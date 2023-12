To til sykehus med stikkskader etter voldshendelse i Sandnes

To personer er skadet etter melding om knivstikking ved en privat adresse i Sandnes søndag kveld.

Begge er sendt til Stavanger universitetssykehus med stikkskader. Skadeomfanget er ukjent, men det skal per nå ikke være snakk om livstruende skader, opplyser politiet.

Natt til mandag opplyser politiet at etterforskning på stedet har ført til at to personer er besluttet pågrepet.

Totalt har tre personer vært involvert i hendelsen. Én av de pågrepne personene er også blant de skadde.

Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Vi vet ikke hva som har skjedd eller hva som er foranledningen. Vi vil avhøre vitner og etter hvert involverte parter, sier jourhavende politiadvokat Åshild Lomeland til TV 2.

Flere beslag

Politiet bekrefter at det har blitt gjort beslag av gjenstander ved adressen.

Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Vi prøver å kartlegge om gjenstander som er beslaglagt også er det som har blitt brukt. Det er tidlig, så vi har ikke oversikt, sier Lomeland.

Saken vil bli etterforsket videre i løpet av natten.

To hendelser

Det var sent søndag kveld at politiet først opplyste om at de var ute på to oppdrag som krevde en del kapasitet. En av hendelsene var voldshendelsen i Sandnes, mens den andre dreide seg om en uttrykning til Karmøy.

Foto: Heidi Karin Gilje Skog

– Melding om person som hevder seg slått av en annen person. Det var også nevnt at en person hadde sverd, skriver politiet i Sør-Vest på X / Twitter.

Politiet rykket ut bevæpnet til adressen på Karmøy, men opplyste samtidig at det var mye som tydet på at opplysningene personen kom med ikke stemte. Politiet har kontroll på vedkommende.