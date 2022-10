To russere pågrepet for fotografering av militære anlegg

To russiske statsborgere er tatt av politiet i Nordland. Etter det TV 2 erfarer er de mistenkt for å ha tatt bilder av militære anlegg.

De siste ukene har flere russiske statsborgere med droner blitt arrestert og varetektsfengslet i Norge. På grunn av sanksjonene mot Russland er det ikke tillatt for russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium.

Nå er ytterligere to personer pågrepet i Nordland. Etter det TV 2 kjenner til mistenkes de for å ha tatt bilder av militære anlegg med kamera.

– Politiet i Nordland kan bekrefte at to russiske statsborgere ble pågrepet nord i fylket på lørdag 22. oktober. De to er siktet for ulovlig fotografering og fremstilles for varetektsfengsling i dag mandag. Saken blir overført PST og videre oppfølging av saken vil ivaretas av PST, sier politiadvokat og påtaleleder i Nordre Nordland, Steffen Ravnåsen til TV 2.

Nekter straffskyld

De fleste pågripelsene den siste tiden er gjort i Nord-Norge. I samtlige tilfeller nekter de siktede straffskyld. De hevder selv at de er turister.

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, overtok i forrige uke det nasjonale ansvaret for å etterforske disse sakene.