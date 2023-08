To tenåringsjenter omkom i trafikkulykke: – Dypt tragisk

Lokalsamfunnet er i sorg etter at to tenåringsjenter fra Indre Østfold omkom i en utforkjøring natt til fredag.

– Jeg har den dypeste medfølelse med nærmeste familie og venner og de som er sterkt berørt, selv om dette berører hele lokalsamfunnet, sier ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold til TV 2.

Natt til fredag mistet kommunen to tenåringsjenter, som omkom i en utforkjøring ved Degernes i nabokommunen Rakkestad.

Begge ble bekreftet omkommet på stedet, og lokalsamfunnet våknet opp til den brutale nyheten fredag morgen.

– Det er dypt tragisk, det som skjedde i Rakkestad i natt. Det er en ulykke som rammer noen av våre ungdommer på en dypt tragisk måte. Det er helt forferdelig, rett og slett, sier Frøshaug.

Ekstraordinært tilbud

Ordføreren ble selv vekket av politiet tidlig fredag morgen, som ønsket å informere om ulykken i nabokommunen.

– Jeg ble vekket i dag tidlig, på morgenkvisten av politimesteren, som ville informere kommunens øverste ledelse. Det er jo en hendelse som det er viktig at vi har en god hånd om i kommunen, forteller Frøshaug.



Kommunen har opprettet et kriseteam, som ivaretar de nærmeste pårørende. I tillegg blir det et åpent tilbud for ungdommer behov for å snakke med noen.

– I kveld oppretter vi et tilbud på Ungdommens helsestasjon på Mysen. Det er et ekstraordinært tilbud, for de som har behov for å snakke med noen eller kjenner på at de trenger hjelp. All ungdom mellom 18 og 20 år kan komme til Mysens helsestasjon, opplyser Frøshaug, som sier det er viktig med denne typen tilbud ved tragiske hendelser.

Hørte et smell

Politiet fikk melding om ulykken klokken 23.41, etter at en beboer hørte et smell i nærområdet.

– Han hadde deretter tatt seg frem til skadestedet, der han fant en bil som hadde kjørt et godt stykke ut av veien og inn i et skogholt, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen har arbeidet på ulykkesstedet gjennom natten, og videre etterforskning vil lete etter årsaken til ulykken.

– Vårt fokus er å sørge for at de pårørende får en god oppfølging i den tragiske ulykken, avslutter Vesttorp.