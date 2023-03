To teorier: Derfor ble Bård (33) drept

VESTFOLD TINGRETT (TV 2): I mange år var drapsofferet Bård Lanes (33) og mannen som er tiltalt for å ha bestilt drapet i konflikt. Det er flere teorier om hva som forårsaket drapet.

DREPT: Bård Lanes ble drept utenfor et solarium på Kilen i Tønsberg. Foto: Privat

En aprilkveld for snart to år siden gikk Bård Lanes (33) ut av et solarium på Kilen i Tønsberg.

På parkeringsplassen utenfor sto en mann og ventet på ham. I den ene hånda hadde han en pistol.

Overvåkningsbilder viser hvordan Lanes løp for livet før han kort tid senere ble skutt i ryggen. Han ringte selv etter hjelp, men han døde av forblødning kort tid etter å ha ankommet sykehuset.

SKYTTEREN: Denne mannen har erkjent at han skjøt og drepte Bård Lanes. Foto: Svensk politi

Fire menn står nå tiltalt for drapet. Politiet tror at skytteren, en 27-åring, ble leid inn for å drepe Lanes.

27-åringen har innrømmet at han skjøt, men nekter for å ha hatt til hensikt å drepe Lanes.

En 32-åring fra Vestfold er anklaget for å ha bestilt drapet, mens to andre menn på henholdsvis 23 og 33 år er tiltalt for å ha medvirket til drapet.

De nekter straffskyld.

Anmeldte drapsofferet

I retten har aktor Andreas Christiansen vist til det han mener er en årelang konflikt mellom den utpekte bestilleren og avdøde Lanes.

En av årsakene til konflikten dreier seg om en kvinne som skal ha hatt en relasjon til Lanes tilbake i 2013, og som senere har hatt en nær relasjon til den utpekte bestilleren.

Kvinnen har ved to anledninger anmeldt Lanes for skremmende adferd, noe som blant annet førte til at han fikk et besøksforbud mot kvinnen.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Christiansen. Foto: Aage Aune / TV 2

Lanes anmeldte selv den tiltalte bestilleren for trusler med skytevåpen et år før drapet, men ingen av anmeldelsene førte til straffereaksjoner.

Ga informasjon til politiet

Et annet mulig motiv som politiet har undersøkt, er om drapet kan ha blitt utløst som følge av rykter om at Lanes var politiinformant.

I kriminelle miljøer er dette svært lite akseptert, og det kan potensielt være farlig.

Aktor Christiansen sa i åpen rett at Lanes har gitt informasjon til politiet, men han mener at hvorvidt 33-åringen har vært informant, er irrelevant i rettssaken.

TOK SOLARIUM: Her tok Bård Lanes solarium. Da han gikk ut for å sette seg i bilen sin, ventet skytteren på ham. Foto: Frode Sunde / TV 2

I retten kom det frem at en politimann tok kontakt med Lanes bare en måned før drapet. VG har tidligere dokumentert hvordan politibetjenten spør 33-åringen om han har noe informasjon om mannen som nå er tiltalt for å ha bestilt drapet på ham.

Håpet de kunne hilse

Kort tid senere opphevet Lanes Instagram-blokkeringen mot den utpekte bestilleren, åpnet chaten og skrev «homo».

Den drapstiltalte mannen gir tydelig uttrykk for at han «ikke gidder det pisset ditt», og han skriver at han har en familie å ta hånd om.

«Så bare hold det barnehage greiene dine for deg selv», skriver han.

Noen dager senere skriver den utpekte bestilleren en lengre melding til Lanes der han understreker at de ikke har en pågående konflikt og at han ikke kommer til å gjøre Lanes noe.

ÅSTEDET: Drapet skjedde på parkeringsplassen på industriområdet Kilen i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han avslutter meldingen med å skrive at han håper de to kan legge bak seg uenigheter og at de kan hilse på hverandre når de møtes på gata.

Fulgte avdøde i sanntid

Men ifølge politiet begravde ikke den utpekte bestilleren stridsøksa. I stedet begynte han å planlegge en svært alvorlig voldshandling, mener politiet.

I denne tidsperioden kom han i kontakt med skytteren.

Som en del av planleggingen skal de har bestilt en GPS-sender som de monterte på bilen til Lanes.

På denne måten kunne de følge bevegelsene hans via en app på telefonen. Da de skulle registrere appen, mener politiet at de misbrukte en annens identitet slik at GPS-enheten ikke skulle spores tilbake til dem.

Imidlertid la de igjen flere spor: Enheten ble bestilt med en av de tiltaltes kredittkort, og det ble funnet hans fingeravtrykk på både sim-kortet og senderen.

Enheten ble dessuten sendt som pakke hjem til et familiemedlem av den utpekte bestilleren.

Skulle bare brekke bein – ikke drepe

Etter drapet mener politiet at skytteren og en av de medtiltalte stakk av i en bil som senere ble påtent. Til tross for brannen fant politiet flere spor i det utbrente kjøretøyet.

På rettens første dag valgte skytteren, en 27-åring fra Vestlandet, å erkjenne at det var han som skjøt Lanes.

Han hadde imidlertid ikke til hensikt å drepe, forklarte han.

Ifølge sin egen forklaring ble han kjent med den anklagede bestilleren kort tid før drapet. Da de ble kjent, forsto han at hans nye bekjentskap var i en pågående konflikt med Lanes.

Han tilbød å gjøre sin nye venn en tjeneste. Da skal bestilleren ha bedt 27-åringen om å brekke beina til Lanes.

Aktor spurte om han skulle få betaling for dette, men det skulle han ikke, sa han.

– Dette var en tjeneste på lik linje med å hjelpe noen med å male huset, sa skytteren.

– Er det en vennetjeneste å knekke beina til noen, spurte aktor.

– Det er en tjeneste, vil jeg si, svarte skytteren.

Kjente ikke Lanes

Aktor lurte også på hvorfor skytteren hadde fjernet den utpekte bestilleren som venn på Facebook. Skytteren sa at det i så fall må ha skjedd ved en feil.

Han ble også stilt en rekke spørsmål om han sto i gjeld til noen, og han ble spurt kjennskapen sin til en rekke personer.

Svaret var hele tiden: «Ingen kommentar».

Skytteren forklarte at han ikke hadde noen kjennskap til Lanes, men at han har sett ham på bilder.

Da Lanes ringte politiet med livstruende skader, spurte operatøren om han visste hvem som hadde skutt ham. Det gjorde han ikke.

Det er satt av flere måneder til rettssaken som etter planen skal vare frem til juni.

De fire tiltalte skal i tur og orden forklare seg denne uken. Neste uke skal vitnene på åstedet forklare seg, blant annet Lanes' kjæreste og influenser Emma Ellingsen.