Tobarnsfar siktet for trippeldrap i Ål – kone og barn funnet skutt

TORPO (TV 2): En mann i 50-årene er siktet for å ha drept kona si og deres to voksne barn. Politiet mener han drepte dem før han tok sitt eget liv.

Politiet har siden lørdag kveld jobbet med å avklare hva som har skjedd etter at fire personer ble funnet døde i en bolig på Torpo i Hallingdal.



Mandag ettermiddag skriver politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i en pressemelding at etterforskningen så langt tyder på at en kvinne og to voksne barn har blitt skutt, og at gjerningsmannen deretter har tatt sitt eget liv.

«Saken etterforskes derfor nå som drap og selvdrap, og gjerningsmannen som er død har status som siktet i saken», skriver politiadvokat Svane Mathiassen.

Alle de fire personene er obdusert mandag.

Har funnet våpen

Politiet har funnet flere lovlig registrerte skytevåpen i boligen. De mener det ene våpenet kan knyttes til hendelsen.

«Det er for tidlig å si noe om de bakenforliggende årsakene til denne alvorlige hendelsen», skriver politiet i pressemeldingen.

BYGD I SORG: Det bor omtrent 400 personer i Torpo. Lørdag ble fire av dem funnet døde. Foto: Erik Edland / TV 2

Lørdag fikk politiet en bekymringsmelding fra et familiemedlem. De dro ut til boligen i 15-tiden, men tok seg ikke inn.

Først fem timer senere dro politiet tilbake og fant de fire personene døde.



Har fått advokat

Den siktede mannen har fått oppnevnt advokat Sidsel Katralen som forsvarer.

– Min oppgave som forsvarer i saken er en kontrollfunksjon. Jeg tenker det er naturlig at politiet står for kommunikasjonen og informasjonsflyten på nåværende tidspunkt. Jeg er også pålagt taushetsplikt hva gjelder alle sakens dokumenter, sier Katralen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Sidsel Katralen, her under Eirik Jensen-rettssaken i 2019, er oppnevnt som forsvarer for en drapssiktet mann som antas å ha tatt sitt eget liv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun sier at hun vil følge etterforskningen tett og vurdere om det er konkrete etterforskningsskritt som hun vil be politiet om å gjøre.

– Men det viktigste nå er hensynet til de etterlatte og at de blir fulgt opp på en best mulig måte, sier Katralen.