To personer funnet døde i båt i Halden

Politiet mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd.

ETTERFORSKER: Politiet jobber på stedet etter at to personer ble funnet i en båt sentralt i Halden. Foto: Chrisremy Berrefjord

To personer, en mann og en kvinne, er funnet omkommet i en båt ved en brygge i Halden sentrum, opplyser Øst politidistrikt.

– Dødsårsak er per nå ukjent, men vi mistenker ikke noe kriminelt og politiet gjør undersøkelser på stedet for å avdekke årsak til hendelsen, skriver de på Twitter.

UKJENT DØDSÅRSAK: Politiet og krimteknikere gjør undersøkelser på stedet. Foto: Chrisremy Berrefjord

Politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen fra en som har tilknytning til båten. Båten lå fortøyd i havnen.

– Det er snakk om en mann og en kvinne, sier operasjonsleder Gisle Sveen til TV 2.

Ved 21-tiden opplyser politiet at de to er identifisert, og at de jobber med å varsle alle pårørende.

Han sier at hendelsen etterforskes som mulige mistenkelige dødsfall. Politiet utelukker heller ikke at det har skjedd en ulykke.

– Ingenting tyder på at det er ytre skader på de to personene eller båten, sier innsatleder Remi Kopperud til TV 2.

MISTENKELIG DØDSFAL: Innsatsleder Remi Kopperud forteller at politiet etterforsker saken videre. Foto: Chrisremy Berrefjord

Politiet etterforsker saken videre utover kvelden, og avhører vitner. Krimteknikere er også på vei til stedet.

– De to avdøde vil etter hvert bli sendt inn for rettsmedisinsk obduksjon, sier operasjonsleder Sveen.