To personer er sendt til sykehus som følge av skyting på åpen gate i Oslo natt til søndag.

TO SKUTT: To personer er skutt i Oslo sentrum natt til søndag. Foto: Frode Sunde

Politiet er i området Nationaltheatret ved Vika i Oslo etter at det natt til søndag ble løsnet flere skudd på stedet.

Politiet opplyser at to menn er skutt. Disse er sendt til sykehus med alvorlige skader.

– Det ble lokalisert to personer med skader som er forenlig med bruk av skytevåpen. De skadde personene får nå helsehjelp, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug i en melding til pressen.

De skadde er ifølge politiet ikke livstruende skadd.

PÅ ÅPEN GATE: Ifølge politiet skjedde skytingen midt på åpen gate natt til søndag. Foto: Frode Sunde Les mer

Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner. Samtidig påpeker de at ingenting tilsier at det er fare for andre personer i området.

Konflikt på bar

– Det har vært skuddveksling på åpen gate. Trolig en konflikt som har startet inne på en bar, sier innsatsleder Magnus Strande på stedet.

Konflikten skal ifølge innsatslederen ha fortsatt ute i gaten, hvor det har blitt løsnet skudd.

En tipser forteller til VG at hun hørte fire skudd etterfulgt av skrik og rop. Tipseren forteller også at en person lå nede og fikk førstehjelp av forbipasserende før politi og ambulanse kom til stedet.

Mange vitner

De ønsker ikke å kommentere om de skadde er personer de kjenner til fra før.

Det har ikke blitt gjort beslag av skytevåpen.

PÅ STEDET: Politiet er ved Nationaltheatret i Oslo etter at to personer er skutt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet jobber nå med teknisk og taktisk etterforskning. De henter også inn vitneavhør og video fra steder.

Innsatsleder Strande opplyser at mange personer ble vitne til hendelsen,

Politiet opplyser at oppdraget ble i initialfasen definert som Plivo (pågående livstruende vold). Dette ble reversert etter noe tid.

#Oslo #Vika Vi er i området Nationaltheateret og Vika etter melding om at en person skal være skutt. Det jobbes pr nå med førstehjelp på stedet. Søk etter gjerningsperson(er) pågår. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 14, 2023

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 00.30 natt til søndag. De meldte om hendelsen kokken 00.47.