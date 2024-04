To kritisk skadet i arbeidsulykke i Trondheim

VELTET: Pumpebilen med kran har veltet over et arbeidsområde. Foto: Frank Lervik / TV 2

TRONDHEIM (TV 2): To personer er skadet etter at en pumpebil veltet i Trondheim onsdag formiddag.

Nødetatene har rykket ut til en arbeidsulykke i Trondheim onsdag formiddag. To personer er involvert, og begge betegnes som kritisk skadet.

De to fikk først behandling på stedet, før de ble fraktet til sykehus.

– Meldingen gikk på at to personer skal ha fått en bom i hodet. Det er vel snakk om en pumpebil som har veltet, også har de fått den over seg, sier operasjonsleder Einar Røstum til TV 2.

Politiet meldte om hendelsen klokka 9.44, og ble selv varslet av AMK.



Ved bevissthet

Politiets innsatsleder på stedet, Mattis Hamborg, sier de to skadde var ved bevissthet da de ble fraktet bort.

Deres pårørende er varslet.

– Det siste vi hørte er at de er våkne, men kritisk skadet begge to, sier Hamborg til TV 2.

ETTERFORSKER: Politiets innsatsleder Mattis Hamborg leder arbeidet på stedet. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Han roser de andre arbeiderne på stedet for førstehjelpen som ble gitt umiddelbart.

– Kolleger har gjort en utmerket førsteinnsats. Det er viktig, sier Hamborg.

Stort område avsperret

Pumpebilen har veltet slik at den flere meter lange kranen har blitt liggende over et arbeidsområde. Det var her de to skadde oppholdt seg, ifølge innsatslederen.

Politiet har sperret av et stort område rundt ulykkesstedet, og har krimteknikere på plass.

Foto: Leslie Tangen / TV 2

Arbeidstilsynet er varslet, og politiet har snakket med vitner på stedet.

– I tillegg ivaretar vi de arbeiderne som var på stedet, for det var mange til stede, sier Hamborg.

– Hva vet man om årsaken til ulykken?

– Det blir bare spekulasjoner fra min side. Det er det vi skal prøve å finne ut av.

– Svært alvorlig

De to skadde er ansatt i selskapet Con-Form. Det var ikke deres pumpebil som veltet, men selskapet hadde flere ansatte på byggeplassen.



– Dette tar vi svært alvorlig. Vi har satt krisestab og kontaktet de pårørende, og de øvrige medarbeiderne følges opp av bedriftshelsetjenesten, sier konsernsjef Tom Erik Heggedal i Con-Form til TV 2.