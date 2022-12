To siktet etter drap i Bergen

DRAPSSAK: Politiet etterforsker dødsfallet til en mann i Bergen som drap. Innsatsleder Frank Listøl bekrefter til TV 2 at tre personer er innbrakt i forbindelse med hendelsen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Politi var raskt på stedet med flere patruljer etter å ha mottatt melding om en skadet mann i en leilighet i Bergen onsdag.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet. Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus og ble erklært død etter ankomst.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken like etter klokken halv to. Innsatsleder Frank Listøl sier til TV 2 at det er snakk om en drapssak.

– Vi står overfor en drapssak. Vedkommende som er død har skader som er forenelig med en kriminell handling, sier Listøl til TV 2.

To siktet

Tre andre personer var til stede i leiligheten da politiet kom til. Disse ble tatt til politistasjonen i Bergen for avhør.

To av de tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser Påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen. Det er en mann i 20-årene og en mann i 30-årene, og de vil bli avhørt onsdag kveld.

– Når det gjelder de involverte, så er alle bosatt i Bergen, men utenlandske statsborgere. Politiet har kjennskap til de involverte fra tidligere, men kan ikke si mer nå, sier Dahl-Michelsen.

Avdøde er en mann i 20-årene og vil bli obdusert torsdag.

– Han er ikke formelt identifisert, men politiet mener å vite hvem han er, og har startet varsling av pårørende, sier Dahl Michelsen.

Den tredje personen har status som vitne og vil også bli avhørt.

Det gjennomføres kriminaltekniske undersøkelser i leiligheten og politiet har startet rundspørring i området.

– Videre jobber politiet med å kartlegge nettverket til de involverte, og skal hente ut informasjon fra mobiltelefonene, og også videoovervåkning i området, sier Dahl-Michelsen.

ETTERFORSKNING: En mann er død etter å ha blitt funnet skadd i en leilighet i Bergen onsdag. Saken etterforskes som drap. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Utelukker ikke flere

Innsatsleder Listøl opplyste onsdag at drapet skjedde på en adresse kjent for politiet fra før. Politiet jobber med å komme i kontakt med flere konkrete personer, blant andre vedkommende som meldte hendelsen til politiet.

– Politiet jobber med flere hypoteser som vi arbeider ut fira, kan ikke utelukke at flere er involvert, men har ikke opplysninger om det per nå, sier Dahl-Michelsen.

Politiet kan ikke si noe om våpen eventuelt er brukt i forbindelse med drapet, eller hvilke type skader avdøde er påført.

– Jeg kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om avdødes skader eller hvordan disse kan ha blitt påført, sier Dahl-Michelen.

NABO: Caroline Iselin Severinsen er nabo til stedet hvor politiet etterforsker drapssaken. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Ubehagelig

Caroline Iselin Severinsen er nabo til adressen der drapet skjedde. Hun var ute med hunden da det plutselig dukker opp flere politibiler og ambulanser. Hun skjønte fort at noe alvorlig hadde skjedd.

– Jeg sto rett ved politibilen da en person ble ført inn med håndjern. Det er klart det er ubehagelig når slike ting skjer der du bor, sier Severinsen til TV 2.

Hun sier det har vært flere hendelser på adressen tidligere, som gjør at et drap ikke kom overraskende.

– Det er bare tilfeldig at det ikke har skjedd før. Alle som bor her skjønte at det måtte skje sier hun.