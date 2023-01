To siktede menn pågrepet av italiensk politi

PÅ ÅPEN GATE: To personer ble skutt i Oslo sentrum natt til søndag. Skytingen skal ha startet på en pub og flyttet seg ut på åpen gate. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det opplyser politiadvokat Christian Hatlo på en pressekonferanse fredag.

Han forteller at pågripelsen skjedde omkring klokken fem fredag morgen.

– To norske forsvarere har vært i dialog med dem, og de har gitt uttrykk for at de ønsker å komme til Norge raskt, sier Hatlo på pressekonferansen.

Politiet mener at de to mennene har tatt seg sørover via Sverige, Danmark og Tyskland. Derfor har norsk politi vært i kontakt med sine politikolleger i flere europeiske land.

Ikke straffedømt

Natt til søndag ble to menn i 30- og 40-årene alvorlig skadd i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo. De ble begge hastet til sykehus og overlevde skytingen.

Én mann ble pågrepet og senere løslatt. Samtidig har politiet vært på jakt etter to mulige gjerningspersoner. Begge ble internasjonalt etterlyst.

PÅGREPET: Politiet gikk ut med bilde av en av de siktede. Nå som han er pågrepet, har TV 2 valgt å sladde bildet. Foto: Politiet

Onsdag gikk politiet også ut med et bilde av mannen de mener avfyrte skuddene. Han er i begynnelsen av 20-årene og ikke tidligere straffedømt.

Etter det TV 2 forstår, kobler politiet han likevel til et kriminelt miljø.

Ringte advokat før pågripelse

Mannen tok kontakt med advokat Usama Ahmad før han ble pågrepet.

– Han ønsket at jeg skulle representere ham. Etter pågripelsen har jeg snakket med ham igjen, men jeg ønsker ikke å si noe om innholdet i den samtalen. Nå venter vi på at han skal bli utlevert fra Italia, så håper jeg at det kan skje raskt.

– Han kontaktet deg før pågripelsen. Betyr det at han forstod at han kom til å bli pågrepet?

– Jeg vil ikke kommentere saken noe ytterligere før han er trygt tilbake i Norge, sier Ahmad.

Den andre mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, ønsker ikke å kommentere saken utover at han har snakket med sin klient.

Vil raskt til Norge

Ifølge politiadvokat Hatlo er det en frist på ti dager for italiensk politi til å utlevere de to siktede nordmennene.

INFORMERTE: Politiadvokat Christian Hatlo informerte om pågripelsene fredag. Foto: Geir Olsen / NTB

Han viser til at forsvarerne mener at mennene ønsker å komme raskt til Norge.

– Så da kan vi kanskje forvente å ha dem her allerede neste uke, sier Hatlo.

– Hvordan klarte dere å spore dem opp i Italia?

– Det er basert på blant annet noen elektroniske spor som har gitt indikasjoner. Jeg kan ikke gå i detalj på hvordan vi gjorde dette, men det har vært elektroniske spor.

– Ble det gjort forsøk på å pågripe dem tidligere?

– Det jeg sa, var at vi har indikasjoner, og det kan høres kryptisk ut. Det var ikke klart for oss hundre prosent at de var i utlandet, men vi hadde indikasjoner. Det er klart at vi har hatt kontakt med dansk politi og med tysk politi, sier Hatlo.

Mulig gjengkonflikt

Som TV 2 tidligere har skrevet, har politiet en teori om at skytingen skyldes en konflikt mellom gjengmiljøene Young Guns og Satudarah. Politiet er godt kjent med denne konflikten.

En av mennene som ble skutt og alvorlig skadet, er forsøkt drept minst to ganger tidligere. Han er også selv dømt for et drapsforsøk.

YOUNG GUNS: Mannen som ble skutt i Oslo sentrum natt til søndag, står til høyre i dette bildet. Til venstre står Mohammed Javed, som ble drept i 2009. De snakker med TV 2s tidligere krimekspert Johnny Brenna. Foto: TV 2

Både han og den andre mannen som ble skutt, har vært sentrale lederskikkelser i Young Guns, som var beryktet tidlig på 2000-tallet.

Fredag sier politiinspektør Metlid at politiet er godt kjent med de sakens mulige knytninger til kriminelle miljøer.

– Vi kjenner disse miljøene godt. Vi har god etterretning, og vi kjenner også historikk og konfliktlinjer, men det klart at vi må ha en god og grundig etterforskning nå, og ikke konkludere for raskt, sier Metlid



– I hvilken grad både konflikter og miljøtilknytning er en direkte eller bakenforliggende årsak til skytingen, må vi komme tilbake til.



SJEFEN: Politiinspektør Grete Lien Metlid, som leder Oslo-politiets enhet for etterretning og etterforskning, uttaler seg til pressen. Foto: Foto: Alf Simensen / TV 2

Politiet har tidligere opplyst at de har sikret deler av hendelsen natt til søndag på video.

Politiadvokat Hatlo vil ikke utelukke at flere personer blir pågrepet i saken, selv om politiet mener å ha god kontroll på hendelsesforløpet.

– Nå må vi prøve å kartlegge i hvilken grad det var en foranledning. Var dette planlagt eller var det tilfeldig? I den forbindelse kan det være aktuelt med ytterligere pågripelser, sier han.