Togansatt sikret viktig DNA-bevis

RETTSSAK: Mannen i 30-årene nekter skyld for overgrep mot Mina. Her er hun sammen med tvillingsøsteren Mille. Foto: Privat

En konduktør på toget mellom Oslo og Gjøvik sikret viktige DNA-spor fra mannen som er tiltalt for seksuelle overgrep mot Mina Hjalmarsen, åtte måneder før hun døde.

Dette kom fram under overgrepssaken som fortsatte i Oslo tingrett onsdag.

Konduktøren forklarte at han ryddet og vasket på toget der overgrepene skal ha skjedd. Noen timer etter ble han kontaktet av politiet og leverte en søppelpose til etterforskerne.

Gjennom undersøkelser av innholdet ble det funnet DNA-spor fra den tiltalte.

– Dette underbygger forklaringene vi har fått både fra fornærmede og fra vitnene, sier aktor Kristin Røhne.



Hjerteskjærende

Mannen i 30-årene er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for å ha utnyttet Mina da hun var i en særlig sårbar situasjon.

Han nekter straffskyld for overgrep på toget, men innrømmer seksuell omgang og hevder han trodde Mina var rundt 20 år.

Mannen, som lenge har vært i rusmiljøet, har vedgått at han solgte eller ga Mina og Mille narkotika på Oslo sentralstasjon 15. mai 2022.

KREVENDE: Det er tøft for pappa Kim Hjalmarsen og mamma Kirsti Skogsholm å være til stede i retten og høre om overgrepene mot barnet deres. I midten bistandsadvokat Inger Marie Støen. Foto: Olav Wold /TV 2.

Mor Kirsti Skogsholm og far Kim Andre Hjalmarsen var til stede i retten.

Overgrepssaken omhandler hendelser åtte måneder før tvillingdøtrene deres døde av overdoser i januar, da de var 16 år gamle.

– Det er hjerteskjærende og vondt for moren og faren å høre hvordan Mina har blitt utnyttet da hun bare var 15 år gammel. For foreldrene er dette veldig vanskelig. De reagerer med sinne over det som har skjedd med Mina og Mille da de var barn, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen.

TV 2 har i en serie saker fortalt om hvordan tvillingene utviklet spiseforstyrrelser, ble skrevet ut av psykiatrien og endte som kasteballer i systemet, til tross for sterk motstand fra barnevernet, Bufetat og foreldrene.

Snapchat-video

Mens de ble sendt rundt til barnevernsinstitusjoner, utviklet de rusmisbruk.



Bistandsadvokaten mener saken viser hvor galt det kan gå når samfunnet sviktet barn med spiseforstyrrelser og det ender med rusmisbruk.

– Når det er snakk om rus, vil det alltid være fare for overgrep. Vi ser sak etter sak der barn og unge som er i disse miljøene, blir påført og påfører seg selv skader. Det er tragisk, har hun uttalt til TV 2.

Onsdag fortsatte rettssaken med avhør av en rekke vitner, blant annet en venninne av Mina og Mille, politiet og togpersonell.

Det ble også vist en serie snapchat-videoer fra Mille og Minas mobiler dagen da overgrepene skal ha skjedd.

En venninne bekreftet opplysninger i overgrepssaken, som kom fram i video-avhørene av tvillingene i går. Disse avhørene er sentrale bevis i saken, som er omfattet av det begrensende referatforbudet retten har besluttet.

Trodde Mina var 20 år

Tiltaltes forsvarer sier dette om forklaringen til mannen om at han trodde Mina, Mille og en venninne, som var med på toget, var voksne.

– Nå er det en rekke vitner som skal forklare seg, så får retten gjøre sin vurdering. Men det er masse omstendigheter i denne saken som peker i retning av at det min klient sier er riktig, sier forsvareren til tiltalte, Kai Roger Vaag.



– Han kan umulig ha trodd Mina var 20 år da det skjedde. Hun var på den tiden en liten spedbygd jente. Dette er ikke troverdig, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen.

Saken fortsetter de neste dagene. Da skal det legges fram bevis i en rekke andre saker mannen i 30-årene er tiltalt for. Det dreier seg blant annet om flere tyverier, vold, kjøring i ruspåvirket tilstand, skadeverk og oppbevaring av narkotika.

For en del av disse forholdene erkjenner han straffskyld.