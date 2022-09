To siktet – politiet etterlyser en tredje person

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

En av de skadde er siktet for drapsforsøk, mens den andre er siktet for grov kroppsskade.

De siktede er født i 2003 og 1998, opplyser politiet.

Midt i ettermiddagsrushet mandag fikk politiet melding om en knivstukket person ved Furuset senter i Oslo. Like etterpå ble det gjort funn av en annen knivstukket person på en adresse i nærheten.

– Etterforskningen så langt tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men det er for tidlig å si hva som var bakgrunnen eller motiv for hendelsen, skriver politiet i pressemeldingen.

Saken etterforskes nå av drapsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Etterlyser en tredje person

TV 2 har snakket med flere personer som så hendelsen på Furuset. De forteller at de så to unge menn slåss utenfor inngangen til T-banestasjonen.

Så skal de begge ha trukket kniv.

De forteller videre at den ene ble stukket en rekke ganger før han trakk seg unna og satte seg på en benk. Den andre skal også ha blitt stukket, men snudde og løp vekk fra senteret.

Like etter rykket tungt bevæpnet politi inn i en leilighet noen hundre meter unna kjøpesenteret.

Politiet mener at også en tredje person var til stede da hendelsen skjedde, og er svært interessert i å komme i kontakt med vedkommende.

Vil forsøke avhør

Politiet vil forsøke å gjennomføre avhør av de to som er siktet i løpet av dagen.

En halvtimes tid før politiet fikk de første meldingene fra Furuset rykket politiet ut til en annen knivhendelse på Tveita.

Tveita og Furuset ligger fire t-banestopp unna hverandre i Groruddalen, øst i Oslo.

Politiet har så langt ikke pågrepet noen etter hendelsen på Tveita, men ønsker tips også i denne saken.

Så langt har det ikke kommet frem informasjon om at politiet setter de to hendelsene i sammenheng.