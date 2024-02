Tok farvel med Victoria, Katrine og Emily: – En veldig sterk opplevelse

I kirken sto det to hvite kister omgitt av blomster. Ved den ene kisten var det satt frem et bilde av Katrine Nordli Korslund (30) og hennes 10 måneder gamle datter, Emily Nordli Andresen.

Ifølge lokalavisen Raumnes ligger mor og datter i den samme kisten.



Foran den andre kisten var det et bilde av Victoria Nordli Korslund (24) og hennes hund Iza som også ble drept.

BEGRAVELSE: Det var satt ned tre hjerteformede lys og blomster ved bilder av ofrene etter trippeldrapet i Nes. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vise sin siste respekt

– Det var en veldig sterk opplevelse å være til stede i kirken, sier ordfører Tove Nyhus (Frp) til TV 2 i etterkant.

Hun var til stede i begravelsen for å representere Nes kommune. Ifølge henne var det helt fullsatt kirke.

– Allerede en time før begravelsens skulle starte var det veldig lang kø utenfor. Mange ønsket å vise sin siste respekt til de som ble gravlagt, sier hun og legger til:



– Det ble sagt at det var 150 stykker som ikke fikk plass og stod utenfor i femten minus.

INGEBORGRUD KIRKE: Begravelsen ble holdt i Ingeborgrud kirke. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Det har gått to uker siden nødetatene rykket ut til en røykfylt bolig i Skogbygda og fant fire døde personer.

Politiet har siktet søstrenes far (65) for drapene. Han ringte selv til politiet og fortalte at han hadde drept døtrene og barnebarnet, før han tok sitt eget liv.

100 uniformerte

Ifølge Raumnes var det to prester som ledet seremonien.

Ordføreren forteller om mange gode minnetaler og en følelsesladet stund i løpet av den drøyt to timer lange seremonien.

ORDFØRER: Ordfører Tove Nyhus i Nes kommune. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Jeg tror mange ønsket å støtte opp familien og pårørende, men også lokalsamfunnet. De var en familie som veldig mange kjente og det er jo tre mennesker som har bodd i bygda hele sitt liv og har sine nettverk her.

30 år gamle Katrine Nordli Korslund jobbet ved Eidsvoll politistasjon i Øst politidistrikt. Kollegaer av henne var tydelig deltakende i begravelsen.

– Det var veldig sterkt å se alt politiet som var til stede. Jeg antar at det var 100 uniformerte betjenter, i tillegg til ridende hester. Det ga en veldig spesiell og flott ramme rundt det hele.



Også Katrines samboer og far til avdøde Emily jobbet i politiet.

Satt inn ekstravakter

Victoria Nordli Korslund jobbet som sykepleier ved akuttmottaket på Ahus Kongsvinger.

Sykehuskoordinator Jane Beate Moe Castro har fortalt at mer enn halvparten av de ansatte på avdelingen skulle delta i begravelsen.

DREPT: Emily Nordli Andresen, Victoria Nordli Korslund og Katrine Nordli Korslund. Foto: Privat

– De ansatte stiller opp for hverandre, og vi har hentet inn ekstravakter slik at driften i mottaket går som normalt. Sykehuspresten stiller opp for dem som er på vakt, sa Castro til TV 2 før begravelsen.

Ved Victorias kiste var det plassert et bilde av hundens hennes Iza, som ble drept den samme dagen. Victoria og familien var aktive i Agility-miljøet, og landslagsledelsen har fortalt TV 2 om et stort tap.

– Victoria var en supporter for alle. Heiet, trøstet og støttet uansett hvem det var, sa Nina Bergersen i Agility Norge i forkant av begravelsen.

Leter etter motiv

Familien ønsket ro rundt begravelsen og ro til å sørge med verdighet.

– Samtidig er det et stort press på saken og et ønske fra pressen om å få rapportere, sier bistandsadvokat Hege Salomon, som representerer den etterlatte moren og bestemoren som har mistet sine to barn og eneste barnebarn.

Nyhetsbyrået NTB og lokalavisen Raumnes fikk, som eneste presse, ta bilder i kirken.

ETTERFORSKER: Politiet etterforsker fortsatt trippeldrapet i Nes. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det er fortsatt uklart hva motivet til den drapssiktede bestefaren var.

– I etterforskningen er motiv og hendelsesforløp sentrale spørsmål politiet fremdeles søker å avklare. Dette arbeidet vil kunne ta tid, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Anne Marie Hustad.