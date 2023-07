Tok drastiske grep – nå er han millionær

SATSET: For Kristian Pedersen har ikke veien til suksess på boligmarkedet bare vært lett. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Kristian Pedersen har satset alt på boligmarkedet. Nå eier han tre leiligheter: en i Oslo, en i Kristiansand og den han selv bor i på Gulset i Skien.

Leilighetene har til sammen en verdi på rundt 14 millioner kroner, hvor litt over fem millioner er gjeld.

– Lånene betjenes nesten av seg selv nå, men dette har ikke kommet gratis, sier Pedersen.

Med de rette grepene mener han at de aller fleste kan klare å tjene gode penger på boligmarkedet.

– Man trenger ikke rike foreldre eller en feit lønning for å få det til.

Økning i boligprisene

Nye tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i juni sank med 1,2 prosent.

Dette er første gang siden desember vi ser en nedgang i boligprisene, som hittil i år har steget med 6,4 prosent.

Det er til førstegangskjøpernes store fortvilelse fremdeles et hett marked, særlig i de større byene. Men det har ikke stoppet Kristian Pedersen.

Spiste bare brød og knekkebrød

Om sommeren jobber Pedersen som gartner, og ellers i året tar han vikariater som barne- og ungdomsarbeider.

– Jeg tjener rundt 400.000 i året. At jeg ikke har fast jobb synes jeg ikke er stressende. Jeg har jobbet i vikariater så lenge nå, sier Pedersen.

I 2005 bestemte han seg for å begynne å spare. Han visste ikke hva han ville bruke pengene på, men hadde troen på at det kunne komme noe godt ut av prosjektet noen år fram i tid.

– Jeg sparte hver hundrelapp jeg hadde mulighet til. Jeg kjøpte aldri nye klær, og i flere år spise jeg nesten bare brød eller knekkebrød til middag.

MESTRING: Pedersen har valgt å sette mye til siden for sparingen, men synes mestringsfølelsen er verdt det. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Sparingen gikk etter hvert hardt ut over livsgnisten til Pedersen, og han følte han gikk glipp av mye.

– Vennene mine fant på ting, mens jeg valgte å bli hjemme. Etter hvert kjente jeg også på at jeg ønsket meg noen nye klær, men det tok jeg meg ikke råd til.

– Flere ganger lurte jeg på om det var verdt å leve så «strengt».

Men etter hvert som kontoen vokste, vokste også mestringsfølelsen til Pedersen.

– Den vanskeligste tiden var nok i starten, når man ikke ser så tydelige resultater og man føler man ofrer mye.

Fem tips til deg som vil investere i bolig: Før Kristian Pedersen blar opp for et nytt objekt stiller han seg alltid fem spørsmål: 1) Ligger den i et attraktivt område? 2) Hvor lenge har leiligheten sol? 3) Hvilken etasje? 4) Er den arealeffektiv? 5) Hvor sannsynlig er det at dette området kan bli enda mer attraktivt med årene? Om leiligheten tikker av på Pedersens fem bokser, tar han en ringerunde til meglervenner og utleiemeglere. – Jeg lener meg alltid på noen som gir meg god hjelp, og hører gjerne med flere meglere om hva de tenker leiligheten er verdt. I tillegg snakket jeg med en utleiemegler for å finne ut hvor mye jeg få i leieinntekter, forteller han.

– Men det ble enklere etter hvert som jeg ble vant til livsstilen. Og enda enklere har det blitt nå som jeg har fått erfare hva det kan føre til, sier han.

– Gode sparevaner

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, sier at det stadig blir tøffere for førstegangskjøpere, spesielt i de større byene.

– Økte renter, inflasjon og mangel på bygging gjør så det blir vanskeligere og vanskeligere for førstegangskjøpere. Vi ser at man i større grad må lete utenfor byen, før man etter hvert kanskje får muligheten til å kjøpe sentrumsnært, sier Marjamaa.

KREVENDE: Randi Marjamaa i Nordea ser det er et tøft marked for førstegangskjøpere. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun mener det er viktig å tillegge seg gode sparevaner så tidlig som mulig, men man må ikke glemme at det er vaner man skal kunne leve med.

– Det går selvfølgelig an å legge inn noen sparestunt hvor man får satt av litt ekstra, men i det store og det hele er det viktig å tenke på at man skal kunne tilegne seg en livsstil man også skal leve med etter man har tatt opp lån, sier hun.

For at det skal bli enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet, trengs det flere virkemidler, mener hun.

– Vi trenger mer bygging enkelte steder, men vi må også se på om denne avvikskvoten, hvor bankene kan gjøre unntak for låntakere, i større grad skal vektes mot unge.



Tjener godt på boligkjøp

I 2018 kjøpte skiensmannen sin første leilighet i Oslo, i et nybygg på Løren. Planen var å leie ut objektet så fort han fikk nøklene i hånden.

– Mange blir kanskje skremt av nybygg. Enten fordi man er redd for å gi for mye for leiligheten eller at man er usikker på hvordan markedet endrer seg underveis i byggeprosessen.

– Min erfaring er at man kan gjøre gode investeringer i nybygg, sier Pedersen.

Nå leier han ut leiligheten for 14.000 kroner i måneden. Pengene går til å betale ned på renter og avdrag.

– I starten måtte jeg betale avdrag av egen lomme, men nå betaler leietaker både ned på renter og avdrag, forteller Pedersen.

Tre år senere hadde han spart opp nok egenkapital til å kjøpe en leilighet med garasje i et nybygg i Skien.

Pedersen ga 750.000 kroner for objektet, og etter halvannet år fikk han solgt leiligheten og garasjen for til sammen 1.540.000 kroner.

– Jeg tjente nesten 800.000 på den leiligheten, før skatt. De pengene brukte jeg som egenkapital til en leilighet i et nybygg på Lund i Kristiansand.

Leiligheten i Kristiansand skal etter planen stå ferdig i september 2023. Ifølge Pedersen har den allerede steget 800.000 i verdi siden han kjøpte den høsten 2021.

FORNØYD: Kristian Pedersen snakker om sin suksess i boligmarkedet. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Fikk mange spørsmål

Pedersen kunne brukt noe av gevinsten på å få en mer romslig økonomi og unne seg litt ekstra i hverdagen. Men ifølge 39-åringen er dette helt uaktuelt.

– Jeg drar ikke på ferie. Barna mine arver klær og vi lever et enkelt liv. Jeg mener oppriktig at barna mine også har godt av å ikke få så mye. De har tak over hodet og trygge rammer. De trenger ikke en splitter ny iPhone, sier han.

Da Pedersen la om livsstilen, lurte flere av vennene hans på hva han drev med, og hvorfor han levde så ekstremt restriktivt.

– Mange var veldig skeptiske i starten, og mente det ikke var verdt det. Når de nå ser hva jeg har fått til, får jeg bare gode tilbakemeldinger, forteller han.

– Men hva skal du med alle pengene? Hvorfor gjør du dette?



– Nei, jeg synes reisen i seg selv er gøy. Jeg ønsker å drive med dette og kommer nok ikke til å kjøpe meg en dyr bil eller dra på utenlandsturer selv om jeg hadde hatt råd til det.

– Det er egentlig ikke pengene som er målet. Det er spenningen og mestringsfølelsen i seg selv, sier Pedersen.