To personer funnet døde i Oslo – én person pågrepet

Politiet mistenker dobbeltdrap etter at to personer ble funnet døde i en leilighet i Oslo.

Politiet i Oslo rykket til en privat adresse etter melding om en skadet person etter en voldhendelse, skriver de på Twitter.

– Innledningsvis fikk vi en melding om at en person var skadet like før klokken 23.30, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til TV 2.

I en oppdatert melding skriver politiet at de har funnet to døde personer i blokka. Spor på stedet tilsier at disse er drept. En person er pågrepet.

SØKER: Politiet jobber på stedet. Foto: Christian Christensen/TV 2

– Vi har funnet to døde personer i blokka og spor på stedet tilsier at disse er drept, sier oppdragsleder Gabriel Langfeldt til TV 2.

De involverte er menn i 50- 60- og 70-årsalderen. Ingen av de pårørende er varslet.

– De døde ble funnet i to forskjellige leiligheter i samme blokk, sier operasjonsleder Hekkelstrand til TV 2 like før klokken 05.00.



KRIMTEKNIKERE: Det er iverksatt drapsetterforskning. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke knyttet til arrangementer

– Vi mistenker at det er den pågrepne som har gjort det og han vil forsøkes avhørt om dette. Vi leter aktivt ikke etter flere, sier Langfeldt videre.

Politiet skriver på Twitter at de har ingen opplysninger i saken som tilsier at dette har noe med pågående arrangementer i Oslo å gjøre.

Innsatsleder på stedet, Anders Rønning, bekrefter at de avhører flere vitner på stedet. De avdøde er funnet på ulike steder.

Rønning sier til TV 2 at nødetatene fikk melding klokken 23:25 om at en person skulle være skadet i oppgangen på den aktuelle adressen.

– Ved ankomst traff vi på melder, og det ble iverksatt et omfattende søk etter den skadede personen.

– Etter en stund ble vedkommende funnet inne i en leilighet, og bekreftet død. Vi gjennomførte videre søk i leilighetskomplekset, og fant ytterlige en person død, sier Rønning.

Innsatssteder bekrefter også at de betrakter begge dødsfallene som drap.

– Det er omstendighetene fra funn på stedet, samt forklaringer på stedet som gjør at vi har iverksatt drapsetterforskning, sier Rønning.

OSLO: Politiet gjør undersøkelser på stedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har tatt beslag

Politiet gjennomfører nå omfattende søk i hele leilighetskomplekset.

Rønning sier at undersøkelsene utføres for å utelukke at det er flere skadde personer, men understreker at de ikke har opplysninger om det.

Begge de mennene ble bekreftet døde på stedet.

– Det er gjort beslag i gjenstander som vi mener kan være drapsvåpen, sier Rønning.

Innsatslederen vil ikke kommentere relasjonen mellom den pågrepne og de avdøde.

Politiet har ikke informasjon om at det har vært fare for andre involverte personer.