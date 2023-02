To tredeler av Giskes medlemmer bor ikke i Trøndelag

Medlemstallene til Trond Giskes Ap-lokallag i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum, viser at bare en mindre andel av medlemmene bor i samme by og fylke.

MEDLEMSBARON: Lokallagsleder Trond Giske, her fotografert på Grünerløkka i Oslo i forbindelse med et TV 2-intervju.

Av 3699 medlemmer er hele 2123 bosatt utenfor Trøndelag fylke.

Det viser medlemstall for Nidaros sosialdemokratiske forum fra 7. februar, som TV 2 har fått tilgang til.

3 av 4 bor ikke i Trondheim

Tallene viser også at kun 947 - altså kun en firedel av medlemmene er bosatt innenfor kommunegrensen til Trondheim.

Tidligere har Giske selv bare opplyst overfor Adresseavisen at to av tre medlemmer ikke bor i Trondheim.

Likevel har partilaget fått rent flertall på årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti, som holdes i helgen. Der får Nidaros hele 149 av 239 delegater.

Torsdag fortalte partisekretær Kjersti Stenseng til VG at sentralstyret i Ap går inn for å endre vedtektene, slik at medlemmer som ikke er bosatt innenfor et partilags geografiske område ikke lenger skal telle ved representasjon - for eksempel ved utregning av antallet delegater til et årsmøte.

Blandet støtte i Trondheim

Forslaget får både støtte og kritikk fra tillitsvalgte også lokalt i Trondheim Ap.

Leder Heidi Linge i Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag mener det både er lokaldemokratiske og organisatoriske grunner for å endre vedtektene.

– Det er de som er bosatt i kommunen som bør ha innvirkning på hvordan Trondheim skal styres, og hva Trondheim Ap skal mene når kommunelaget er representert i fylket og på landsmøtet, sier Linge til TV 2.

Leder for Østbyen Arbeiderlag, Vegard Nilsen mener tallene først og fremst viser at Giske har klart å skape et sterkt politisk engasjement i Arbeiderpartiet.

Fakta: Nye vedtekter om medlemskap Slik er forslaget fra sentralstyret i Arbeiderpartiet om endringer av partiets vedtekter for medlemsregistrering, som skal behandles på partiets landsmøte i mai. Forslag: Nytt punkt 23. En partiavdeling, kommuneparti eller fylkesparti får representasjon i partiet basert på det antall medlemmer som er folkeregistrert i vedkommende kommune eller fylke. Medlemmer som velger å være tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, blir talt med i representasjonen til kommunepartiet og fylkespartiet der de er folkeregistrert. Grunnlaget for fylkespartienes representativitet på landsmøtet baseres på antall medlemmer som er folkeregistrert i fylket. Vurderingen av representativitet må være gjennomgående i de ulike organisasjonsleddene.

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for organisasjon og vedtekter.

– Det er et spark på leggen til de i Oslo, som ikke klarer å engasjere medlemmer der.

Nilsen mener en begrensning av innflytelsen til Trondheim Ap og Trøndelag Ap gjennom en vedtektsendring vil føre til sterke reaksjoner.

– Det kommer til å bli en veldig diskusjon. De burde utelukkende ha fokus på å lære av det Nidaros skaper, og se på det som en lyttepost, som kan komme med gode innspill til partiet, sier Nilsen.

Ville bare fått fire nye delegater - får 39

Og uttelling får Nidaros sosialdemokratiske forum på Trøndelag Aps kommende årsmøte 25-26. mars.

Der vil Trondheim Ap øke antallet delegater med hele 39 - fra forrige årsmøtes 74 delegater til 113 i år. Den styrkede delegasjonen til årsmøtet i Aps fylkeslag kommer i all hovedsak som følge av medlemsveksten til Trond Giske.

Og det går hardt utover andre kommunepartier i Trøndelag Ap. Ifølge Adresseavisen får 25 av lokallagene færre delegater, som følge av Giskes medlemsvekst.

Dermed får Trondheim Ap rent flertall på fylkesårsmøte blant de ordinære delegatene - med én stemmes overvekt. Ungdomspartiet AUFs delegater kommer i tillegg.

Men tall TV 2 har fått viser at den økte makten for Trondheim Ap ville vært dramatisk lavere med de vedtektsendringene som sentralstyret nå foreslår - der medlemmer som bor utenfor Trøndelag ikke skal telle.

Etter det TV 2 får opplyst ville Trondheim Ap istedenfor en økning på 39 delegater, kun fått fire om bare medlemmer bosatt i Trøndelag fylke medregnes.

Hverken Trond Giske, leder Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap eller fylkesleder Ingvild Kjerkol har besvart TV 2s henvendelser om denne saken.