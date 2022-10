Tobarnsmoren lever for under 70 kroner dagen – har ikke råd til bussbillett

– Bekymringsverdig at norske politikere driver flykninger ut i sult.

De aller fleste flyktninger som kommer til Norge og bor på akuttmottak mottar mellom 15 og 68 kroner i daglig grunnstøtte.

15 kroner dersom mottaket har kantine.

68 kroner dersom man lager maten selv.

Fereshteh Soltani er blant av flyktningene som lever for under 70 kroner dagen. Den kraftige prisøkningen på matvarer gjør at hun nå må gjøre enda tøffere prioriteringer i hverdagen.

– Jeg bruker pengene på mat og det aller mest nødvendige, men etter pandemien har varer blitt mye dyrere, sier den iranske tobarnsmoren.

Tobarnsmoren fra Iran får en grunnstøtte på under 70 kroner dagen. Etter at matvareprisene har skutt i været er det hardt å få endene til å møtes. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Langt mindre kjøpekraft

Matvareprisene steg med 5,6 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Prisen på matvarer har ikke økt med så mye siden 1982.

– Livet som asylsøker er blitt økonomisk vanskeligere, innrømmer Soltani.

Hun kom til Norge som politisk flyktning i 2011. Siden den gang har hun fått nesten 200 kroner mindre i månedlig støtte. Justert etter prisstigning har kjøpekraften hennes gått ned med over 30 prosent.

68 kroner dagen

Soltani er tilknyttet et mottak i Trondheim uten kantine.

Flyktninger på akuttmottak som må lage mat selv, får under 70 kroner dagen å leve for.

Tøffe prioriteringer

Soltani får dekket husleie for en leilighet hun deler sammen med andre asylsøkere. Helsehjelp, strøm, tv og internett er også dekket. Likevel er 70 kroner dagen knapt når det skal dekke mat, klær, buss og annet.

– Det er ikke lett å få råd til det vi trenger. Vi finner billige varer, men pengene strekker ikke til. Det er tøffe prioriteringer, sier Soltani.

Hun presiserer at hun er dypt takknemlig for den hjelpen hun får, både fra staten og frivillige organisasjoner som blant annet hjelper familien med klær.

Blitt fattigere

Det er politikerne som setter de økonomiske satsene, og de siste ti årene har stasene stupt.

Ingen av regjeringspartiene ønsker å gjøre noe med støttet til flyktninger. På elleve år har satsene stupt, og siden 2011 har flyktninger mistet 30 prosent kjøpekraft. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Justert etter pris har flyktninger bosatt på norske mottak de siste årene fått nesten halvert kjøpekraft.

TV 2 har tidligere fortalt om ukrainske flyktninger som ikke kom seg på språk- og aktivitetstilbud fordi de ikke hadde råd til bussbilletter.

– Å ta buss for å handle? Nei, det kan vi ikke gjøre. En bussbillett i Trondheim koster 42 kroner. Mangel på penger gjør at det er mange ting vi ikke kan tillate oss, forteller Soltani.

Ned flere hundrelapper

Den første innstrammingen av støtten til flyktningene skjedde i 2015 under Solberg-regjeringen.

Da gikk støtten for flyktninger på akuttmottak med kantine fra 490 kroner til 390 kroner måneden.

For de som måtte lage maten selv gikk støtten fra 2350 til 1780 kroner.

Det er bekymringsverdig hvor lite flykninger får i økonomisk støtte, sier Martinsen i Noas. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Dette var en bevisst strategi fra politikerne for å få flyktninger til å søke asyl i et annet land enn Norge, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Siden den gang har ingen partier tatt til orde i sine budsjett for å øke denne støtten.

Prioriterer å få folk ut

Statssekretær i justisdepartementet, Astrid Bergmål (Ap), sier det skal være nøkternt, men forsvarlig, å bo på mottak.

– For regjeringen har det aller viktigste vært at flyktninger som kommer til Norge skal bosettes raskt i en kommune og komme i gang med livene sine, sier hun.

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) sier det skal være nøkternt å bo på mottak. Foto: Heiko Junge / Scanpix

I dag er det 10 000 flykninger i Norge. Syv av ti bor på akuttmottak.

Tall fra UDI de siste ti årene, viser at de fleste flyktninger bor på mottak i rundt ett og et halvt år.

Forskjellene er store. Under flyktningkrisen i 2015 ble flyktninger raskt bosatt i norske kommuner. Da bodde flyktninger rundt 80 dager på mottak.

Også i år er det igangsatt raskere bosetting, og flyktninger bor nå i mottak i underkant av to måneder.

– Det er ikke noe vanskelig å forstå at de som bor på mottak opplever støtten som lav. Men det er viktig for meg å presisere at det er veldig, veldig kort tid man skal bo i mottak, sier Bergmål.

Ikke nok mat

En studie fra OsloMet i 2018 viser at nesten halvparten av asylsøkere i norske mottak opplever å være sultne. Forskerne bak studien sier til TV 2 at det er ingenting som tyder på at dagens situasjonen på mottakene endret seg.

Selv har Soltani i Trondheim aldri lagt seg sulten.

– Det finnes organisasjoner som hjelper oss. Noen har venner som hjelper. Ingen dør av sult i Norge, heller ikke på mottak, sier hun.

Hun har likevel en klar bønn til myndighetene:

– Hvis vi får arbeidstillatelse kan vi jobbe og betale skatt. Da blir vi økonomisk selvstendige og problemene våre forsvinner.