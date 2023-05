To personer skutt – politiet aner ikke hvorfor

En 36-åring risikerer å bli dømt til forvaring for andre gang. Påtalemyndigheten mener han forsøkte å drepe to tilfeldige menn på en T-banevogn i Oslo.

15. august i 2021: Klokken er 20.15 når en tidligere forvaringsdømt mann (36) går gjennom en T-banevogn på Skøyenåsen i Oslo.

Med seg har han en pistol og en revolver.

Så oppstår det en alvorlig og svært dramatisk situasjon mellom ham og to andre.

VÆPNET AKSJON: Politiets spesialtrente innsatsstyrke gjennomførte en storstilt aksjon om kvelden, den 15. august for snart to år siden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det er ingen relasjon mellom de tre.

Tirsdag møter 36-åringen i Oslo tingrett, tiltalt for drapsforsøk, grov ulovlig bevæpning med skytevåpen, trusler og vold.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien representerer den tiltalte 36-åringen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

To ladde våpen

I retten kommer påtalemyndigheten til å føre beviser for hva de mener skjedde inne på T-banevogna.

– Dette er en veldig alvorlig sak. At man bevæpner seg og løsner skudd i det offentlige rom, sier aktor i saken, statsadvokat Asbjørg Lykkjen.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen fører saken for påtalemyndigheten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hun mener det fremstår som åpenbart at 36-åringen forsøkte å drepe de to mennene.

Ifølge tiltalebeslutningen, utformet av Oslo statsadvokatembeter, skal han ha rettet en ladd kaliber 45 pistol mot hodet til den ene og trukket av.

Pistolen virket ikke



Basert på det som kommer fram av tiltalen hadde vedkommende englevakt.

Pistolen lot seg ikke avfyre.

Kort tid etter skal han ha hentet opp et annet våpen, denne gang en kaliber 32 revolver, før han avfyrte flere skudd mot den samme mannen.

Han ble truffet av prosjektiler flere steder på kroppen, men fikk ikke livstruende skader.

Hans bistandsadvokat, Sidra Bhatti, opplyser at hennes klient ser fram til at saken nå skal opp for retten.

TUNG VENTETID: Bistandsadvokat Sidra Bhatti beskriver to tunge år for sin klient. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det har vært en lang og tung ventetid for min klient. Han ser nå fram til å få en avslutning på saken, sier hun.

Alvorlig skadet

Den andre fornærmede som befant seg i vogna fikk derimot langt mer alvorlige skader.

JAKT: Væpnede styrker preget bybildet rundt Skøyenåsen T-banestasjon i timene etter hendelsen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Påtalemyndigheten mener tiltalte også rettet revolveren mot ham og avfyrte et skudd som traff ham i høyre skulder. Skuddet medførte skade på spiserøret og kragebeinspulsåren.

I tillegg ble begge lungene punktert.

Den skadde ble raskt fraktet til sykehus, der han fikk behandling som reddet livet hans.

Hans bistandsadvokat, Thomas Klevenberg, sier hans klient ser fram til å legge hendelsen bak seg.

– Belastningen for ham har vært stor, og det at saken nå nærmer seg et endelig punktum gjør at han kommer seg videre i livet sitt, selv om det er et godt stykke tilbake til den personen han var før hendelsen, sier advokaten.

Omfattende tiltale: Tiltalebeslutningen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, inneholder fire poster: Straffeloven § 275, jf. § 16: For å ha forsøkt å drepe to personer på T-banen mellom Hellerud og Skøyenåsen.

For å ha forsøkt å drepe to personer på T-banen mellom Hellerud og Skøyenåsen. Straffeloven § 263: For å ha retten en pistol mot en person og truet vedkommende inne på en sushi-restaurant.

For å ha retten en pistol mot en person og truet vedkommende inne på en sushi-restaurant. Straffeloven § 189a: For å ha båret en revolver og en pistol på offentlig sted. Påtalemyndigheten mener overtredelsen er grov fordi «det særlig legges vekt på at våpenet er ladd eller lett kan lades».

For å ha båret en revolver og en pistol på offentlig sted. Påtalemyndigheten mener overtredelsen er grov fordi «det særlig legges vekt på at våpenet er ladd eller lett kan lades». Straffeloven § 271: For å ha slått en person to ganger i ansiktet med flat hånd inne på sushi-restauranten.

– Minst fire skudd

Skyteepisoden utløste en omfattende politiaksjon, der bevæpnet politi jaktet på tiltalte med store styrker.

TV 2 var til stede da 36-åringen ble pågrepet senere samme kveld.

Ifølge forsvarer Bratlien hersker det tvil om hvor mange skudd som ble avfyrt på T-banevogna.



– Men det er ubestridt at det går av minst fire skudd, sier Bratlien.

Han ønsker ikke å foregripe sin klients forklaring rundt hva han mener skjedde, utover at han nekter for at han forsøkte å drepe de to mennene.

– Han vil forklare at skuddene har gått av mens det har vært kamp om våpenet. Detaljene får vi ta i retten, sier advokaten.

Bratlien bekrefter at det ikke var noen relasjon mellom de involverte.

– Det var et tilfeldig sammenstøt.

– Sammenstøt?

I LUFTEN: Politiet lette høyt og lavt etter tiltalte. Til slutt overga han seg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg kommer ikke til å utdype det før hovedforhandlingen.

– Fremstår uten foranledning

I tillegg til episoden på T-banen omfatter den alvorlige tiltalen ytterligere to poster, for hendelser som skal ha skjedd tidligere på den samme dagen.



Ifølge påtalemyndigheten var klokken rundt 16.30 da tiltalte befant seg inne på et toalett på en sushirestaurant på Tveita i Oslo.

RETTSSAK: Hovedforhandlingen starter opp i Oslo tingrett på tirsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Her skal han ha rettet en pistol mot hodet til en person, truet vedkommende på livet før han skal ha slått personen to ganger i ansiktet med flat hånd.

Han er også tiltalt for å ha båret de to ladde våpnene.



I motsetning til de to andre fornærmede i saken, skal det ha vært en form for relasjon mellom tiltalte og personen som skal ha blitt utsatt for vold, opplyser Bratlien.

Statsadvokaten ønsker ikke å gå inn på hva de mener var et eventuelt motiv for handlingene i forkant av rettssaken.

– Det fremstår som at dette skjer uten foranledning, men vi får avvente tiltaltes forklaring i åpen rett, sier Lykkjen.

Risikerer forvaring for andre gang

I tiltalebeslutningen har statsadvokaten lagt ned forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring.



Det vil i så fall bli for andre gang.



I 2011 ble han dømt til seks års forvaring med en minstetid på fire år, etter en alvorlig voldssak.

Statsadvokat Lykkjen bygger forbeholdet om forvaring på alvoret i forholdene han nå er tiltalt for, samt hans omfattende straffehistorikk.

– Det er flere indikasjoner på at dette er en person som kan komme til å begå handlinger som rammer andres liv og helse i fremtiden, sier hun.

I tillegg til dommen fra 2011 har han en rekke dommer på seg.

– Vi er forberedt på at det kan bli lagt ned påstand om forvaring, gitt hans bakgrunn. Om det blir forvaring eller ikke, kommer an på hvordan bevisene blir vurdert, sier forsvarer Bratlien.