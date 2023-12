Togavsporing skaper trøbbel: – Det er helt krise

Søndag sporet et malmtog med ti vogner av på Malmbanen på svensk side av Riksgrensen. Strekningen er en del av Ofotbanen mellom Kiruna (Sverige) og Narvik.

Ingen personer kom til skade, men undersøkelser viser at skadene er så massive at den viktige strekningen nå er helt stengt for all passasjer- og godstrafikk.

– Det er helt krise. Levering av gods og malm som skal skipes ut over anlegget og havna i Narvik kommer nå ikke frem og er stanset, sier Rune Edvardsen, ordfører (Ap) i Narvik kommune.

– Hvor viktig er denne banestrekningen mellom Norge og Sverige?

– Den er kjempeviktig for all trafikk. 70 til 80 prosent av maten som leveres nord for Saltfjellet kommer over Ofotbanen, eller som vi pleier å si, sju til åtte handleposer kommer via denne jernbanestrekningen, sier Edvardsen.

TAR TID: Totalt ti vogner sporet av. Jernbanestrekningen har fått skader over en strekning på 10 kilometer. Foto: Trafikverket, Sverige

Store skader

Både sporveksler, skinner og kontaktledning er skadet. I tillegg har en tunnel som beskytter banen mot snø, fått omfattende skader.

En inspeksjon fra Trafikverket i Sverige viser at drøye ti kilometer av strekningen er skadet.

– Det er mye hardt vær i området nå, og det skal fortsette å snø i flere dager. En foreløpig prognose er at trafikken kan komme til å bli tatt opp igjen tidligst i begynnelsen av januar, sier Simon Sunna, enhetssjef for Jernbane Nord hos Trafikverket i Sverige i en pressemelding.

SMADRET: Slik ser det ut inne tunellen etter at malmtoget sporet av. Foto: Trafikverket, Sverige.

Dette er dårlige nyheter for hele Nord-Norge.

– Dette er krise for mange som bruker jernbanen. Det er snakk om forsyningssikkerheten til innbyggerne i Nord-Norge. Ikke minst for eksportnæringen som blant annet oppdrettslaks.

– Dette er den eneste bærekraftige og grønne korridoren ut fra Nord-Norge, sier Børge Edvardsen Klingan, direktør i Narvik havn.

All malmen til gruveselskapene LKAB og Northland som skal skipes ut til resten av verden, kommer via Ofotbanen.

LKAB har allerede signalisert et tap på en milliard kroner som følge av avsporingen.

Betydelige tap

Det Svenske Selskapet Kaunis Iron sitter med 250.000 tonn med malm som de ikke får skipet ut før nyttår.

– Dette kan også få alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser i Narvik. Næringslivet er basert på håndtering av malm og mineraler fra Sverige. Det er ekstremt viktig at denne logistikken fungerer. Det blir fort store verdier som står på spill, sier Klingan.

KRISE: – Nå må politikerne våknes slik at det kan bevilges penger til dobbeltspor på Ofotbanen opp til Riksgrensen, sier Børge Edvardsen Klingan, direktør i Narvik havn Foto: Narvik Havn

– Så har du beredskapsdimensjonen. Forsvaret har behov for å frakte personell og militært utstyr på Ofotbanen. Fremover vil dette bare bli enda viktigere. Alt dette illustrerer behovet for doble jernbanespor på strekningen, sier Klingan.

Trafikkstansen får også konsekvenser for oppdrettsnæringen.

– Vi kjører laks fra Vesterålen til Narvik med trailere hele tiden. Deretter blir laksen fraktet med tog videre på Ofotbanen. Nå må dette kjøres med trailer på E10 over Bjørnfjell.

– Der er utfordringen åpningstidene på tollstasjonen som gjør at fisk kan bli stående fast, før den kan kjøres inn i Sverige. I tillegg har du værutfordringene over fjellet som er store for tiden, sier Kolbjørn Hoseth Larssen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks.

– Hvor store verdier snakker vi om?

– Det blir fort store beløp når man tenker på at en trailer med laks er verdt rundt 1,5 millioner kroner. Dette er ferskvare. Ofotbanen er en viktig del av infrastrukturen til og fra Nord-Norge. Slik situasjonen er nå, blir alt veldig uforutsigbart, sier Hoseth Larssen.

VIKTIG: Ofotbanen er viktig med tanke på transport av mat og infrastruktur mellom Sverige og Nord-Norge. Foto: Hilde Lillejord

At all togtrafikk mellom Kiruna og Narvik er innstilt får også ringvirkninger som det er utfordrende å løse for andre transportører.

– All godstrafikk mellom Alnabru og Narvik, og som går via Sverige, er berørt. Det er selskapene CargoNet og Schenker som opererer på strekningen. Disse togene går nå kun til Kiruna. Deretter blir det omlasting og bilkjøring videre til destinasjoner i hele Nord-Norge.

Politikerne må våkne

– Dette gjelder mat, fisk, post og alt av forbruksvarer, sier Thor Brækkan, regiondirektør i Bane Nor.

– Når det gjelder passasjertrafikken, er det nå busskjøring mellom Narvik og Kiruna som opereres av Vy, sier regiondirektøren.

– Hva tenker du om at det vil ta tid å få åpnet banen igjen?

– Det skjønner du når man ser skadeomfanget. Avsporing med fullastede malmtog medfører ofte store skader, sier Brækkan.

TAR TID: Først tidligst i januar vil det bli mulig å åpne den viktige jernbanestrekningen igjen. Nå er den svenske havarikommisjonen på vei til ulykkesstedet. Foto: Trafikverket, Sverige

Den svenske havarikommisjonen er nå på vei til ulykkesstedet. De kom til Kiruna klokken 13.30 tirsdag og drar rett videre.

Ingenting blir gjort før havarikommisjonene har fått undersøkt stedet.

– Kan det bli matkrise i Nord-Norge nå før jul?

– Det tror jeg ikke. Dette må nok løses med trailere eller vogntog, men det kan også bli utfordrende med den værsituasjonene man står i nå, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik.

Dobbeltspor på Ofotbanen har stått øverst på ønskelisten lenge.

Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik må nå bli tatt på alvor, mener havnedirektøren i Narvik.

– Nå må politikerne våre på løvebakken våkne. Dette er Nord-Norges eksportbane nummer en. Da tenker jeg at det nå haster med penger til dobbeltspor mellom Norge og svenskegrensen. Dette bør også bli en hastesak for svenske myndigheter, sier Klingan.