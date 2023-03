Toalettpapir avslørt – fant farlig giftstoff

Helseskadelige miljøgifter er blitt funnet i toalettpapir i flere land. Norge jobber for et totalforbud mot ti tusen PFAS-stoffer.

En ny studie avslører at de giftige PFAS-stoffene er funnet i store mengder dopapir over hele verden – og at disse kan være helsefarlige. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

De fluorholdige PFAS-stoffene, som oftest kalles «evighetskjemikalier», brytes svært langsomt ned i naturen. Dette er også stoffer som kan hope seg opp i kroppen over tid.

Ifølge Miljødirektoratet er toalettpapir en av mange ulike kilder til PFAS i miljøet.

– Den største bekymringen er den samlede mengden PFAS som brukes og slippes ut, og alle bidrag fra ulike produkter bidrar til totalen, sier fagdirektør Audun Heggelund i miljøgift- og tilsynsavdelingen til TV 2.

UTBREDT: Ifølge FHI har PFAS blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han sier at bruk og utslipp av disse stoffene vil føre til økende konsentrasjoner i miljøet.

– Dette kan igjen føre til at disse stoffene finner veien tilbake til oss gjennom mat og drikkevann i små, men bekymringsfulle konsentrasjoner, sier Heggelund til TV 2.

Sjekket avløpsvann

En ny studie avslører at de giftige stoffene er funnet i store mengder dopapir over hele verden – og at disse kan være helsefarlige.

Ifølge The Guardian sjekket studien 21 store toalettpapirmerker i Nord-Amerika, Vest-Europa, Afrika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika.

Ingen av merkene er navngitt i artikkelen.

I kloakkprøvene som ble tatt på ulike anlegg i Florida ble det gjort funn av det farlige giftstoffet.

TRYGT: Svanemerket forbyr bruk av fluorstoffer blant annet i klær, matemballasje og bakepapir. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Produseres ikke i Norge

Miljødirektoratet sier de ikke har spesifikke data på PFAS i toalettpapir solgt i Norge.

– Men vi er for så vidt ikke overrasket over disse funnene. Ulike typer PFAS inngår i mange ulike typer produkter og kan dermed finnes i disse produktene, sier fagdirektør Audun Heggelund i miljøgift- og tilsynsavdelingen.

Han sier at PFAS for eksempel kan inngå i papirproduksjon. Stoffet tilsettes produkter av papp og papir for å gjøre dem vann- og fettavstøtende.

– PFAS-ene målt i toalettpapir kan dermed komme enten fra produksjonen av toalettpapiret selv, eller fra resirkulert papir som tidligere har blitt brukt til andre formål, sier Heggelund til TV 2.

Ifølge FHI produseres ikke PFAS i Norge.

PFAS: De giftige stoffene som er funnet i toalettpapir i store deler av verden kalles PFAS. Illustrasjonsfoto: Ingrid Wollberg / TV 2

Bruker nyfiber

TV 2 har vært i kontakt med norske dagligvarebutikker og andre kjeder som selger toalettpapir. De som har svart sier at de er klar over problemstillingene knyttet til PFAS.

– For mange forbrukere er det viktig at toalettpapiret er mykt og har god løsbarhet, i disse produktene brukes det i hovedsak nyfiber, sier kvalitetssjef René Raab Lien i Europris.

FØLGER FORSKRIFTER: Kvalitetssjef René Raab Lien i Europris sier til TV 2 at for dem er det viktig at kvaliteten på produktene er god og at de overholder de til enhver tid gjeldende forskrifter. Foto: Europris

Han sier at de ikke kan være hundre prosent sikre på at toalettpapiret Europris selger ikke inneholder spor av PFAS.

– Vi vet at våre produsenter ikke bevisst tilsetter eller bruker PFAS i produksjonen. Tidligere har de største leverandørene gjort stikkprøver av produkter som er laget av nyfiber eller resirkulert papir. Her var det var det ingen spor av disse stoffene, sier Lien til TV 2.

Noen av PFAS-stoffene er allerede strengt regulert i Norge. Det gjelder produkter som matemballasje av papp og papir.

– I produkter hvor dette er regulert sikrer vi disse gjennom akkrediterte tester fra produsentene, sier Lien.

– Nøye vurdert

Norgesgruppen sier alle deres leverandører for alle « non-food»- produkter må svare på om produktet inneholder PFAS.

– Vi er kjent med stoffgruppen PFAS og deres negative virkninger. Dette gjelder også for toalettpapir og kjøkkenpapir, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Ifølge Norgesgruppen bruker de nyfiber og ikke resirkulert papir i toalettpapir og tørkepapir.

– Det minker sjansen for PFAS. Den eneste måten PFAS vil kunne komme i produktet, er som en ikke tilsiktet forurensning i produksjonsprosessen, for eksempel via vann, sier Søyland og legger til:

– Alle våre merkevarer er nøye vurdert og testet, og følger regelverk, i tillegg til enda strengere interne retningslinjer, sier Søyland til TV 2.

EGNE RETNINGSLINJER: Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen sier at de har egne retningslinjer knyttet til PFAS. Foto: Per Haugen / TV 2

Vil ha totalforbud

Miljødirektoratet har allerede fremmet forslag om et bredt forbud mot PFAS i ulike produkter i EU sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland.

– Her inngår også PFAS i papir, så om forslaget blir vedtatt, vil problemet med PFAS i toalettpapir, og andre produkter, etter hvert forsvinne, sier Audun Heggelund.

Endelig vedtak kan antakelig ventes i løpet av 2025.