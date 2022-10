To kritisk skadd etter båtkantring i Bulandet

Det ble igangsatt en stor redningsaksjon vest for Bulandet på Vestlandet fredag, etter at en båt kantret.

Saken oppdateres.

Cirka klokken 14.30 ble tre personer hentet opp av sjøen.

– To personer er fraktet til Haukeland sykehus. Disse er kritisk skadd. En person behandles lokalt, sier Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til TV 2.

Ambulansebåten Rosesol var på stedet, i tillegg til luftambulanse og redningshelikopter.

– Krevende

HRS mottok melding om hendelsen klokken 13.19. Første ressurs, redningshelikopteret Frøya, var på stedet klokken 13.45. Samtlige personer var oppe av vannet 14.17.

Redningslederen vil ikke si noe om kjønn og alder på de tre som ble reddet opp. Det er også usikkert hvor lenge de har ligget i vannet.

– Det er snakk om en fritidsbåt på 21 fot, som antageligvis var ute for å fiske, som har tippet over. Båten ble funnet opp ned, sier Bull.

Ingen flere personer er savnet i forbindelse med ulykken.

Redningsaksjonen var svært utfordrende på grunn av det dårlige været i området.

– Det var en krevende aksjon på grunn av det dårlige været. Men det var svært mye ressurser i sving, sier redningsleder Børge Galta i HRS.

Omfattende redningsaksjon

Både helikoptre, redningsskøyte, Kystvakten og dykkerbåt bistod.

– Vi sender det som er av tilgjengelige ressurser, sa Anja Bakken i HRS til TV 2.

Også Forsvaret rykket til stedet.

– Vi fikk et «mayday»-oppkall på VHF, om et fartøy som hadde kantret utenfor Bulandet. Vi er på vei og forventer å være fremme 14.45, sa Marius Villanger, talsperson for Forsvaret, til TV 2.

– Vi avbrøt alt vi holdt på med, og satte farten ditover, sa Villanger.

Fartøyene er på vei tilbake til Haakonsvern, bekrefter Sjøforsvaret.

Krevende forhold

Et vitne TV 2 har snakket med, som var i nærheten av ulykkesstedet, fortalte om mye aktivitet.

– Det er helikopter i lufta, noen båter som er her og flere på vei. Det virker stort, sa hun.

Politiet fortalte også om krevende forhold på stedet.

– Vi har et helikopter og en redningsskøyte fremme. Det er meldt om en del vind og bølger, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt.

– En båt har kantret, vi har en pågående redningsaksjon med mye ressurser. Situasjonen framstår uavklart, men alvorlig, sa Oddgeir Andersen til kringkasteren.