Tobarnsmoren Michelle (25) har tre jobber – men gjelden vokser

Da hun var 18 år, opprettet moren en dagligvarebutikk i hennes navn. To år senere fikk Michelle et brev som snudde livet på hodet.

– Jeg ønsker bare at vi skal ha et normalt liv, sier Michelle.

I skrivende stund har hun om lag 360.000 kroner i gjeld.

Det er ikke bare enkelt i en tid der alt har blitt dyrere, og man i tillegg har to barn på ett og tre år.

TV 2 møter Michelle på en bar et sted på Sør-Vestlandet, der hun pleier å jobbe i helgene.

– Per dags dato har jeg tre jobber, men det nytter dessverre ikke. Du jobber ræva av deg, men gjelden bare øker for hver dag som går, sier tobarnsmoren.

JOBBER I HELGENE: Det er hektisk å ha to barn og tre jobber samtidig, forteller hun. Foto: Kristian Myhre / TV 2

25-åringen ønsker ikke å ha etternavnet sitt på trykk, fordi hun mener det vil være en belastning for barna. TV 2 kjenner til hele navnet hennes.

Gikk konkurs

Gjelden som tobarnsmoren har i dag, stammer fra et enkeltmannsforetak som ble opprettet i hennes navn da hun var 18 år.

– Moren min startet en butikk, og hun spurte om det kunne stå i mitt navn midlertidig, fram til noen andre tok over, forteller tobarnsmoren.

På dette tidspunktet gikk Michelle på videregående. I dag mener 25-åringen at hun ikke hadde forutsetninger til å forstå risikoen knyttet til å være innehaver av bedriften.

To år senere fikk Michelle et brev om at enkeltmannsforetaket var begjært konkurs, og at hun var kalt inn til retten.

– Jeg forsto ingenting da jeg fikk det brevet, sier 25-åringen til TV 2.

KALT INN TIL RETTEN: Som 20-åring fikk Michelle beskjed om at enkeltmannsforetaket var begjært konkurs. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I konkursberetningen fra 2019, som TV 2 har fått tilgang til, står det at foretaket hadde en gjeld på 299.063 kr da det ble begjært konkurs.

Foretaket hadde ikke betalt merverdiavgift, og det var ikke blitt ført regnskap på halvannet år.

– Det bemerkes her at «navnet på moren» har erkjent at det er hun som har vært ansvarlig for driften, heter det i konkursberetningen.

TV 2 har vært i kontakt med moren til Michelle. Hun ønsker ikke å kommentere saken, men erkjenner at det datteren forteller er sant.

Ble holdt ansvarlig

I kjennelsen fra Dalane tingrett understrekes det likevel at det var Michelle som var innehaver, og hun dermed sto ansvarlig for gjelden – til tross for at det var moren som drev foretaket.

I ettertid har Michelle vært i kontakt med flere advokater for å prøve flytte gjelden over på moren sin, forteller hun.

Ingen av advokatene 25-åringen har vært i kontakt med, har ønsket å ta saken, hevder hun.

– De forteller deg at alle broene dine er brent. Da mister du litt motet egentlig. Jeg har ikke noen krefter igjen til å fikse dette, sier tobarnsmoren.

FANGET: 25-åringen føler hun ikke har noen reelle muligheter til å bli gjeldfri. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Den strengeste innkreveren

Lene Drange, programleder i Luksusfellen og daglig leder i Inkassoregisteret, forteller at konkursgjeld er en gjenganger i programmet.

– Staten er den strengeste innkreveren, og opererer med ganske høye gebyrer og rente, sier hun til TV 2.

Økonomen forklarer at dersom man skylder Skatteetaten penger, blir det lagt på forsinkelsesrenter. Denne renten følger styringsrenten.

Går styringsrenten opp, går forsinkelsesrenten også opp. Den blir oppjustert to ganger i året slik at den er 8 prosent over styringsrenten, ifølge Drange.

ØKONOMI: Lene Drange er for mange kjent som programleder i Luksusfellen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Norges Bank har som kjent hevet styringsrenten tolv ganger på rad de siste to årene, og den er nå på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.



Det betyr at personer i samme situasjon som Michelle nå må betale en forsinkelsesrente på 11,75 prosent.



Å leve i en slik gjeldssituasjon er krevende, forteller programlederen.

– Når du endelig føler at du har fått noenlunde kontroll kommet deg à jour, er det typisk at det kommer en regning fra siden som du har glemt, og du får følelsen av at du ikke gjør en god nok jobb, sier Drange.

– Du synes det er vanskelig psykisk, og plutselig ender du opp i en situasjon der gjelden øker. Det er litt av årsaken for at vi opprettet Inkassoregisteet, legger hun til.

Et normalt liv

Michelle har også vært i flere møter med gjeldsrådgivere i Nav, uten at hun føler at det har gitt resultater.

– Du nevnte at du ønsker å leve et normalt liv. Hva legger du i det?

– Jeg kan ikke kjøpe bil eller bolig, og har ikke de godene som normale folk på min alder har, sier tobarnsmoren.

BER OM HJELP: Michelle mener at hjelp på Spleis er siste utvei for å betale ned gjelden. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hun legger til at familien heller ikke har råd til å unne seg så mye i hverdagen, og de får heller ikke dratt på sommerferie, fordi hun må betale ned gjelden.

– Det er ganske vondt for meg, med tanke på at jeg har to små. Jeg vil ha et stabilt liv, og være i stand til å eie noe og være selvstendig. Men akkurat nå får jeg ikke endene til å møtes, sier Michelle.

Vil ikke være bitter

25-åringen har også laget en Spleis for å samle inn penger. Hun forteller til TV 2 at det har vært krevende å gå offentlig ut med historien sin.

– Det er den siste løsningen. Men det var absolutt ikke noe jeg ville.

– Har du snakket med moren din om hjelp til å betale?



– Hun har ikke hatt så mye inntekt de siste årene, så hun har rett og slett ikke penger til det. Jeg har en bestefar som har snakket om å selge noen biler og slike ting, sier tobarnsmoren.

BÆRER IKKE NAG: Michelle og moren hennes har fremdeles en god relasjon i dag, til tross for alt som har skjedd. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Moren til Michelle opplyser til TV 2 at hun har hjulpet til med noen av innbetalingene.

25-åringen selv sier at hun fremdeles har et godt forhold til moren, til tross for alt.

– Det som har skjedd, har skjedd. Jeg kommer ingen vei av å være bitter på grunn av det. Dessuten har jeg to små som er veldig glade i besteforeldrene sine, sier Michelle.

– Gjelden er jo der, men jeg kan ikke bare tenke negativt. Jeg må se fremover og prøve å løfte motet, legger hun til.