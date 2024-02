To gutter pågrepet – politiet jakter én til

FULL UTTRYKNING: Politiet har rykket ut med flere patruljer etter at en mann ble funnet knivstukket på Grønland. Foto: Aage Aune / TV 2

OSLO (TV 2): To gutter under 18 år er pågrepet etter en knivstikking på Grønland i Oslo tirsdag. Politiet jakter fremdeles en tredjeperson.

Politiet rykket tirsdag kveld ut til Grønland i Oslo etter melding om et slagsmål mellom fem og ti personer.

– På vei hit får vi opplysninger om at det også er brukt en kniv, og da vi kommer fram finner vi en person som er skadet, sier innsatsleder Magnus Strande til TV 2.



Fornærmede er en gutt i tenårene, ifølge politiet. Han er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.

FLERE PATRULJER: Politiet rykket ut med flere patruljer. Foto: Aage Aune / TV 2

Politiet var på stedet med store ressurser og sperret av et stort område. Samtidig ble det iverksatt søk etter flere gjerningspersoner.

Jakter tredje mistenkt

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.28. Like etter klokken 19 ble en person som kan settes i sammenheng med hendelsen pågrepet.

En drøy halvtime senere ble enda en person pågrepet.

– Vi leter fortsatt etter en tredje gjerningsperson, sier krimleder Andreas Jensen til TV 2 klokken 22 tirsdag kveld.

Han opplyser at de to som er pågrepet – i likhet med fornærmede – er gutter under 18 år.

Politiet har god grunn til å tro at partene har hatt en relasjon i forkant av knivstikkingen.

AVSPERRET: Politiet har sperret av et område på Grønland i Oslo etter at en person ble funnet knivstukket. Foto: Torkil Stolz / TV 2

– Akkurat nå jobber vi med teknisk etterforsking og med beslag vi har gjort i saken, sier Jensen. Han vil ikke kommentere hvilke beslag det er snakk om.

Vitner: Hørte skrik

TV 2 har snakket med vitner som hørte unormale skrik og så rundt sju maskerte personer med svart bekledning – hvor minst én av dem bar machete – løpe bort.



Vitnene sier også at den skadede løp sammen med en annen person motsatt vei. De involverte beskrives som tenåringer, uten at dette er bekreftet.

Hendelsesforløpet er ikke kjent og det er ikke meldt om andre skadede personer.

– Vi vil videre søke og sikre spor ved hjelp av teknisk og taktisk etterforskning. Vi samler vitner og ser om det er video på stedet, sa innsatsleder Strande.