MYE VANN: Det er fremdeles mye vann flere steder på Østlandet selv om regnet har gitt seg. Her fra Brummundal fredag formiddag. Foto: Olav Wold / TV 2

Innlandet:

Toglinjer hardt rammet av flom: – Veldig tøft

Været skaper fremdeles problemer for flere steder i Innlandet fredag. – Vi har jobbet for harde livet i hele natt, sier Bane Nor.