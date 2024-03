Tok dramatisk valg etter muggsjokk: – Folk er redde

I snart to år har beboerne på Røakollen i Oslo kjempet mot boliggiganten Obos.

Etter at det ble oppdaget muggsopp i det nybygde boligkomplekset fikk flere av beboerne tilbud om en erstatningsbolig.

Da boligsameiet i januar fikk høre at Obos ikke lenger ville betale for erstatningsboligene bestemte de seg for å ta grep.

– Folk har vært veldig engstelige, sier Fred Winther Holt, styreleder i boligsameiet.

RAMMET: Dette boligkomplekset på Røakollen i Oslo ble rammet av muggsopp. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Gjorde sjokkfunn

I 2019 sto de første leilighetene på Røakollen klare.



Ved en tilfeldighet ble det oppdaget muggsopp i en av de nye leilighetene etter en vannskade. Obos trodde først at muggsoppen oppsto på grunn av en lekkasje.

Men to år senere ble det gjort nye undersøkelser, som viste noe helt annet.

I flere leiligheter ble det oppdaget muggsopp i betongen under gulvet.

UNDERSØKELSER: Det er gjort undersøkelser av gulvet i en rekke leiligheter. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det var to barnefamilier som tok kontakt med oss. De fortalte om luftveisproblemer, eksem, tretthet og hodepine, fortalte Holt til TV 2 i november.

TV 2 snakket også med ekteparet Frank og Lisbeth Myrvoll som måtte flytte inn i en erstatningsbolig etter at de fikk pustebesvær, hodepine og eksem av å bo i bygget.

Ifølge styrelederen er det nå 13 personer og familier som får dekket erstatningsbolig. Flere reagerte sterkt da de fikk beskjed om at de måtte flytte ut i løpet av marsmåned.

– Jeg har snakket med småbarnsfamilier og eldre mennesker som ikke vil flytte tilbake enda. Det er mange som er redde, sier Holt.



TIDKREVENDE: Styrelederen har brukt mye tid på å kjempe beboernes kamp. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Tar Obos til retten

Obos sier at de har gjort grundige og omfattende tester av alle leiligheter. I leilighetene der det har vært behov for tiltak har de gjennomført en lukking av konstruksjonen.

Enkelt forklart betyr det at muggsoppen er forseglet under gulvet.

– Alle kan forhåpentligvis flytte hjem snart, fordi leilighetene enten har dokumenterte normale verdier for inneklima, eller er utbedret, sier Thomas Skjennald, kommunikasjonsdirektør i Obos.

Men beboerne føler seg fortsatt ikke trygge. De ønsker at muggsoppen skal fjernes helt, noe som kalles sanering.

På et ekstraordinært årsmøte 31. januar bestemte de flere hundre beboerne seg for å gå til sak mot Obos. Målet er at en eventuell erstatningssum skal brukes til å betale for en full sanering av de berørte leilighetene.

FLYTTET UT: Flere familier har flyttet ut av leilighetene sine mens Obos har gjort undersøkelser og utbedret inneklimaet. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Vi var nødt til å gjøre noe. Vi har kjøpt nye moderne boliger som er helseskadelige, sier Holt.

I tillegg ønsket boligsameiet å inngå en avtale med Obos slik at de 13 som bor i erstatningsboliger kan beholde disse til etter rettssaken.

Mandag klarte de endelig å bli enige, og beboerne får beholde erstatningsboligene til 31. august. Det er ventet at rettssaken vil begynne i juni.

– Vi er fornøyde. Dette var det mest akutte, men vi fortsetter kampen, sier Holt.



«Uakseptabel helserisiko»

Boligsameiet har også hentet inn en sakkyndigrapport fra noen av Sveriges fremste eksperter på mikrobiologi og inneklima.

Selskapet Reseach Institutes of Sweden (RISE) har ikke utført egne undersøkelser i de aktuelle leilighetene, men bygger sin forklaring på rapporter de har fått tilsendt om forholdene i leilighetene.

NY EKSPERTVURDERING: Boligsameiet hentet inn svensk ekspertise for å få en ny vurdering. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Ekspertene mener muggsoppen kan påvirke inneklimaet negativt, og mener det ikke er tilstrekkelig å forsegle den under gulvet.

«Vår bedømmelse er, basert på de undersøkelser og utredninger vi har tatt del i, at det finnes uakseptabel helserisiko ved å la mikrobiell vekst ligge igjen i gulvkonstruksjonen», skriver ekspertene Anders Jansson og Erica Bloom i rapporten.



For at innkapsling og forsegling skal være en effektiv metode må materialene være tørre. De svenske ekspertene mener det er usikkert om betongen i Røakollen faktisk er tørr.

«Selv om sanering av muggskader koster mye penger så skal den kostnaden veies mot helseaspektet hos mennesker og barn som skal bo i disse leilighetene», skriver Jansson og Bloom.



UHELDIG: OBOS innrømmer at dette er en uheldig sak, men mener de nå har gjort grundige undersøkelser av leilighetene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Vi har beklaget

Obos har mottatt stevningen fra boligsameiet. De ønsker ikke å kommentere detaljene som skal behandles i en eventuell rettssak, men sier at de er uenig påstandene i stevningen.



Kommunikasjonsdirektøren sier at de har gjort en svært grundig utredning av det de kaller en «uheldig sak».

– Vi forstår godt at flere beboere er både frustrerte og leie. Vi har beklaget at det har tatt tid å få svar. Dette er et komplisert område, som har krevd grundige utredninger, sier Thomas Skjennald.

Skjennald sier at de har fått hjelp av den fremste ekspertisen i Norge, og at konklusjonen om utbedring er kvalitetssikret av SINTEF.

– Utbedringene vi ønsker å gjøre i de få leilighetene som trenger dette er i henhold til Norsk standard og godt dokumentert. Vi er ikke kjent med detaljene i vurderingene fra RISE eller hva de bygger sine konklusjoner på, sier Skjennald.