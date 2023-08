To omkom i flystyrt i Vestre Toten

Et småfly med to personer om bord styrtet ved Reinsvoll flyplass mandag kveld. Begge omkom i ulykken.

Innlandet politidistrikt meldte klokken 19.17 at de undersøkte en mulig flystyrt, etter at vitner hadde hørt smell i området rundt flyplassen.

Kort tid etterpå opplyste politiet at det var lokalisert et fly som hadde styrtet sør for Reinsvoll flyplass. Flyet ble funnet av et av to luftambulanser i lufta.

– Flyet har styrtet i terrenget, litt før for flyplassen, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes til TV 2.

De omkomne er menn i 30- og 50-årene. Begge er fra Toten.

Kriseteam

Flere pårørende var på flyplassen da flyet styrtet.

– Pårørende blir nå ivaretatt på rådhuset Raufoss av Vestre Toten kommunes kriseteam samt politiets representanter, opplyser politiet.

– Åstedet vil bli undersøkt av flyhavarikommisjon og politiets kriminal teknikere for å finne årsaken til flyhavariet.

Det er etablert en flyforbudssone i fem nautiske mil rundt flyplassen.

Så flyet

Bjørn Roar Hegge satt ute på terrassen hos svigerfamilien i Brumunddal på andre siden av Mjøsa, da svigerfaren plutselig oppdaget flyet på himmelen.



Hegge trodde først det var et helikopter som drev tilsyn av strømlinjene.

– Det var veldig langt unna, men jeg skjønte at det ikke var en fugl for å si det sånn, sier Hegge til TV 2.

Dagbladet snakket med Hegge først.

Plutselig ser gjengen på terrassen at flyet mister høyde veldig fort.

– Jeg spør de andre om de så hvor det ble av. Det gikk så brått ned. Det ble liksom bare borte, sier Hegge.

Hegge så ikke at flyet traff bakken, og skjønte først i ettertid at flyet de så fra terrassen, var flyet som styrtet.