEKTOR: Bjørn Ove Grønseth ved USN. Foto: USN

– Oppsparte midler etter pandemi, kompensasjonsordning på strøm, bruk av kredittkort med mer gir en utsatt effekt. Bankene er robuste og kan fortsatt låne ut penger, arbeidsledigheten er lav og betydningen av svak krone tenker vi oss ikke til, sier Grønseth og fortsetter:

– Svak krone må vi erfare, og det gjør vi nok i sommer når vi er på ferie. Jeg er spent på effekten i husholdningsøkonomien etter sommerferien når for eksempel regningen på kredittkortet også skal betales.

Engeset tror folk er opptatt av å kose seg.

– Tidligere forskning har vist at i nedgangstider sitter flere folk på puben fordi pengene brukes ikke på investeringer, sier hun.

– I den tiden vi lever i nå er folk kanskje større grad opptatt av å holde på det som er hyggelig, fortsetter hun.