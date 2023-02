To gutter siktet for grov kroppsskade – Fengsles i to uker

En ung mann ble natt til lørdag kjørt til Sørlandet sykehus. Tilstanden var så alvorlig at han raskt ble fløyet videre til Ullevål sykehus i Oslo.

To mindreårige gutter ble pågrepet for «en alvorlig voldshendelse», opplyste Agder politidistrikt.

Begge er siktet for grov kroppsskade, og ble fremstilt for varetektsfengsling søndag ettermiddag.

Retten besluttet at begge varetektsfengsles i to uker. I denne perioden undergis guttene brev- og besøksforbud og delvis isolasjon.

Det opplyser politiadvokat Anne Grethe Isachsen til TV 2 søndag kveld.

Delvis isolasjon

– Vi har begjært fengsling med brev og besøksforbud og delvis isolasjon. Det er på grunn av bevisforspillelsesfaren, sier politiadvokat Svein Håland til TV 2.

Rettsmøtet ble holdt bak lukkede dører. Det var i tråd med ønsket til både aktor og forsvarerne.

Politiadvokaten forteller at han ser alvorlig på saken.

– Det at de to er mindreårige gjør bare saken enda verre, sier Håland.

Gutten på 17 år, som er siktet, ble representert av advokat Charlotte Andersen.

– Jeg har ikke noen kommentar til noe som helst, sier hun til TV 2.

Advokatfullmektig Kristin Giljanovic representerer 16-åringen. Hun sier at hun heller ikke vil kommentere saken.

Ukjent skadeomfang

Etter voldshendelsen ble fornærmede i saken betegnet som alvorlig skadd.

TV 2 ringte til Ullevål sykehus for å spørre om skadeomfanget til fornærmede. Pressevakt sa at sykehuset har sluttet å gi sånne opplysninger for flere år siden, og viste til taushetsplikten.

Prøvde å stanse blødningene

Politiet fikk melding om hendelsen på Nodeland, en drøy mil vest for Kristiansand, litt før klokken 0.30 natt til lørdag.

Situasjonen ble beskrevet som kaotisk med mange folk til stede.

TV 2 har snakket med to av offerets bestevenner, som var til stede under voldshendelsen.

De fortalte at de gjorde alt de kunne for å stanse blødningene fra bestekompisen, som lå knivstukket på et jorde.

VENNER: Vennene til offeret ønsker å være anonyme. TV 2 kjenner identiteten deres. Foto: Stein Akre / TV 2

– Han var knivstukket flere steder, vi prøvde å stanse blodet. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men så kom politiet og overtok, sa de.

Den ene av de to pågrepne guttene er under barnevernets omsorg.